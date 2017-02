Abstract – ny Netflix-serie om design

TEXT Mette Rosencrantz

I veckan släpper Netflix serien Abstract: The Art of Design, en dokumentär som djupdyker i ämnet design. I seriens åtta delar får vi följa en designer i varje avsnitt, och ta del av deras tankegångar, metoder och arbetsliv.

Annons

”Stig in i hjärnan på några av de mest innovativa designers inom olika fält, och lär dig hur design påverkar varje aspekt av livet” – så lyder beskrivningen av Netflix nya serie Abstract: The Art of Design. I dokumentären får vi följa fotografen Platon, formgivaren Paula Scher, scenografen Es Devlin, illustratören Christoph Niemann, arkitekten Bjarke Ingels, skodesignern Tinker Hatfield, inredningsdesignern Ilse Crawford, och bildesignern Ralph Gilles.

Serien är producerad av Wireds chefredaktör Scott Dadich,

– Abstract kommer att hjälpa dig att förstå framtiden genom att se avsikten bakom varje objekt som omger oss – och det vackra i besluten som ledde fram till dem.

Dadich säger att Abstract kommer att bryta känslan av ”fint och polerat” som man kan förvänta sig när det gäller design, och istället ta med tittarna in i de verkliga utmaningarna som kreatörer står inför varje dag.

Abstract har premiär på Netflix den 10 februari. Se trailern nedan: