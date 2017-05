Antalis och Bindefeld i unikt samarbete

TEXT Camilla Buch

Micael Bindefeld har under mer än 30 år tagit fram inbjudningar som skapat intresse och engagemang. I utställningen Invitationer, Just ask Bindefeld visar han nu, tillsammans med Antalis, ett femtiotal utvalda inbjudningar i material som papper, kartong, glas, metall, returplast, fjäderboor och badrumsmattor.

Genom utställningen vill Antalis lyfta kärleken till papper genom att visa det fysiska inbjudningskortets funktion och träffsäkerhet i en allt mer digitaliserad värld. Inbjudan till utställningen gjordes för hand i 300 exemplar på olika designpapper som Curious Skin, Curious Matter, Colorit, Notturno och Curious Metallics (kuvert svart Colorit).

– I vår strävan efter att alltid kunna ge våra kunder ett både inspirerande och relevant svar på alla frågor, är det oerhört kul att ha Micael Bindefeld på plats för att visa hur han under 30 år har lyckats överträffa sig själv i både kreativitet och genomförande. Jag menar, vem vet bättre än Micael hur man med en inbjudan får folk att både hänföras och osa, säger Lars Löfgren, vd för Antalis AB.

På förhandsvisningen av utställningen pratade CAP&Design med Micael Bindefeld om det viktigaste när det kommer till att sätta ihop en lyckad inbjudan, vikten av materialet, och vad som kommer härnäst.

– Det finns många delmoment när det kommer till en lyckad inbjudan. Det viktigaste är så klart informationen kring var, när och hur evenemanget tar plats. Jag vill alltid personligen veta så mycket som möjligt direkt i inbjudan: Ska jag komma hungrig och/eller törstig, vad är det för dresscode? säger Micael Bindefeld.

Han berättar att även om han oftast måste förhålla sig till ett företags grafiska manér så försöker han alltid addera något innovativt och lekfullt.

– För mig är det viktigt att det finns humor i materialvalet. Men budgeten är ju alltid svår. Det är svårt att övertala kunder om att lägga en stor del av evenemangets budget på inbjudningen, även om jag tycker att det är värt det.

Relationen med tryckeriet är också viktig, menar han. Han jobbar alltid nära tryckeriet, och det är viktigt att de inte bara kan göra produkterna, men också vill och tycker att det är kul och inspirerande.

Går det att jämföra fysiska inbjudningar med digitala?

– Nej, det går inte. Brevfloden börjar sina, och det gör att dessa fysiska inbjudningar blir ännu starkare. Upplevelsen och känslan går inte att ersätta, det är ju ett konsthantverk i brevlådan.

Vilka är dina favoriter?

– Evita-inbjudan är ju fortfarande väldigt klassisk och vacker, materialvalet och bronsreliefen är verkligen jättefint. Inbjudan med badmössan och näsklämman är väldigt rolig. Jag tycker också om The Reef, den var mycket uppskattad.

Finns det någonting du inte gjort än som du vill göra?

– Massor. Det har aldrig varit ett problem för mig att få idéer, den floden sinar inte.

Utställningen pågår mellan den 4 maj till den 24 maj i Antalis showroom på Birger Jarlsgatan 23.