De 10 bästa guiderna till html5

TEXT Johan Wallén

Innan vi börjar koda måste vi få upp pulsen lite! Vi börjar med att kolla in några riktigt coola demon med vad du kan göra med html5. Sajten Splashnology har samlat ihop hela 50 stycken olika demon med allt från bildmanipulering och ritprogram till spel och avancerade multimediapresentationer.

För att sätta sig in i hur html5 funkar kommer här några introduktioner till ämnet. På frilansande webbdesignern Dave Woods sida hittar vi en rak och enkel nybörjarguide som hållet än. Den går igenom HTML5 från början; här hittar du kodexempel för html5 i head- och body-delarna, de nya header- och nav-elementen och mycket mer.

Om du vill ha en liknande men ännu utförligare guide rekommenderas den här tredelade guiden från Devlounge.

Om du gillar instruktionsvideos för att lära dig saker ska du kolla in sajten onlinevideo.net. De har en hel uppsjö artiklar och filmer om html5, från grundläggande funktioner till med avancerade.

"Diving into html5" heter en webbaserad bok som även går att beställa i pappersform. Den är både riktigt snygg och roligt och inspirerande skriven.

Den suveräna webbdesignsidan Smashing Magazine har såklart en mängd intressanta artiklar i ämnet. Vi fastnade för två stycken som tar upp lite olika aspekter av html5. Den första heter "Learning to love html5" och hjälper dig förstå lite av det nya tänket i html5 när det gäller hur du ska lägga upp dina sidor. Visste du till exempel att det i html5 är vanligt att använda flera "header"- och "footer"-taggar per sida? Huh?

Den andra artikeln heter "Falling for html5: Finding love in the little things" och handlar om små förändringar i och med html5 som kan få stora konsekvenser för dig som webbutvecklare.

Avslutningsvis kommer några tips på guider som tar upp konkreta användningsområden för html5. Ett sådant är hur den nya funktionen "canvas" kan användas för att göra animerade "progress bars", alltså indikatorer som visar användaren hur långt något har fortskridit. En guide till detta hittar du här.

Det har varit mycket prat om video i html5. En heltäckande guide för detta finner vi på sajten Thinkvitamin.com.

Html5 Rocks, en guldgruva för htlm5, bjuder på en guide om hur du kan öka hastigheten på dina html5-baserade webbapplikationer.