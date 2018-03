Frukost och framtidsspaning

TEXT Mårten Huzell

Hur kommer framtidens marknadsföring att se ut? Det frågar sig strategen Cecilia Hjertzell och innovationskonsulten Patrik Stoopendahl och tar upp frågeställningar kring bland annat integritet, användardata och blockchains.

Tisdagen 6 mars var det morgonseminarium hos Swedma på Kungsgatan i Stockholm. Cecilia Hjertzell, partner och chefsstrateg på Odyssey, och Patrik Stoopendahl, innovationskonsult på Kairos future, hade kommit för att tala om framtidens datadrivna marknadsföring. Alla platser var bokade och efter någon enstaka sen ankomst var rummet fullt.

Enligt Cecilia och Patrik står vi nu inför ett tredje och väldigt stort teknikskifte, med artificiell intelligens, internet of things, 5G och blockchains, saker de menar kommer förändra våra liv och vårt samhälle. Det kommer att bli, eller är redan, svårare att nå konsumenterna genom att skrika högst med reklampelare, filmer och traditionella annonser. Det blir istället den som viskar rätt som når fram. Att ha ett relevant budskap i rätt kanal kommer att kräva ett gediget analysarbete och en ständig uppdatering av arbetsmetoder. Något som kommer kräva användardata. Men konsumenter bli mer och mer försiktiga med sin data och börjar inse dess värde. Patrik berättar om studenten Federico Zannier som sålde sin användardata för två dollar per dag på Kickstarter redan 2013. Det finns lösningar där företag kan köpa konsumentens uppmärksamhet utan mellanhänder som till exempel reklambyråer. Earn.com, en mejlbox där företag betalar för interaktion med läsaren, och Refunder, en e-handelsportal där konsumenten delar på provisionen som Refunder erhåller vid köp hos deras partners, är två exempel på direkt-transaktioner mellan konsumenter och företag. Ett första steg mot en transaktionsekonomi där kundens data har ett reellt värde.

Det talades även om integritet. Med ökat fokus på kunddata så blir integritet och ägandeskap av data, enligt Cecilia och Patrik, högst relevant. För många sociala media-plattformar är kunddata deras största tillgång. Inledningsvis var användarna villiga att ge bort den för roliga funktioner och riktade annonser. Men nu börjar användarna bli mer medvetna om den digitala dimensionen av sina liv och börjar värna om den. Enligt Cecilia kommer nu blockchains starkt där användardata blir privat och användaren bestämmer själv vem som ska få del av den. Blockchains är inte synonymt med kryptovalutor som till exempel Bitcoin. Blockchains, eller blockkedja, är en databas som är uppdelad på flera servrar som vanligtvis inte har samma ägare. Ändringar i databasen och ägandet av servrarna är decentraliserat och därigenom säkrare än en enskild server. Dust är ett exempel på en chatt-app som bygger på blockchains där meddelanden inte sparas på centrala servrar eller på telefonerna. Användarinformationen är spridd över flera servrar och ofta högst temporär. En chat lagras lokalt i ram-minnet och raderas så snart den avslutas.

På ett lite mer underhållande plan visades ovanliga kommunikationslösningar som företag tagit fram för att nå just sin målgrupp. Till exempel friluftsföretaget LL Bean som tryckte en annons som bara kunde läsas i dagsljus. Chatt-appen Kik har en funktion där användarna kan välja att titta på reklam och få betalt i valutan Kin, som de sedan kan köpa emojis och andra funktioner för. Under våren kommer en amerikansk plattform för fristående journalistik kallad Civil att lanseras. På Civil kommer journalister och läsare kunna skapa ett nätverk, byggt på blockchains och kryptovaluta, utan inblandning av politiska eller ekonomiska intressen. Civils mål är att producera journalistik som inte står under kontroll av ägare, annonsörer eller stater.

Cecilias och Patriks framtidsspaning är att kommunikation kommer ske i gränslandet mellan de digitala bubblor som vi skapar. Kommuniceras fel budskap på fel plats blir det en negativ effekt, men relevant innehåll på rätt plats kan skapa en relation mellan konsumenten och varumärket. De tror också att vi mer och mer kommer lägga bort telefonen då Internet of things tar över, kommunikation kommer att ske via wearables, kläder och andra enheter, där telefonen reducerats till en sambandscentral.

Cecilia ser på framtiden med skräckblandad förtjusning. Hon ser många möjligheter men också faror om vi inte är uppmärksamma.