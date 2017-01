Berghsstudenter skapar kampanj mot vithetsnorm

TEXT Camilla Buch

Med kampanjen ”Is it only for white people?” har en grupp Berghsstudenter skapat mockups för att manifestera mot bristen på mångfald i reklambranschen.

”De flesta designers, reklambyråer, startups och studenter använder telefonmockups som hålls av händer för att presentera sina idéer. Problemet? Händerna är alla vita”, skriver studenterna Martin Noreby och Simon Lublin.

Studenterna, som skapat kampanjen Is it only for white people? menar att mångfaldsbristen på telefon-mockups ger en felaktig bild av vilka idéerna och projekten som använder dem är skapade för.

– Alla bra idéer som presenteras runtom i världen är förstås framtagna för alla att använda. Men när de uteslutande presenteras av vita händer framgår inte det, säger Simon Lublin.

På hemsidan isitonlyforwhitepeople.com har de, bortsett från att belysa problematiken, också ett gratis icke-vitt mockuppacket som går att ladda ner.

– Vi kan inte lösa problemet med vithetsnormen, men vi hoppas att våra mockups kan bidra med lite mångfald och att folk funderar lite extra nästa gång de presenterar sina idéer, avslutar han.