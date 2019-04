Abby Priest och Adobe tar hem Diamantnyckeln

TEXT Hanna Jangenfeldt

Genom att belysa historien skapade Abby Priest och Adobe historia – och tog hem Guldnyckeln två gånger på raken.

Annons

För första gången i prisgalan Guldnyckelns historia tar designbyrån Abby Priest hem priset Diamantnyckeln för andra året i rad. Förra året var det kampanjen The Original Brushes of Edvard Munch som kammade hem vinsten. Denna gång är det med The Lost Typography of Bauhaus som vann poäng från juryn.

Bakgrunden till kampanjen bygger på historien om när designinstitutet Bauhaus i Tyskland stängdes ned av nazisterna år 1932 och många designarbeten fick aldrig se dagens ljus. Abby Priest har tillsammans med Bauhaus Foundation färdigställt fem typsnitt som lämnats kvar. Totalt laddades typsnittet ner 630 000 gånger.

Juryns motivering:

”Med en konsekvent strategi till en avgränsad målgrupp lyckas vinnaren i denna kategori uppmärksamma ett aktuellt ämne. Bidraget sticker ut genom att än en gång belysa det som gått förlorat i historien samtidigt som det utbildar, engagerar och aktiverar målgruppen. Typ utan att vara grotesk – Grattis Adobe.”