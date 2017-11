Nytt koncept för Mackmyras nya destilleri

TEXT Camilla Buch

Kreatör är namnet på den nya produktserie som tas fram i Mackmyras nya destilleri. Först ut i serien är [jin], med form av Berghsstudenten och frilansande formgivaren Tom Hallgren.

Destilleriet på Mackmyra Bruk invigdes 2002 och det var där Mackmyra destillerade sin single maltwhisky fram till år 2011. Då invigdes gravitationsdestilleriet i Mackmyra Whiskyby och produktionen flyttades över. I maj i år togs destilleriet åter i drift under namnet Lab Distillery by Mackmyra med syfte att där utveckla nya innovativa spritkategorier tillsammans med engagerade destillatörer. Först ut var Rickard Aldén och det var via honom som Tom Hallgren kom in i processen.

– Rickards flickvän hade hittat min portfolio och tipsat Mackmyra, som kontaktade mig. De hörde av sig ganska långt innan själva projektet drog igång, det var väldigt skönt att kunna vara med från början. Jag började jobba med research för konceptet som jag kom att kalla Kreatör, och tog fram identiteten som ska följa seriens gång, berättar Tom Hallgren.

Tom berättar att han i sin research uppfattade en snobbighet när det kom till vin- och spritkulturen, i hur namn och spritsorter uttalas, och det var så den fonetiska delen av identiteten fick sin start.

– Just gin är ju inte så svårt att uttala, men jag tänker på det långsiktigt. Det är roligt att ha någonting man kan läsa sig till, något som skapar nyfikenhet. Själva konceptnamnet, Kreatör, har en dubbel funktion egentligen. Mackmyra är internationellt och vi ville ha ett namn som både skulle kommunicera dess svenska bakgrund, men också vara lätt översatt till engelska.

Hur funkade samarbetet? Hur fria tyglar fick du i skapandet?

– Vi hade ett väldigt bra samarbete, jag har jobbat väldigt tight med Rickard Aldén för att få fram hans, och spritens, uttryck. Jag har varit på Mackmyra ofta för att pitcha och visa mina idéer. De har gett mig frihet och litat på mitt koncept, efter det har vi stämt av längs vägen.

Den grafiska identiteten ska lätt kunna appliceras på kommande spritsorter – fokus ligger på huvudingrediensen. För [jin] har etikettens bakgrund ett mönster där huvudingrediensen, enbär, syns i ett kalejdoskop.

– Kalejdoskopets fokus är mot mitten, där spritens namn står i en sans serif med ganska speciella former. Det är fint, men kan sticka i folks ögon. Jag gillar design som väcker intresse, det behöver inte nödvändigtvis vara det snyggaste, men det ska få köparen att stanna upp och locka till köp, säger Tom och avslutar:

– Jag ville symbolisera något slags spännande svenskhet, en blandning av svensk natur och den urbana människan. Det blir en krock som kan skapa någonting väldigt fint.