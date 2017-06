Nederländerna toppar i EDA

TEXT Camilla Buch

I årets European Design Awards tar Nederländerna tillbaks förstaplatsen på listan över länder med flest vinster – som i fjol gick till Schweiz.

Nederländerna fick sammanlagt 9 guld, 11 silver och 12 brons. På andra plats kom i år Norge, med 4 guld, 4 silver och 3 brons, och på tredje plats kom Tyskland.

Priset för Best in Show gick till Cymru Wales Sans, en typsnittsfamilj som representerar Wales på ett autentiskt och kreativt sätt. Enligt juryn, som CAP&Design deltog i, adresserar den specifika typfamiljen ett mycket speciellt behov på ett helt nutida sätt (i tryck, digitalt och skyltning). Det är ett bra exempel på vad typografi kan göra för den offentliga sfären.

Jurypriset gick till ”Like a pearl in my hand”, en multi-sensorisk upplevelse som uppmuntrar social medvetenhet om ämnet övergivna synskadade barn i Kina. Projektet illustrerar hur grafisk design kan ge viktiga budskap med rent visuella och haptiska medel och leder, enligt juryn, publiken att ompröva användningen av bläck och papper.

Agency of the year blev Silo, som identifierar sig som en människo-centrerad byrå med idéfokus.

Alla guld-vinnare nedan

Company Logo

Bidrag: Aker

Byrå: Clever°Franke

Land: Nederländerna

Brand Logo

Bidrag: Ara

Byrå: Ida Srl – Identity Atlas

Land: Italien

Printed Identity Applications

Bidrag: Osteo Poly Clinic (identity)

Byrå: Ermolaev Bureau

Land: Ryssland

Printed Identity Applications

Bidrag: Muziekgebouw

Byrå: Silo

Land: Nederländerna

Integrated Identity Applications

Bidrag: University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design

Byrå: Uniform Strategisk Design AS

Land: Norge

Book Layout

Bidrag: We are all migrants – Letters of Polish immigrants from America in the late 19th century.

Byrå: Marcin Markowski

Land: Polen

Book Cover

Bidrag: Talking Ceramics I – Special Edition

Byrå: Trapped in Suburbia

Land: Nederländerna

Artistic Catalogue

Bidrag: Futura. Die Schrift.

Byrå: Institute Designlab Gutenberg, Hochschule Mainz

Land: Tyskland

Magazine

Bidrag: Film a doba

Byrå: Kolektiv studio

Land: Tjeckien

Book cover Series

Bidrag: Collection ‘En Verve’

Byrå: Accolade

Land: Belgien

Poster Series

Bidrag: Theatre St.Gallen Season 2016/17

Byrå: TGG Hafen Senn Stieger

Land: Schweiz

Brochure

Bidrag: Siba Sahabi

Byrå: Thijs Verbeek grafisch ontwerp

Land: Nederländerna

Product Catalogue

Bidrag: Taborglit product catalog

Byrå: caso graphic+direction

Land: Italien

Packaging Alcoholic Drinks

Bidrag: Mimbo Wine

Byrå: Montalbán Estudio Gráfico

Land: Spanien

Packaging Food & Beverages

Bidrag: Biggans Böcklingpastej, packaging design

Byrå: Bedow

Land: Sverige

Packaging Food & Beverages

Bidrag: Trink Meer Tee

Byrå: Heine Warnecke Design GmbH

Land: Tyskland

Packaging Health & Beauty

Bidrag: Biotrisse Filler Cosmetics Konstantin Eremenko

Land: Ryssland

Music/Film Cover

Bidrag: Axel Røthe & The Cloudberry Cream

Byrå: Anti Inc AS

Land: Norge

Promotional Site

Bidrag: Kygo Life

Byrå: Good Morning

Land: Norge

Promotional Site

Bidrag: Zumtobel US Website Redesign

Byrå: Anton & Irene – Zumtobel

Information Site

Bidrag: Newslab

Byrå: Bleed

Land: Norge

Motion Graphics

Bidrag: Creature of Habit

Byrå: Ambassadors

Land: Nederländerna

Miscellaneous Digital

Bidrag: Quantum Break Interface

Byrå: Great Apes

Land: Finland

Corporate Illustration

Bidrag: Zaans Medical Centre

Byrå: Silo

Land: Nederländerna

Infographics – Digital

Bidrag: Internet of Elephants

Byrå: Clever°Franke

Land: Nederländerna

Printed Self-Promotion

Bidrag: Yüz

Byrå: Studio Geray Gencer

Land: Turkiet

Self-Initiated Projects

Bidrag: Dolografie – A visual communication tool for pain therapy

Byrå: Sabine Affolter

Land: Schweiz

Original Typeface

Bidrag: Wales Nation Brand: Cymru Wales Sans

Byrå: Smörgåsbord

Land: Storbritannien

Signs & Displays

Bidrag: Zaans Medical Centre

Byrå: Silo

Land: Nederländerna

Exhibition Design

Bidrag: Echo of the Urals – Estonian National Museum’s permanent Finno-Ugric exhibition

Byrå: Velvet – Janken Wisespace

Land: Estland

Student Project

Bidrag: By the way – typography and material behavior

Byrå: Thomas Wirtz Kommunikationsdesign

Land: Tyskland

Miscellaneous Printed

Bidrag: Like a Pearl in my Hand

Byrå: Studio Rob van Hoesel

Land: Nederländerna