Bedow dubbelt nominerad i Guldägget

TEXT Camilla Buch

Den lilla designstudion Bedow har två guldäggsnomineringar i årets designkategorier. Vi pratade med Perniclas Bedow om bidragen och tävlingen.

Annons

Hur känns det att ha flera nomineringar i Guldägget som liten byrå?

– Otroligt kul! Det kan ju vid första tanke kännas lite löjligt att hetsa upp sig över en fiskförpackning och en snurrande logotyp, men vi kämpar så mycket varje vecka och försöker leverera framåtsträvande lösningar för våra uppdragsgivare så när då någon i branschen säger att vi har lyckats så känns det väldigt bra. Det finns ju egentligen inget som är rätt eller fel inom design – det enda kvittot vi får på att vi har gjort rätt är när någon gillar det vi har gjort.

Hur ser du på konkurrensen hos årets bidrag i era kategorier?

– Jag tycker att bidragen är välgjorda, men inte så utmanande. Överlag har det varit ett ganska svagt designår i Sverige och bilden av att svensk design är så bra stämmer inte riktigt. Vi är väldigt rotade i modernismen och har svårt att släppa fram den nya generation med designers som kommer. De tunga designnationerna England, Tyskland, Holland och Schweiz har kommit mycket längre där och jag tycker att vi halkar efter. Men för att återgå till frågan, det finns flera bidrag i årets Guldägget som håller hög kvalitet – i förpackningskategorin tycker jag att The Studio har gjort ett bra jobb med Blossa och i identitetskategorin så gillar jag Happys arbete med A–Z. Hur det går för oss beror på vilken inställning juryn har haft – går de på storlek av uppdrag så har vi inte en chans, men värderar de nytänkande så vinner vi två guld. Men det tror jag å andra sidan alltid och det har fortfarande inte hänt, haha!

Biggans Böcklingspastej har vi ju skrivit om tidigare. Vad tror du att dess framgång säger om design i dag?

– Jag tror att strategin “tvärtom” är ett bra utgångsläge. Vi är inne i en tid där många designlösningar blir mer och mer likriktade och designbyråer ofta säljer en trend snarare än en produkt- eller tjänstespecifik lösning. Jag tror också att ett vänligt uttryck ger en hög trovärdighet, vi har redan sett att böcklingpastejen säljer betydligt bättre än tidigare.

Ni är ju en liten studio, sex personer nu och tre när ni gjorde de här bidragen förra året. Hur jobbar ni när ni får jobb som identitetsdesignen för Terri Timely? Hur fick ni uppdraget?

– Vi fick uppdraget genom Gareth Moses som driver skivbolaget More Than Human i Vancouver. Han är också filmfotograf och jobbar med Terri Timely, så när de såg hans t-shirt med logotypen som vi hade gjort så ringde de och frågade om vi kunde hjälpa dem. Det hade nyligen vunnit Grand Prix i Cannes Lions och kände att det var läge att levla upp. All kommunikation gick genom Skype – sena eftermiddagar på kontor i Stockholm mötte soliga morgnar i Kalifornien. Det var lite stökigt emellanåt eftersom de ibland satt i bilen på väg till förskola och ibland i en solstol i en trädgård. Men samtidigt var de otroligt mottagliga och inspirerande att samarbeta med.