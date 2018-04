Kvinnor tar hem årets stipendier i Guldägget

TEXT Camilla Buch

Igår tog Guldäggsgalan plats på Stockholm waterfront congress centre, där 14 guldägg delades ut under kvällen.

Åkestam holst tar i år hem hela hälften av kvällens guldägg samt 10 guldägg – tre guldägg och ett silverägg delar de med Great works för The humanium metal initiative, som också kommer två på listan över flest guldägg 2018.

Majoriteten av årets specialpris går till kvinnor i branschen, bland annat tilldelas platinaägget Tove Langseth och Kycklingstipendiater blev Caroline Andersson, Nathalie Hallman & Johanna Nyberg (Cherry Cobra), och Maria Lashari. Årets titan-pris tilldelades de samordnande krafterna bakom Sveriges #metoo-upprop.

Hela listan nedan:

AKTIVERING

Guldägg

Uppdragsgivare: IM Individuell människohjälp

Bidragsnamn: The humanium metal initiative

Byrå: Great works/Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: McDonalds Sverige

Bidragsnamn: Gör donken

Byrå: Nord DDB Stockholm / Prime

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Ikea Pee Ad

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: The global village

Bidragsnamn: Järvaveckan

Byrå: Prime Weber Shandwick

Uppdragsgivare: Adobe

Bidragsnamn: The original brushes of Edvard Munch

Byrå: Abby priest

Diplom

Uppdragsgivare: Delicato

Bidragsnamn: Försäkringen

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Ultramare

Bidragsnamn: Inte ont i hals-duken

Byrå: Milk

Uppdragsgivare: Folkoperan

Bidragsnamn: Kom för att komma

Byrå: Ingo

Uppdragsgivare: McDonalds Sverige

Bidragsnamn: McCoins

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Scouterna

Bidragsnamn: Scout view

Byrå: Garbergs

Uppdragsgivare: Lenovo

Bidragsnamn: Silver snipers

Byrå: Ehrenstråhle

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Bidragsnamn: Sweden on Airbnb

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Lexter ljuddesign AB

Bidragsnamn: The impossible run

Byrå: McCann Stockholm

Uppdragsgivare: Beyond retro

Bidragsnamn: The organ donor price tag

Byrå: ANR BBDO

ANNONSERING

Guldägg

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Ikea pee ad

Byrå: Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: Saltå kvarn

Bidragsnamn: E-annonsen

Byrå: M&C Saatchi

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Glid inte isär

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Apoteket AB

Bidragsnamn: Strykes på skinkan

Byrå: Forsman & Bodenfors

Diplom

Uppdragsgivare: Childhood

Bidragsnamn: Bryt tystnaden

Byrå: King

Uppdragsgivare: Fiat group automobiles Sweden Ab

Bidragsnamn: Min helg

Byrå: Saatchi & Saatchi

Uppdragsgivare: Apotek hjärtat

Bidragsnamn: Handla innan du reser

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Norrlands guld/Spendrups

Bidragsnamn: S.C.H.W.E.P-metoden

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Amnesty international Sverige

Bidragsnamn: Swiiiishh!

Byrå: Reform act

AUDIO

Guldägg

Uppdragsgivare: Europride 2018

Bidragsnamn: The voice of change

Byrå: Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: Fastighetsbyrån

Bidragsnamn: Språkstöd – en frustrerande radioreklam

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Mind

Bidragsnamn: Vad hör du?

Byrå: TBWA Stockholm

Diplom

Uppdragsgivare: Svenska spel

Bidragsnamn: Domino

Byrå: King

Uppdragsgivare: St1

Bidragsnamn: Fördelar med att tanka obemannat

Byrå: Garbergs

DIGITALT

Guldägg

Uppdragsgivare: Adobe

Bidragsnamn: The original brushes of Edvard Munch

Byrå: Abby priest

Silverägg

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Irresistible boring trueview ads

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Bidragsnamn: Sweden on Airbnb

Byrå: Forsman & Bodenfors

Diplom

Uppdragsgivare: Kvinnojouren Ellinor

Bidragsnamn: Bakom fasaden

Byrå: Markus

Uppdragsgivare: Audi Sverige

Bidragsnamn: Safety code

Byrå: Åkestam holst

FILM

Guldägg

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Bidragsnamn: Minns det som igår

Byrå: King

Silverägg

Uppdragsgivare: IQ initiativet

Bidragsnamn: Charter

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: IQ initiativet

Bidragsnamn: Fotboll utan fylla

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Elgiganten

Bidragsnamn: Hitta din grej

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Komma hem

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Bidragsnamn: Vi låter Sverige vara i fred

Byrå: Volt

Diplom

Uppdragsgivare: Telia

Bidragsnamn: A better life

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Svenska spel

Bidragsnamn: Bilen/huset

Byrå: King

Uppdragsgivare: McDonalds Sverige

Bidragsnamn: Gör donken

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Cloetta

Bidragsnamn: Let´s talk

Byrå: King

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Bidragsnamn: Short but deadly

Byrå: Saatchi Saatchi

FÖRPACKNINGSDESIGN

Guldägg

Uppdragsgivare: IM individuell människohjälp

Bidragsnamn: The humanium metal initiative

Byrå: Great works/Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: Dear tea society

Bidragsnamn: Dear tea society

Byrå: Open studio Stockholm

Uppdragsgivare: McDonalds Sverige

Bidragsnamn: McCoins

Byrå: Nord DDB Stockholm

Diplom

Uppdragsgivare: Torsten och Wanja Söderbergs pris

Bidragsnamn: Let there be light – Söderbergspriset 2017

Byrå: Happy F&B

Uppdragsgivare: Livsdal

Bidragsnamn: Livsdal

Byrå: Gabor Palotai design

Uppdragsgivare: S:t Eriks Bryggeri/Marcus Friari/Galatea AB

Bidragsnamn: S:t Eriks Bryggeri

Byrå: Bryner

Uppdragsgivare: St. Erhard Gmbh

Bidragsnamn: St. Erhard

Byrå: Bedow

HANTVERK

Guldägg

Uppdragsgivare: Sveriges radio

Bidragsnamn: Hela Sveriges radio

Byrå: Uncle unicorn

Silverägg

Underkategori: Bild

Uppdragsgivare: Göteborgsoperan

Bidragsnamn: Göteborgsoperan

Byrå: Happy F&B

Underkategori: Bild

Uppdragsgivare: Klarna

Bidragsnamn: Smoooth

Byrå: Nord DDB Stockholm

Underkategori: Digitalt

Uppdragsgivare: Audi

Bidragsnamn: Audi: Sandbox VR

Byrå: Media monks

Underkategori: Film/ljud

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Bidragsnamn: Minns det som igår

Byrå: King

Underkategori: Film/ljud

Uppdragsgivare: Volvo cars

Bidragsnamn: Moments

Byrå: Forsman & Bodenfors

Diplom

Underkategori: Bild

Uppdragsgivare: Lewis Pugh foundation

Bidragsnamn: Antarctica 2020

Byrå: Nordell & Nordell affairs

Underkategori: Bild

Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Bidragsnamn: Vi låter Sverige vara i fred

Byrå: Fotograf Björn Terring

Underkategori: Digitalt

Uppdragsgivare: Google

Bidragsnamn: Google interland

Byrå: North kingdom

Underkategori: Film/ljud

Uppdragsgivare: H&m

Bidragsnamn: A magical holiday

Byrå: Forsman & Bodenfors

Underkategori: Film / ljud

Uppdragsgivare: Technics / Panasonic nordic

Bidragsnamn: Scandinavian sounds of summer

Byrå: House of radon

IDENTITETSDESIGN

Guldägg

Uppdragsgivare: Göteborgsoperan

Bidragsnamn: Göteborgsoperan

Byrå: Happy F&B

Silverägg

Uppdragsgivare: Fable skateboards

Bidragsnamn: Fable skateboards

Byrå: Bedow

Uppdragsgivare: Aiga

Bidragsnamn: San Francisco design week

Byrå: Essen international

Uppdragsgivare: Klarna

Bidragsnamn: Smoooth

Byrå: Nord DDB Stockholm

Diplom

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Bidragsnamn: Elmsta 3000 horror fest

Byrå: Saatchi & Saatchi

Uppdragsgivare: H&m laboratory

Bidragsnamn: H&m Karlaplan

Byrå: Open studio Stockholm

Uppdragsgivare: Izettle

Bidragsnamn: Izettle – helping small businesses succeed in a world of giants

Byrå: Bold/Noa

Uppdragsgivare: SVT

Bidragsnamn: SVT

Byrå: Happy F&B

Uppdragsgivare: Universal music

Bidragsnamn: Ted Gärdestad signerat Peter Nordahl

Byrå: Stockholm design lab

INNOVATION

Guldägg

Uppdragsgivare: IM individuell människohjälp

Bidragsnamn: The humanium metal initiative

Byrå: Great works / Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: C more

Bidragsnamn: Filmtegration

Byrå: Affairs

Uppdragsgivare: Audi Sverige

Bidragsnamn: Safety code

Byrå: Åkestam holst

Diplom

Uppdragsgivare: Delicato

Bidragsnamn: Delicatoasken

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Ikea pee ad

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Lexter ljuddesign AB

Bidragsnamn: The impossible run

Byrå: McCann Stockholm

INTEGRERAT

Guldägg

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Där livet händer 2017

Byrå: Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: Klarna

Bidragsnamn: Klarna

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Norrlands guld / Spendrups

Bidragsnamn: Motrörelsen

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Oatly

Bidragsnamn: Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?

Byrå: Forsman & Bodenfors

Diplom

Uppdragsgivare: SBAB

Bidragsnamn: Boendeekonomi är jättekul!?

Byrå: Emakina DBG

Uppdragsgivare: Coop

Bidragsnamn: Framtidens protein

Byrå: Forsman & Bodenfors

MOBILT

Guldägg

Uppdragsgivare: Audi Sverige

Bidragsnamn: Safety code

Byrå: Åkestam holst

Silverägg

Uppdragsgivare: Betsson

Bidragsnamn: Visa färgerna

Byrå: Isobar

Diplom

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Perceptiva banners

Byrå: Åkestam holst

ONLINEFILM

Guldägg

Uppdragsgivare: Sveriges radio

Bidragsnamn: Hela Sveriges radio

Byrå: Uncle unicorn

Silverägg

Uppdragsgivare: Folkoperan

Bidragsnamn: Förklädd gud

Byrå: Ingo

Dilpom

Uppdragsgivare: McDonalds Sverige

Bidragsnamn: Gör donken – egenskaper

Byrå: Nord DDB Stockholm

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Irresistible boring trueview ads

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Volvo cars

Bidragsnamn: Moments

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Oatly

Bidragsnamn: Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: Essity/Libero

Bidragsnamn: Välkommen

Byrå: Momentum Sverige AB

PR

Guldägg

Uppdragsgivare: Lernia

Bidragsnamn: Den nya rikssvenskan

Byrå: Jung relations

Silverägg

Uppdragsgivare: Fotografiska

Bidragsnamn: Det ojämställda priset

Byrå: Ord & bild

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Ikea pee ad

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Bidragsnamn: Sweden on Airbnb

Byrå: Forsman & Bodenfors

Uppdragsgivare: IM individuell människohjälp

Bidragsnamn: The humanium metal initiative

Byrå: Great works / Åkestam holst

Diplom

Uppdragsgivare: The global village

Bidragsnamn: Järvaveckan

Byrå: Prime Weber Shandwick

Uppdragsgivare: Scouterna

Bidragsnamn: Scout view

Byrå: Garbergs

Uppdragsgivare: Adobe

Bidragsnamn: The original brushes of Edvard Munch

Byrå: Abby priest

UTOMHUS

Guldägg

Uppdragsgivare: Amnesty international Sverige

Bidragsnamn: Swiiiishh!

Byrå: Reform act

Silverägg

Uppdragsgivare: Norrlands guld/Spendrups

Bidragsnamn: Botten upp!

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Com hem

Bidragsnamn: Com hem var du än är

Byrå: M&C Saatchi

Diplom

Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Bidragsnamn: Big hack

Byrå: Volt

Uppdragsgivare: Mind

Bidragsnamn: De känslodrivna utomhustavlorna

Byrå: TBWA Stockholm

Uppdragsgivare: Ikea Sverige

Bidragsnamn: Ikea ihop eller i sär

Byrå: Åkestam holst

Uppdragsgivare: Oatly

Bidragsnamn: London takeover

Byrå: Forsman & Bodenfors

SPECIALPRISET GULDBLICK

Vinnare

Uppdragsgivare: Oatly

Bidragsnamn: London takeover

Art Director: Lars Elfman

Övriga nominerade

Uppdragsgivare: Pissjar/Gaphals records

Bidragsnamn: Pissjar sans

Art Director: Anton Bohlin

Uppdragsgivare: Elmsta 3000 horror fest

Bidragsnamn: Short but deadly

Art Director: Gustav Egerstedt och Erik Hiort af Ornäs

SPECIALPRISET GULDSKRIFT

Vinnare

Uppdragsgivare: Oatly

Bidragsnamn: Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?

Copywriter: Ida Backman

Övriga nominerade

Uppdragsgivare: Jeep

Bidragsnamn: Min helg/Möhippan

Copywriter: Erik Wingfors

Uppdragsgivare: Klarna

Bidragsnamn: Smooothfulness

Copywriter: Martin Lundgren

KYCKLINGSTIPENDIET

Tilldelas

Caroline Andersson

Motivering: Det är ofta svårt att bedöma insatsen på en kreatör som arbetat i större arbetsgrupper. Men när man om och om igen har ett finger med i spelet i idédrivna och väl genomförda kampanjer är det inget snack om saken. Då ska man ha ett Kycklingstipendium. Priset går till Art Directorn Caroline Andersson!

Nathalie Hallman & Johanna Nyberg (Cherry Cobra)

Motivering: Det är stilsäkert, eget och konsekvent genomfört på ett sätt som är alltmer sällsynt. Filmer som blandar nytt och gammalt, fint och fult på ett nytt sätt som bildat ett eget universum. Priset går till Nathalie Hallman & Johanna Nyberg som tillsammans är regissörsduon Cherry Cobra!

Maria Lashari

Motivering: Att hålla sig inom ramarna verkar inte intressera denna kyckling. Tvärtom har vi göra med en urkraft som är som inte låter sig beskrivas med en enkel titel. Formsäkerheten som genomsyrar alla arbeten avslöjar dock förkärleken för Art Direction. Priset går till mångsysslaren Maria Lashari!

PLATINAÄGGET

Tilldelas

Tove Langseth

Motivering: I år går platinaägget till en Art Director som under 20 år befunnit sig i absolut framkant av svensk reklams utveckling. En person som alltid har varit mer intresserad av att förstå sig på människor än av att vinna reklampriser, och kanske just därför är en av våra mest belönade i kreativa tävlingar både i Sverige och internationellt.

En person som har en den där sällsynta instinktiva förmågan att känna vilken känsla som är rätt och fel för ett varumärke och skapa världar som människor vill vara en del av. Världar där det visuella språket ofta är bärande. En person som genom sitt engagemang och sin röst i branschen är en stor inspiratör för många unga. Platinaakademin välkomnar stolt sin hittills snabbaste ledamot, Tove Langseth.

TITAN-PRISET

Utses av styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer David Orlic (Styrelseordförande), Anna-Karin Nilsson, Diana Uppman, Hedvig Hagwall Bruckner, Henrik Matsers, Malin Wikerberg, Marie Rudolphie, Marta Karlqvist, Mathias Eriksson, Mattias Ronge, Melina Aristiadou, Michael Jäderlind, My Troedsson, Niklas Bondesson, Olle Langseth, Philip Marthinsen ,Ulla-Karin Barrett

Tilldelas

De samordnande krafterna bakom Sveriges #metoo-upprop

Motivering: Titanpriset ska belöna nyskapande och innovativ kommunikation som inspirerar människor både i och utanför branschen. Titanpristagaren ska ha brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för hur företag och organisationer kan agera i samhället.

Men ibland finns ingen organisation, och ännu mindre något företag. Ibland finns varken verktygen, plattformarna eller ens insikten om att kommunikationen behövs. Men så tänds en gnista.

Det började med sexanklagelser mot en Hollywoodmogul. Och en hashtag för alla som delade liknande upplevelser av övergrepp, trakasserier och diskriminering.

Det hade kunnat stanna där, vid en hashtag, utspridda berättelser på nätet och artiklar om anklagade kändisar. Men i Sverige blev det något mycket större. När Metoo-berättelserna började delas här, var det några som förstod att kraften inte låg i de enstaka historierna utan i det samlade vittnesmålet, och att effekten skulle bli så mycket större om berättelserna samordnades. Trots avsaknad av organisation och befintliga strukturer skapade de tillsammans plattformar så att kollektivet kunde skydda och hjälpa de utsatta. En insats som gjorde att berättelserna som tidigare inte fått berättas äntligen hördes. Och att de hördes tydligt utan att överrösta varandra.

Årets Titanpris delas inte ut till en eller flera namngivna individer – det hyllar en hel rörelse. De som bildade grupper, ordnade branschupprop och skötte presskontakter. De som hjälpte till att flytta skammen dit den hör hemma och samtalet från de slutna rummen till det offentliga.

Det var nyskapande och inspirerande, det bröt konventioner och det skapade nya förutsättningar för hur vi alla kan agera i samhället.

2018 års Titanpris tilldelas de samordnande krafterna bakom Sveriges #metoo-upprop.