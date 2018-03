De är nominerade i Design S

TEXT Camilla Buch

Årets tävling slog rekord i antal inlämnade bidrag – nu går Design S ut med de nominerade.

Design S – Swedish Design Awards är en utmärkelse som riktar sig till professionella designers, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i vid bemärkelse. Nu har de nominerade i årets tävling utsetts av 14 olika jurygrupper med expertkompetens från respektive område.

– Årets upplaga av Design S – Swedish Design Awards slog rekord i antal anmälda bidrag – nära 500 bidrag har juryn fått gå igenom. Det vittnar om vilken ställning som Design S har i designvärlden, säger Svensk Forms vd Mats Widbom.

Listan:

Grafisk design

Costume Change At The Opera

Designbyrå: Happy F&B

Uppdragsgivare: Göteborgsoperan

Fable Skateboards, visuell identitet

Designbyrå: Bedow

Uppdragsgivare: Fable Skateboards

Izettle ”Helping small businesses succeed in a world of giants”

Designbyrå: Bold

Uppdragsgivare: Izettle

Revy

Designbyrå: Studio Parasto Backman

Uppdragsgivare: Natur & Kultur

Digitala produkter och tjänster

Doodlespot

Art Director: Christian Appel

Uppdragsgivare: Doodlespot

Dreams – Save to realise

Designer: Adrian Rizell

Uppdragsgivare: Dreams

Resan mot Sveriges nöjdaste kunder

Design och utveckling: Pond

Uppdragsgivare: SJ

Retts Plus

Designer: Anders Olausson

Uppdragsgivare: Predicare AB/Future Memories AB

Tjänstedesign

Hurmårdu.nu – Ungas delaktighet i verksamhetsutveckling med hjälp av designmetodik

Arbetsgrupp: Landstings IT (Landstinget i Värmland), Ocean Observations och Unga i Karlstadsområdet

Uppdragsgivare: Första linjen unga Karlstadområdet

Privatliv

Design: Doberman

Uppdragsgivare: Nathalie Simonsson och Zafire Vrba

Stockby Returpark – Tjänsteutveckling som uppmuntrar till hållbara val

Servicedesigner: David Relan, Marcelle Ghaoui & Stina Behrens

Uppdragsgivare: Avfallsbolaget Sörab

Öppna Dörren

Designer: Adam Gardefjord, Kajsa Sundeson, Sofia Svantesson & Tor Bruce

Uppdragsgivare: Axfoundation

Arkitektur – realiserade projekt

Etaget

Arkitekt: Kjellander Sjöberg

Uppdragsgivare: Tobin Properties, Ebab

Geschwornergården Falu Gruva

Arkitekt: Murman Arkitekter

Uppdragsgivare: Stiftelsen Falu Gruva

Lustigkulla förskola

Arkitekt: Britta Forestier

Uppdragsgivare: Knivsta kommunfastigheter

Zenhouses, high-profile environmental development

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Uppdragsgivare: Erik Wallin AB and Midroc

Hållbar utveckling

Altered: Nozzle

Designer: Mikael Abbhagen

Uppdragsgivare: Altered

Just Arrived – en tjänst som skapar möjligheter för nyanlända

Tjänstedesigner: Camilla Ryd

Uppdragsgivare: Just Arrived

Kraftens Hus – social innovation av, med och för cancerberörda

Designer: Oriana Haselwanter

Uppdragsgivare: Ideella föreningen Kraftens Hus Sjuhärad

Zstove

Designer: Johan Lundgren

Uppdragsgivare: Emerging Cooking Solutions

Industridesign & produktdesign B2B

ACX Power Ascender

Designer: Pär Bergström

Uppdragsgivare: Actsafe Systems AB

AQS 510 Wind Finder

Designer: Mikael Edoff & Per Bolmstrand

Uppdragsgivare: AQ System

Brighter Actiste

Designer: Anders Arnqvist, Kristian Eke, Marcus Heneen & Yui Komatsu

Uppdragsgivare: Brighter

Grip-Support

Idegivare: Elisabeth Zobel & Susane Hallström

Uppdragsgivare: Innovatörerna tillsammans med Almi företagspartner

Industridesign & produktdesign B2C

Firemill

Designer: Kristoffer Rahr

Uppdragsgivare: Invent Vidi AB/Propeller Design AB

Iris Collection

Designer: Clara von Zweigbergk

Uppdragsgivare: Hay

Kalk

Uppdragsgivare/designer: Cake

OP-Z multimedia synthesizer and sequencer

Designer: Thomas Howard & Jesper Kouthoofd

Uppdragsgivare: Teenage Engineering

Inredning

Restaurant Frantzén

Inredningsarkitekt: Helena Eliason, Ida Wanler, Johanna Landin & Lisa Grape

Uppdragsgivare: Frantzén Group

Sing Sing

Inredningsarkitekt: Frida Sjöstam & Victor Alm

Uppdragsgivare: Sing Sing AB

Tako

Inredningsarkitekt: Filip Svensson, Magnus Lindgren, Per Vestergaard & Sandra Wall

Uppdragsgivare: Elite Hotels genom Stockholm Krogbolag

The Cords

Arkitekt: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, Lovisa Wallgren & Vincent Denis Bourassa

Uppdragsgivare: The Cords & Co

Konsthantverk & hantverk

Samtidigt i underjorden

Konstnär: Matilda Kästel

Spoonful

Konstnär: Marie Eklund

Strukturbiblioteket – an archive of hand woven structures

Konstnär: Matilda Dominique

Things Möbelmässan 2014, 2015, 2016, 2017

Konstnär: Åsa Elmstam

Ljus & belysning – ljusgestaltning

Daylight

Designer: Felix Bodin

Uppdragsgivare: Ikea

Dice

Ljusdesigner: Peter Nilsson

Uppdragsgivare: Dice/Electronic Arts

Uppsala universitetshus – tillgänglig entré med ljusdusch

Arkitekt: Johan Bolin, Mona Lantzourakis & Silvia Las Heras

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk, SFV

Växthusvägen

Arkitekt: 5land AB

Uppdragsgivare: Järfälla Kommun

Ljus & belysning – produktgestaltning

Flik Flak

Arkitekt: Stian A. Ekkernes Rossi

Uppdragsgivare: Ateljé Lyktan

Luna & Kosmos

Designer: Alexander Lervik

Uppdragsgivare: Design House Stockholm

Mocca

Designer: Jesper Ståhl

Uppdragsgivare: Lystra

Trapeze

Designer: Jette Scheib

Uppdragsgivare: Oblure

Mode & accessoarer

Atacac hologram box for showcasing virtual garments

Designer: Rickard Lindqvist

Uppdragsgivare: Aplace x Atacac

Made to Move Design Concept

Designansvarig: Jesper Danielsson

Uppdragsgivare: Houdini Sportswear

Moving Matter

Designer: Mia Larsson

This is Sweden: these are our voices

Designer: Pablo Londoño & Iman Aldebe

Projektledare: Ana Londoño

Möbler

Agda – Character Collection

Designer: Front

Uppdragsgivare: Ire Möbel

Arrow

Designer: Erik Petter Järkil

Uppdragsgivare: Austere

Cushy

Designer: Gripner & Hägglund

Uppdragsgivare: Kalejdohill

Jin

Formgivare: Jin Kuramoto

Uppdragsgivare: Offecct

Textil

Basket

Formgivare: Lena Bergström

Uppdragsgivare: Design House Stockholm

Chintz

Designer: Lisa Englund

Uppdragsgivare: Svenskt tenn

Kormatta Rättviks kyrka

Designer: Alice Lund Textilier/ Helena Hernmarck

Konstväverskor: Emma Moore och Malin Svennung Malmén från Alice Lund Textilier

Uppdragsgivare: Rättviks kyrka

Aluminiumpriset

Svenskt Aluminium står bakom Aluminiumpriset, där en vinnare får ett S och en prischeck på 10 000 kronor.

Firemill

Designer: Kristoffer Rahr

Uppdragsgivare: Invent Vidi AB/Propeller Design AB

Hexagonal Home

Designer: Laurette Siller & Maria Martinez

Uppdragsgivare: Hydro Norsk AB ( Sapa AB)

Humanistiska Teatern – aluminium facade as public art

Arkitekt: White arkitekter

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Waterloo

Designer: Jesper Ståhl & Karl Malmvall

Uppdragsgivare: Byarums Bruk

Svenska fönsterpriset

Svenska Fönster är inte bara vår huvudsponsor utan står även bakom Svenska Fönster-priset, en egen kategori där arkitektur som arbetar specifikt med ljus premieras. Vinnaren får en S-utmärkelse samt en prischeck på 50 000 kronor.

Hamra

Arkitekt: Anna Chavepayre – Collectif Encore

Sommarhus T

Arkitekt: Katarina Krupinska & Konrad Krupinski

Villa Idun-Lee

Arkitekt: Anton Kolbe & Per Nadén

Uppdragsgivare: Axel Von Friesen & Marika Vaccino Andersson