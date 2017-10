Kamerauppdatering i Apples nya Iphones

TEXT Mette Rosencrantz

I samband med att det nya operativsystemet Ios 11 släpptes i dagarna, presenterade Apple hela tre nya Iphone-modeller. Iphone 8 och 8 Plus som släpps i dag, och Iphone X som släpps senare i höst.

I veckan kom Apple ut med de nya telefonerna Iphone 8, 8 plus och X. De tidigare släpps redan i dag, medan Iphone X släpps senare. Många av de nya uppdateringarna gör det lättare att ta bra bilder och video direkt i telefonen.

Nya Iphone 8 och 8 plus har en helt ny design i glas och aluminium och kommer i tre olika färger; rymdgrått, silver och guld. De är utrustade med Retina HD-skärm, A11 Bionic-chip, trådlös laddning och ny enkel och dubbel kamera. Plus-modellen har även stöd för porträttbelysning.

Skärmarna är på 4,7 respektive 5,5 tum med True Tone; en teknik som automatiskt justerar vitbalansen för att matcha det omgivande ljuset. Detta ska enligt Apple ge en behagligare upplevelse av skärmen i alla slags miljöer.

Iphone X, som inte kommer ut i butik förrän i november, är utrustad med samma nyheter som Iphone 8/8 Plus och en rad extrafunktioner. Den mest framträdande är skärmen på 5,8 tum som täcker hela framsidan på telefonen – som är designad helt i glas.

– När vi introducerade Iphone för tio år sedan var det en revolution för mobiltelefonen med multi-touch. I över ett decennium har vår avsikt varit att skapa en Iphone som helt och hållet består av en skärm. Med Iphone X har vi förverkligat den visionen. Så beskriver Jony Ive, Apples designchef, nya Iphone X.

Några av de största nyheterna är Face ID, som är en ny form av autentisering på Iphone X. Truedepth-kamerasystem som består av en punktprojektor, infraröd kamera och infraröd lampa och HDR-skärm som stöder Dolby Vision och HDR10. Den nya kameran på Iphone X kan spela in video med högre kvalitet – bättre videostabilisering, video i 4K med upp till 60 bilder per sekund och slowmotionvideo i 1080p med upp till 240 bilder per sekund.

Apple har även givit en förhandstitt på laddnings-tillbehöret Airpower som kommer nästa år. Airpower är en platta som trådlöst laddar upp till tre enheter som man lägger på den. Enheterna som hittills är kompatibla med Airpower är telefonerna ovan (Iphone 8/8 Plus och Iphone X), samt Apple Watch Series 3 och ett nytt trådlöst laddningsfodral (tillval) till Air Pods.