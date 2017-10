De vann i Svenska Designpriset 2017

TEXT Camilla Buch

Igår utsågs vinnarna av Svenska Designpriset, bland annat fick Göteborgsoperans nya identitet jurypriset.

Juryns pris gick i år till Happy F&B för deras arbete med Göteborgsoperan, som vi skrev om i april i år. Årets designer blev Bontouch och Årets våghals blev Matsmältningsapparaten av Forsman & Bodenfors.

Redaktionell Print – Bok

Guld: Food Pharmacy, Anna Lindelöw Design

Silver: Walderstenen, Bokförlaget Max Ström

Redaktionell Print – Magasin

Guld: UNT Soul, Södra tornet

Silver: Hemslöjd, Svensk Slöjd

Redaktionell Print – Kundtidning

Guld: Ica 100 år, Centrum för Näringslivshistoria

Silver: Paper Magazin, Åkesson & Curry

Redaktionell Print – Personal/medlemstidning

Guld: Ourway, Spoon

Silver: Amnesty Press, A4 Text & Form

Redaktionell Digital

Guld: Stockholmskällan, Creuna

Silver: My Volvo Magazine, Stendahls

Information Print

Guld: Göteborgsoperan 17/18

Silver: The Design Collection, JUNO

Information Digital

Guld: Gör Donken, House Agency

Silver: Liseberg.se, Creuna

Information Print – Årsredovisning

Guld: Stångåstaden, Byn Kommunikationsbyrå

Silver: Liseberg, Rubrik

Information Digital – Årsredovisning

Guld: Tekniska verken, Significant Bit

Silver: Collector, DDB Göteborg

Identitet – Grafisk identitet

Guld: A-Z, Happy F&B

Silver: Kust Hotell & Spa, Helikopter Brand Design

Identitet – Grafisk identitet Hantverk

Guld: HOBO Hotel, Identity Works

Silver: SF Bio Sans, Söderhavet

Identitet – Förpackning

Guld: Järna Mejeri, Priority group

Silver: Absolut Rainbow Edition, Pond Design

Identitet – Produktdesign

Guld: AGONIST Parfums No 10, Agonist

Silver: Chair No 1, STEEL by Göhlin

Identitet – Digital

Guld: Malmö Saluhall, Guts & Glory

Silver: Lundhags.se, NY Collective

Reklam – Print

Guld: Stig gråter, KING

Silver: Kära Köttbit, Forsman & Bodenfors

Digitalt – Smarttelefon

Guld: Post Nord, Bontouch

Silver: SJ, Bontouch

Digitalt – Speldesign/Gaming

Guld: Tiny Echo, Might and Delight

Silver: Bamseklubben, BBH Stockholm

Digitalt – E-handel

Guld: Casall, Cloud Nine

Silver: Akademibokhandeln, Creuna

Foto

Guld: I huvudet på Folkteatern, Valentin & Byhr

Silver: A-Z, Forsman & Bodenfors

Illustration och Infographic

Guld: Elmsta 3000 Horror Fest, Saatchi & Saatchi

Silver: HiQ Grafisk refresh, Mecka Reklambyrå

Rörlig bild/film

Guld: The Internet of S**t song, Forsman & Bodenfors

Silver: Bertil91, Mecka Reklambyrå

Event

Guld: Matsmältningsapparaten, Forsman & Bodenfors

Silver: Solar Egg, Futurniture

Visual Merchandising

Guld: Vardagas Boendekoncept, Nina B. Koncept & Design

Silver: Recreate Packaging, River Cresco