Här är nomineringarna i Svenska designpriset

TEXT Camilla Buch

I dagarna presenterades de nominerade i designtävlingen Svenska designpriset. Vinnarna i de olika kategorierna utses på Liseberg i Göteborg 19 oktober.

Här är hela listan:

1B – Redaktionellt – Bok – print

En handbok om indigo Natur & Kultur

Food Pharmacy Anna Lindelöw Design

Ovärderliga värderingar – Pantbanken 150 år RBK

Vardagskonst Spoon Publishing AB

Love Your Greens Big South AB

Vår Del av Världen – Höga Kusten – Ursprung, Råvaror och Smaker Magasin Höga Kusten Publishing

Vin & Sprit Från Politik till Marknad Centrum för Näringslivshistoria

Peder Herzog – Bokbindaren som började bygga Centrum för Näringslivshistoria

Vägen hit – en antologi om svensk kriminalvård Gullers Grupp

I Världsutställningarnas tid. Kungahus, Näringsliv & Medier Centrum för Näringslivshistoria

Bara på besök av Jonas Gardell och Stellan Herner Destrito AB

Tid och rum Öbergs 120 år SNA

Leken och allvaret John och Ulla Kandell Carlsson bokförlag

Avtryck från ovanlandet Le Bureau

Octapharma Moskva Volt

Walderstenen Bokförlaget Max Ström

1C – Redaktionellt – Magasin – print

Tidskriften Expo #1-2017 Stiftelsen Expo

Magasinet Priority

Världsarvet Hälsingegårdar Ohappa AB

Konstnären Konstnären/Konstnärernas Riksorganisation

UNT Soul Södra tornet kommunikation

Hemslöjd Hemslöjd

1D – Redaktionellt – Kundtidning – print

Projects We Love 2017 Bolon

Forsen Forward – FFW Forsen AB

DM-magasinet Spoon Publishing AB

Ica 100 Centrum för Näringslivshistoria

Inspire Content innovation

Välkommen hem Bon Relations

Göteborgs Skärgård Rubrik

SIS Magasinet S Appelberg

Skogsliv OTW

Volvo Magasin 4/2016 Spoon

Volvo Magasin 2/17 Jubileumsnummer Spoon

Harry T. Vik – en uppskrattad serietidning Yellon AB

My Volvo Magazine Stendahls

Moments Spoon Publishing

Paper Magazine 3/2017 Åkesson & Curry

Value Spoon Publishing

1E – Redaktionellt – Personal/medlemstidning – print

Företagshistoria Centrum för Näringslivshistoria

Tidningen Hemvärnet Jenny Almersdotter

Chefstidningen A4 Text & Form

Amnesty Press A4

Allt om Tidskrifter A4

Akademikern A4 Text & Form AB

Företagaren Spoon AB

Our Way Spoon

1F – Redaktionell – digital

DN.VR Dagens Nyheter

Vardagspuls Bazooka

My Volvo Magazine Stendahls

Stockholmskällan Creuna AB

2Aa – Information – print

Med myter som vapen Stiftelsen Expo

WG.87 Frank Stella Fredrik Söder Design

Re_ Malmö Högskola

A very good year / A very bad year Happy F&B

En hållbar upplevelse OTW

Diabetes och nyanlända Søder Reklambyrå

A–Z Launch Lookbook Forsman & Bodenfors

The Design Collection JUNO

Horreds Magazine 2017 Gappio AB

Sagan om det lilla elbolaget som gick mot strömmen Masscreation

Design House Stockholm — 16 News Design House Stockholm

Nationalmuseum Designårsbok Futurniture

Göteborgsoperan 2017/2018 Göteborgsoperan AB

Psykologi på papper Grow AB

Välkommen till nästa generation Dear Friends

Nyanställd på Sveriges Radio-välkomstbrev Sveriges Radio AB

2Ab – Information – digital

Mer kärl-lek i Svedala Blinka Blå AB

Digitalt studiebesök Significant Bit

Fortum Elavtal Apegroup

McDonalds – Gör Donken House Agency

Svea Ekonomi Valtech

Taxistockholm.se We Are Yours Sthlm AB

Matsmältningsapparaten Forsman & Bodenfors

Liseberg.se Creuna AB

Roxtec Creuna AB

Stadsutveckling Göteborg HiQ

2Ba – Information – Årsredovisning – print

Svenska Tecknares årsberättelse 2016 Svenska Tecknare

Uppsalahem Årsredovisning 2016 Uppsalahem

Riksteatern Verksamhet 2016 Riksteatern

Läget HSB Projektpartner årsredovisning 2016 HSB Projektpartner AB

Stångåstadens årsredovisning 2016 Byn kommunikationsbyrå

Liseberg Verksamhetspresentation 2017 och Årsredovisning 2016 Rubrik

HofF – The Annual Scholz & Friends

Röda Korsets Verksamhetsberättelse 2016 Narva

Elanders Årsredovisning 2016 Narva

Coop Sverige Årsrapport 2016 Narva

SAS Årsredovisning 2015/2016 Narva

Kulturrapport 2017 Small World

SISAB, årsredovisning Blomquist Communication

Svenska Hus årsredovisning You Me Agency

Sweet sixteen Futurniture

Hållbarhetsredovisning 2016 Cybercom Group

2Bb – Information – Årsredovisning – digital

Barncancerfondens verksamhetsberättelse 2016 Intellecta Corporate

Tekniska verken i Linköping AB – Året 2016 Significant Bit

White Annual & Sustainability Report 2016 White arkitekter AB

Collector Årsredovisning 2016 DDB Göteborg

Spendrups Hållbarhetsredovisning 2016 Spoon