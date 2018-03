De kan ta hem Guldägget

TEXT Camilla Buch

114 bidrag har chans att vinna Guldägg i år – i veckan fick vi se vilka, på vernissager runt om i landet.

I veckan hölls vernissager runt om i landet för att kungöra årets nominerade i Guldägget. I Stockholm dekorerades Volvo Studio i Kungsträdgården med nomineringsbidragen och lokalerna fylldes snabbt.

Byråerna med flest nomineringar är Åkestam Holst (23), Forsman & Bodenfors (15) och Nord DDB Stockholm (11). Totalt har 114 bidrag chans att vinna i de 14 kategorierna när galan hålls den 19 april i Stockholm.

Nedan hittar du hela listan.

Aktivering

Försäkringen

Delicato

Nord DDB Stockholm

Gör Donken

Mcdonalds Sverige

Nord DDB Stockholm / PRIME

Ikea Pee Ad

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Inte ont i hals-duken

Ultramare

Milk

Kom för att komma

Folkoperan

Ingo

Mccoins

Mcdonalds Sverige

Nord DDB Stockholm

Politikerveckan Järva

The Global Village

Prime Weber Shandwick

Scout View

Scouterna

Garbergs

Silver Snipers

Lenovo

Ehrenstråhle

Sweden on Airbnb

Visit Sweden

Forsman & Bodenfors

The Humanium Metal Initiative

IM Individuell Människohjälp

Great Works/Åkestam Holst

The Impossible Run

Lexter Ljuddesign AB

McCann Stockholm

The organ donor price tag

Beyond Retro

ANR BBDO

The Original Brushes of Edvard Munch

Adobe

Abby Priest

Annonsering

Bryt tystnaden

Childhood

King

E-annonsen

Saltå Kvarn

M&C Saatchi

Glid inte isär

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Handla innan du reser

Apotek Hjärtat

Åkestam Holst

Ikea Pee Ad

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Min helg

Fiat Group Automobiles Sweden AB

Saatchi & Saatchi

S.C.H.W.E.P-metoden

Norrlands Guld/Spendrups

Åkestam Holst

Strykes på skinkan

Apoteket AB

Forsman & Bodenfors

Swiiiishh!

Amnesty International Sverige

Reform Act

Audio

Domino

Svenska Spel

King

Fördelar med att tanka obemannat

St1

Garbergs

Språkstöd – en frustrerande radioreklam

Fastighetsbyrån

Forsman & Bodenfors

The Voice of Change

Europride 2018

Åkestam Holst

Vad hör du?

Mind

TBWA Stockholm

Digitalt

Bakom fasaden

Kvinnojouren Ellinor

Markus

Irresistible boring trueview ads

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Safety Code

Audi Sverige

Åkestam Holst

Sweden on Airbnb

Visit Sweden

Forsman & Bodenfors

The Original Brushes of Edvard Munch

Adobe

Abby Priest

Film

A better life

Telia

Forsman & Bodenfors

Bilen/Huset

Svenska Spel

King

Charter

IQ Initiativet

Forsman & Bodenfors

Fotboll utan fylla

IQ Initiativet

Forsman & Bodenfors

Gör Donken

Mcdonalds Sverige

Nord DDB Stockholm

Hitta din grej

Elgiganten

Nord DDB Stockholm

Komma Hem

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Let’s Talk

Cloetta

King

Minns det som igår

Cancerfonden

King

Short but deadly

Elmsta 3000 horror fest

Saatchi & Saatchi

Vi låter Sverige vara i fred

Försvarsmakten

Volt

Förpackningsdesign

Dear Tea Society

Dear Tea Society

Open Studio Stockholm

Let There Be Light – Söderbergspriset 2017

Torsten och Wanja Söderbergs pris

Happy F&B

Livsdal

Livsdal

Gabor Palotai Design

Mccoins

Mcdonalds Sverige

Nord DDB Stockholm

S:t Eriks Bryggeri. Visuellt koncept & Förpackningsdesign

S:t Eriks Bryggeri/Marcus Friari/Galatea AB

Bryner

Erhard, förpackningsdesign

Erhard GmbH

Bedow

The Humanium Metal Initiative

IM Individuell Människohjälp

Great Works/Åkestam Holst

Hantverk

Antarctica 2020

Lewis Pugh Foundation

Nordell & Nordell affairs

Göteborgsoperan

Göteborgsoperan

Happy F&B

Smoooth

Klarna

Nord DDB Stockholm

Vi låter Sverige vara i fred

Försvarsmakten

Fotograf Björn Terring

Audi: Sandbox VR

MediaMonks

Pol Oslo

Google Interland

Google

North Kingdom

Hela Sveriges radio

Sveriges Radio

Uncle Unicorn

A magical holiday

H&M

Forsman & Bodenfors

Minns det som igår

Cancerfonden

King

Moments

Volvo Cars

Forsman & Bodenfors

Scandinavian Sounds of Summer

Technics/Panasonic Nordic

House of Radon

Identitetsdesign

Elmsta 3000 horror fest – visuell identitet

Elmsta 3000 horror fest

Saatchi & Saatchi

Fable Skateboards, visuell identitet

Fable Skateboards

Bedow

Göteborgsoperan

Göteborgsoperan

Happy F&B

H&M Karlaplan

H&M Laboratory

Open Studio Stockholm

Identitet San Francisco Design Week

Aiga

Essen International

Izettle – Helping small businesses succeed in a world of giants

Izettle

Bold / NoA

Smoooth

Klarna

Nord DDB Stockholm

SVT

SVT

Happy F&B

Ted Gärdestad Signerat Peter Nordahl

Universal Music

Stockholm Design Lab

Innovation



Delicatoasken

Delicato

Nord DDB Stockholm

Filmtegration — Innovation

C More

Affairs

Ikea Pee Ad

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Safety Code

Audi Sverige

Åkestam Holst

The Humanium Metal Initiative

IM Individuell Människohjälp

Great Works/Åkestam Holst

The Impossible Run

Lexter Ljuddesign AB

McCann Stockholm

Integrerat

Boendeekonomi är jättekul!?

SBAB

Emakina DBG

Där livet händer 2017

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Framtidens protein

Coop

Forsman & Bodenfors

Klarna

Klarna

Nord DDB Stockholm

Motrörelsen

Norrlands Guld / Spendrups

Åkestam Holst

Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?

Oatly

Oatly Department of Mind Control / Forsman & Bodenfors

Mobilt

Perceptiva Banners

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Safety Code

Audi Sverige

Åkestam Holst

Visa färgerna

Betsson

Isobar

Onlinefilm

Förklädd Gud

Folkoperan

Ingo

Gör Donken – egenskaper

Mcdonalds Sverige

Nord DDB Stockholm

Hela Sveriges radio

Sveriges Radio

Uncle Unicorn

Irresistible boring trueview ads

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Moments

Volvo Cars

Forsman & Bodenfors

Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?

Oatly

Oatly Department of Mind Control / Forsman & Bodenfors

Välkommen

Essity/Libero

Momentum Sverige AB

PR

Den nya rikssvenskan

Lernia

Jung Relations

Det ojämställda priset

Fotografiska

Ord&bild

Ikea Pee Ad

Ikea Sverige

Åkestam Holst

Politikerveckan Järva

The Global Village

Prime Weber Shandwick

Scout View

Scouterna

Garbergs

Sweden on Airbnb

Visit Sweden

Forsman & Bodenfors

The Humanium Metal Initiative

IM Individuell Människohjälp

Great Works/Åkestam Holst

The Original Brushes of Edvard Munch

Adobe

Abby Priest

Utomhus

Big Hack

Försvarsmakten

Volt

Botten upp!

Norrlands Guld/Spendrups

Åkestam Holst

Com Hem var du än är

Com Hem

M&C Saatchi

De känslodrivna utomhustavlorna

Mind

TBWA Stockholm

Ikea Ihop eller i sär

Ikea Sverige

Åkestam Holst

London Takeover

Oatly

Forsman & Bodenfors

Swiiiishh!

Amnesty International Sverige

Reform Act