10 verktyg som tar typografin på webben till nya höjder

Jobbar du med typografi och vill slippa vara beroende av installerade verktyg? Här kommer 10 tips som underlättar din vardag.

Att ha mjukvara installerad på en dator har så klart sina fördelar, med kortare laddningstider och möjlighet att arbeta i nedkopplat läge, men verktyg på webben kan i många fall ge ett smidigare arbetsflöde. Du kan sömlöst byta dator utan att behöva genomlida dryga installationer och med tanke på hur bra dagens internetuppkopplingar är blir mjukvaran sällan för tung.

Detta gäller även typografi där det i dag finns en hel del alternativ att välja mellan. Vi har samlat några som ger dig möjligheten att skapa en bättre läsupplevelse för de webbsajter du jobbar med – helt online.

Typesettings.css

Brinner du för minimalistiskt designtänk? Då kan Typesettings.css vara något för dig. Tillägget bygger på CSS och implementeras i head-sektioner på din hemsida, samt i artikel-elementet. Alla typografiska stilar som följer med är väldigt enkla och följer minimalistiska regler, vilket gör Typesettings.css perfekt för den som vill bygga en avskalad hemsida eller blogg. Senaste uppdateringen kom i oktober förra året, vilket innebär att mjukvaran fortfarande är aktiv och hålls vid liv.

Slabtext

Det här är ett script för designern som enkelt vill kunna dela på rubriker så att de passar in i alla typer av mallar. Enligt utvecklarna själva kalkylerar Slabtext det perfekta antalet tecken på raken och anpassar dem sedan på pixelnivå. Slabtext är helt gratis att ladda ner och finns på utvecklarnas Github. Värt att notera är att det har dryga två år på nacken men fungerar fortfarande felfritt – även i Microsofts numera nedlagda Internet Explorer.

Gutenberg

Döpt efter Johannes Gutenberg, den tyska uppfinnare som skapade tryckpressen, är Gutenberg det perfekta startpaketet för designern som vill arbeta online med typografi. Med Gutenberg kan du ställa in typsnittets storlek, linjehöjd och maxbredd. Dessutom är Gutenberg ett projekt baserat på öppen källkod, och som användare får du därför på eget bevåg bidra med egna skapelser, använda andras och modifiera efter smak och tycke.

Typographic

Det här är verktyget för dig vars mål är att uppnå typografi som är enkel och responsiv. Typographic är lika lätt att komma igång med som det är att lära sig; allt som krävs av dig är att du plockar typsnitten du vill ha och klickar i de inställningar som passar ditt projekt bäst. Typographic gör resten av jobbet och resultatet är en snygg responsiv typografi. Verktyget blir extra smidigt om du vill skapa en hemsida vars typografi ser riktigt bra ut på desktop, i mobilen och surfplattan.

Type Scale

Är du ute efter ett program som ger dig möjlighet att leka med typsnittens olika storlekar? Då bör du spana in Type Scale som fyller just det syftet. Allt sker direkt i webbläsaren i ett redigeringsfönster och när du känner dig klar, då går det snabbt att exportera resultatet till CSS.

State of Web Type

State of Web Type är mer av en databas än ett renodlat verktyg. Det är dock smidigt för designern som vill hålla koll vad som är hett just nu, men även kontrollera ett visst typsnitts stöd. Databasen är detaljerad i sin kategorisering och du kan söka på allt från kerning till capital spacing och mycket mer.

Glyphr Studio

Med Glyphr Studio kan du skapa dina egna typsnitt direkt i webbläsaren. Programmet är i det enklaste laget, långt ifrån så komplext som proffsprogram. Fördelen är att det är lätt att komma igång med, anpassat för nybörjaren och helt gratis att använda.

Kerning.js

Med hjälp av det här verktyget kan du som designer skala om, modifiera och transformera din typografi till CSS – helt automatiskt. Det är utvecklat med användarvänlighet i åtanke och går snabbt att komma igång med. Enligt utvecklarna själva hjälper verktyget till att ta webben till nästa nivå. Devisen för dem är nämligen att ”printfolket” haft ett enkelt försprång alldeles för länge.

Typecast

Det här är mer av ett renodlat program än ett tillägg du installerar på din hemsida. Med Typecast kan du skapa olika typer av designer direkt på webben. Verktyget finns i en gratisversion där över 600 typsnittsfamiljer finns att leka med. Om du vill ha ett större utbud finns två premiumvarianter där den ena innehåller över 12 000 typsnittsfamiljer och den andra över 24 000 typsnittsfamiljer.

Fittext

Om du är på jakt efter ett verktyg för att göra din hemsida flexibel gällande olika typsnitt, kan Fittext vara värt att ta en titt på. Som namnet antyder anpassar programmet typsnittet och precis som i fallet Slabtext kan du få fram rubriker som passar alla olika typer av upplösningar. Nackdelen är att Fittext endast fungerar för större text, men det är å andra sidan kanske ingen nackdel om fokus ligger på just rubriker.