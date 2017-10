De vann årets Publishingpris

TEXT Camilla Buch

Igår var det prisutdelning på Berns och Chinateatern i kommunikationstävlingen Publishingpriset.

Annons

På grund av sin storlek var tävlingen i år uppdelad på två prisutdelningar med sammanlagt 550 personer i publiken. Av de drygt 250 finalisterna utsågs 40 kategorivinnare, tre Grand Prix-vinnare och tre specialpristagare.

Designkontoret silver vann Grand Prix Print för rapporten 100 år och framåt, som även vann i kategorin Rapporter.

Solberg kommunikation tog hem Grand Prix Webb för Volvo car group – online annual report 2016, som vann i kategorin Årsredovisningar webb.

Prolounge vann Grand Prix Film för Ingen elev ska behöva känna sig otrygg, som också vann i kategorin Opinionsbildningsfilmer.

Tidningen Hemslöjd vann för osannolika sjätte året i rad kategorin Facktidningar.

”Bedriften är anmärkningsvärd med tanke på att juryns sammansättning ändras år från år.” skriver Publishingpriset.

ALLA VINNARE:

SPECIALPRISER

Lilla Publishingpriset

Hajen som blev viral (utbildningsfilm)

Crisby film tillsammans med Viralgranskaren Metro och Nätsmarta.

Användbarhetspriset

Pluggakuten (informationssajt studier och yrkesval)

Obviuse AB på uppdrag av Mattecentrum.

Typografipriset

Idealpark (katalog)

Humbly på uppdrag av Idealpark.

PRINTKATEGORIER

Grand Prix Print

100 år och framåt

Designkontoret silver i samarbete med Jung relations på uppdrag av Ica.

Besöksguider/reseguider

Gotland 2017

Glory days media på uppdrag av Destination Gotland.

Fackböcker

Dag Hammarskjöld – att bära världen

Bokförlaget Max Ström.

Facktidningar/specialtidningar

Hemslöjd

Hemslöjd.

Handböcker och läromedel

En handbok om indigo – färgning & projekt

Natur & kultur.

Infomagasin/one-shot-magasin

Grus

Spektra design på uppdrag av Korpen Stockholm.

Informationstrycksaker B2B

Välkommen till nästa generation

Dear friends på uppdrag av Serneke group AB.

Informationstrycksaker individ

Kungliga operan 2017.2018

Stockholm graphics på uppdrag av Kungliga operan.

Kataloger

Holebrook Lookbook 2017

NY collective på uppdrag av Holebrook Sweden.

Kokböcker

Mathias Dahlgren: Hemkunskap

Bonnier fakta.

Kundtidningar B2B

Holmen Paper

Åkesson & Curry på uppdrag av Holmen paper.

Kundtidningar konsument

Hallen

Navii på uppdrag av Hötorgshallen.

Medborgartidningar

Inspel

Liljedahl publishing på uppdrag av Helsingborgs IF.

Medlemstidningar bransch

Lera

Chiffer på uppdrag av Byggkeramikrådet.

Medlemstidningar hem och individ

Trossen

Rubrik på uppdrag av Sjöräddningssällskapet.

Medlemstidningar yrke

Akademikern

A4 text & form på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Personaltidningar

Lära

Berg på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Praktverk

We have a dream

Bokförlaget Max Ström på uppdrag av We have a dream foundation.

Rapporter

100 år och framåt

Designkontoret silver i samarbete med Jung relations på uppdrag av Ica.

Reportage och berättelser

Christer Lindarw – This is my life

Bonnier fakta i samarbete med Pompe Hedengren och Stockholm graphics.

Tidningsbilagor

Specialisterna – Unlimited Travel Group

Alinder design och Nanoq på uppdrag av Unlimited travel group.

Verksamhetshistoria

Vår stad vid Stångån – Stångåstaden under 75 år

Byn kommunikationsbyrå på uppdrag av AB Stångåstaden.

Verksamhetstidningar

Funktion i Fokus

Kate redaktionell design på uppdrag av Habilitering & hälsa, SLSO, Stockholms läns landsting.

Årsredovisningar allmänägda företag

Uppsalahems årsredovisning 2016

Uppsalahem AB.

Årsredovisningar börsbolag

Elanders årsredovisning 2016

Elanders AB i samarbete med Narva.

Årsredovisningar privat sektor

KF årsredovisning 2016

Vi media på uppdrag av KF.

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser organisation/offentlig sektor

Svenska tecknare årsberättelse 2016

Svenska tecknare i samarbete med Spektra.

WEBBPLATSKATEGORIER

Grand Prix Webb

Volvo car group – online annual report 2016

Solberg kommunikation på uppdrag av Volvo car group.

E-handelssajter

Kängor

NY collective på uppdrag av Lundhags skomakarna.

Informationssajter individ

Batteriboet

Welcom på uppdrag av GP batteries.

Informationssajter studier och yrkesval

Försvarsmakten – vår historia

Make your mark på uppdrag av Försvarsmakten.

Informationssajter yrke och bransch

Ica – historien från 1917–2017

Centrum för näringslivshistoria på uppdrag av Ica.

Medlemssajter

Folkets hus och parker

Stockholm graphics och Triggerfish på uppdrag av Folkets hus och parker.

Webbtidningar

Sveriges natur

Naturskyddsföreningen.

Årsredovisningar webb

Volvo car group – online annual report 2016

Solberg kommunikation på uppdrag av Volvo car group.

FILMKATEGORIER

Grand Prix Film

Ingen elev ska behöva känna sig otrygg

Prolounge i samarbete med Kärnhuset på uppdrag av Skolinspektionen.

Filmer som marknadsför en organisation

”Världens Bästa Jobb”

Populate på uppdrag av Akademiska sjukhuset.

Filmer som marknadsför ett företag

Systembolaget på 77 sekunder

Populate på uppdrag av Systembolaget AB.

Filmer som marknadsför produkter

Work Out

NY collective på uppdrag av Skydda PPE.

Filmer som marknadsför tjänster

Bakom fasaden – kvinnojouren Ellinor

Markus reklambyrå på uppdrag av Kvinnojouren Ellinor.

Informationsfilmer

FN-förbundet: Carolina Klüft kämpar för Agenda 2030

Prolounge på uppdrag av FN-förbundet.

Opinionsbildningsfilmer

Ingen elev ska behöva känna sig otrygg

Prolounge i samarbete med Kärnhuset på uppdrag av Skolinspektionen.

Utbildnings-/instruktionsfilmer

Hajen som blev viral

Crisby film tillsammans med Viralgranskaren Metro och Nätsmarta.