De vann 100-wattaren

TEXT Camilla Buch

Den 14 november hölls prisutdelningen av 100-wattaren på Stockholms stadshus. Årets mest effektiva kommunikationsinsatser korades för 27:e gången.

100-wattaren belönar kommunikation som fungerar: kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. 27 priser delades ut under kvällen i nio olika kategorier. Mest prisade annonsören blev Ikea som kammade hem totalt en 100W och två 75W. Adobe blev näst mest prisad med två 100-wattare medan tredjeplatsen gick till Ålandsbanken som totalt prisades med en 75-wattare och en 50-wattare.

Topp tre reklambyråer som prisades mest blev Åkestam Holst NoA (totalt 300W), Abby Priest (totalt 200W) och Forsman & Bodenfors (totalt 175W).

Här är alla vinnare i 100-wattaren 2017:

Internationellt:

100W: The Original Brushes of Edvard Munch/Adobe/Abby Priest

75W: Sweden on Airbnb/Visit Sweden/Forsman & Bodenfors

50W: The Amsterdam Sneaker/KLM/Pool

Ideellt Singel:

100W: Bakom fasaden/Kvinnojouren Ellinor/Markus

75W: The Humanium Metal Initiative/IM/Great Works/Åkestam Holst

50W: Free The Speech/Utrikesdepartementet/King

Ideellt Kampanj:

100W: Brisbot/Bris/Garbergs

75W: Foundation 500/H&M Foundation/Volontaire

50W: Vem ser?/Göteborgs Stadsmission/Dear Friends

Konsument Singel:

100W: AEG Fashion Wash/Electrolux/Pool

75W: Ikea Retail Therapy/Ikea/Åkestam Holst NoA

50W: Fotbollstuben/Intersport Sverige/Welcom/Splay

Företag:

100W: The Original Brushes of Edvard Munch/Adobe/Abby Priest

75W: Världens första riktiga kabeltröja/Nexans/Mecka

50W: Göteborgstryckeriet/Göteborgstryckeriet/Happy Forsman & Bodenfors

Årets Nytänk:

100W: Playing with fire/Trygg-Hansa/Prime

75W: Ikea Retail Therapy/Ikea/Åkestam Holst NoA

50W: Åland Index/Östersjöprojektet/Ålandsbanken/RBK

Konsument Kampanj:

100W: Där livet händer/Ikea/Åkestam Holst NoA

75W: Åland Index/Östersjöprojektet/Ålandsbanken/RBK

50W: ”5 i…” med Knorr Snack Pot/Unilever/Mindshare/Nyheter24-Gruppen/ Splay Networks

Konsument Strategisk design:

100W: Mjau varumärkesutveckling/Doggy AB/Scandinavian Design Group Stockholm

75 W: Nick´s – Ett svenskt uppror mot sockerindustrin/Nick´s/Bold (NoA)

50W: Din egen lilla jordkällare. Och mer./Svegro/ÖPPET

Långsiktigt:

100W: Apoteket ”Apoteket”/Apoteket/Forsman & Bodenfors

75W: The backbone of the Internet – Hur Telia Carrier blev världsledande inom infrastruktur för internet/Telia Carrier/Hilanders

50W: ATG – Ingen dröm är för stor/ATG/Åkestam Holst NoA