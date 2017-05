Nu startar årets utställningar

TEXT Camilla Buch

Sommaren närmar sig, trots snöfall i maj, och med den kommer designskolornas examensutställningar. Där och då tar de plats i år.

Konstfack

11–21 maj

Konstfacks största examensutställning, med 195 studenter från 28 olika länder, tar plats mellan 11 och 21 maj. Nyutexaminerade kandidat- och masterstudenter; konstnärer, designers, konsthantverkare, bildpedagoger och forskare visar upp sina examensverk.

Brobygrafiska

28 April – 20 juni

I Sunne har Brobygrafiska redan kickat igång sin examensutställning, som kommer att fortgå till 20 juni.

Berghs School of Communication

20 maj

Berghs Grad Show har i år konceptet AddX, som de skriver är ett sinneslabb där de experimenterar med att uppfatta budskap på nya sätt genom att addera eller maximera sinnen. 20 maj tar den plats på Berghs i Stockholm.

Beckmans

18–25 maj

Årets utställning på Beckmans kureras av Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt, utställningsformgivare och gallerist. 16 maj har modeprogrammets studenter modevisning i Kulturhuset Stadsteatern, och 18 maj öppnar utställningen i Beckmans lokaler.

Forsbergs

19–20 maj

Årets slututställning för Forsbergs game-, design- och copy-elever tar plats i den K-märkta villan på söder 19–20 maj.

HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk

26 maj – 4 juni

54 studenter från kandidatprogrammen Keramikkonst, Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning Trä, Smyckekonst, Textilkonst och Textil-Kropp-Rum samt från masterprogrammen i Konsthantverk och Tillämpad konst och formgivning öppnar dörrarna till HDK:s examensutställning 26 maj.

Kungliga Konsthögskolan

23 maj – 11 juni

23 maj öppnas dörrarna på Skeppsholmen och Tomteboda postterminal till Kungliga Konsthögskolans vårutställningar 2017. Över 100 studenter visar sina arbeten inom fri konst och arkitektur under årets titel Back to me.

Form/Design Center

25 maj – 4 juni

I årets vårutställning på Form/Design Center medverkar utbildningarna Industridesignskolan och Arkitektskolan i Lund samt Landskapsarkitekturutbildningen SLU Alnarp. Från Malmö högskola deltar utbildningarna Grafisk Design, Produktdesign, Visuell kommunikation samt Arkitektur, visualisering och kommunikation.

Nyckelviksskolans vårutställning

19-21 maj

Helgen 19-21 maj håller Nyckelviksskolan sin vårutställning med verk av elever från utbildningar inom konst, konsthantverk, arkitektur och design.

Högskolan Dalarna

1–3 juni

Designexit är examensutställningen för sistaårsstudenterna inom Grafisk Design på Högskolan Dalarna. 1 juni håller de vernissage och utställningen håller öppet till 3 juni.

Linköpings universitet

6 maj – 2 september

Kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning på Linköpings universitet ställer ut sina examensarbeten i utställningen Hands on på Östergötlands museum.

Mittuniversitetet

19–28 maj

Grafisk design och kommunikation, Industridesign, Bildjournalistik och Möbel och byggnadshantverk, MBH ställer ut sina examensarbeten på Sundsvalls museum Kulturmagasinet.