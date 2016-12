Extramaterial: Bold

TEXT Sara Wilk

I det senaste numret av CAP&Design skriver vi om designbyrån Bold, och fördjupar oss i uppdragen för Nordea och TV4-Gruppen. Här kan du se allt bildmaterial som inte fick plats i tidningen.

Case: TV4-Gruppen

TV4-Gruppen ville samla flera av sina varumärken under ett paraply – och samtidigt rusta för en framtid där majoriteten streamar istället för att titta på linjär-tv. Resultatet är tre mänskliga identiteter, med en gemensam plattform. Här ser vi C More och TV4 Play.

Case: Nordea

De traditionella bankerna utmanas allt mer av digitala uppstickare som Swish och Klarna. Nordea vände sig till Bold för en identitet som passar dagens kunder och digitala klimat. Den är fortfarande under utrullning, så en del av det som visas här är Bolds skisser.