Flera Red Dot till Kuudes

TEXT Camilla Buch

Nordiska brand design-byrån Kuudes tar hem flera priser i kategorin för kommunikationsdesign.

Under 2017 etablerade sig den Finlandsbaserade byrån Kuudes i Stockholm, och arbetar integrerat över nationsgränserna med flera nordiska kunder och uppdrag. Nu har de fått erkännande som Best of the best i Communication design från den internationella designtävlingen The Red Dot Award.

– Vi är både glada och stolta över att vinna dessa fina priser. Kuudes är en strategisk designbyrå – vi skapar inte enbart estetiskt tilltalande design, utan lägger också stor vikt vid strategiarbete för våra kunder. Vårt mål är att skapa meningsfull design som möter faktiska kundbehov. Vår specialitet är att ta reda på de riktigt djupgående konsumentinsikterna, som sedan ligger till grund för vårt strategiarbete. Det internationella erkännandet blir en ytterligare bekräftelse på att vår metod fungerar, säger Kuudes Stockholms-vd, Annika Mesimäki.

Det var för den visuella identiteten för den finska designtävlingen Vuoden huiput som de kammade hem det största priset i kategorin, men de vann också för sitt arbete med Arla och Fazer.

– I uppdraget för Arla började vi med en ambitiös kartläggning av konsumentbeteendena på marknaden, som i sin tur ledde fram till en noggrant definierad position och design som tilltalar konsumenterna. Vi är glada att arbetet även tilltalade Red Dot’s jury avslutar Mesimäki.