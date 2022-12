Annas konst har swishats 1,7 miljoner gånger

”Årets kort” körs för tredje året i rad och startades som respons på användarnas önskan om fler hälsningskort i appen (mer om det finns att läsa här).

Det var i början av förra året som Swishtävlingen fångade hennes intresse. Anna som vanligtvis jobbar som illustratör och formgivare hade en lugn period jobbmässigt och såg mest tävlingen som en rolig grej.

– Jag satte mig ner och började skissa på lite olika idéer. Min grundtanke var att jag ville göra ett kort som funkar för många olika relationer: som vänskap, partner, förälder, barn eller någon annan som man bryr sig om. Jag ville också göra ett mjukt kort med varma färger som gör att betraktaren stannar upp för att titta på det, säger hon.

Och det gjorde folk. Anna berättar att det kom som en chock när hon först fick reda på att hon var en av de fem vars bidrag blivit utsett till ”Årets kärlekshälsning”.

– Jag blev så otroligt glad och förvånad! När de sedan hörde av sig för ett par veckor sedan och berättade att mitt kort dessutom blivit ”Årets kort” kändes det helt overkligt. Det mest swishade kortet av alla deras kort – det känns stort för mig. Det är fortfarande lite svårt att greppa att så otroligt många använt och tyckt om mitt kort, det värmer verkligen rakt in i hjärtat.

Annas intresse för reklam växte fram redan i tonåren, men rädslan för att förstöra glädjen hon kände till skapandet gjorde att hon istället började plugga till socionom.

– Jag är intresserad av människor och vill gärna hjälpa, men efter att jag tagit min socionomexamen och arbetat en tid som biståndshandläggare hamnade jag i en utmattningsdepression. Jag fick en riktig livskris och det enda jag orkade göra var att rita. Jag bestämde mig då för att om jag inte vill må dåligt resten av livet så måste jag göra något som jag brinner för. Jag måste våga och kasta mig ut.

Sagt och gjort började hon plugga på Högskolan för konst och design i Göteborg, där hon riktade in sig på grafisk formgivning. Men det var först under ett utbytesår på Rhode Island school of design i Providence, USA, som alla bitarna föll på plats.

– Där studerade jag illustration och plötsligt visste jag precis vad jag skulle göra med mitt liv – jag ska bli illustratör! säger hon.

Under sin tid på HDK skapade hon publikationen ”Fett Fett” som vann Ung Svensk Form 2018. Året efter tog hon sin designkandidat och började jobba som designassistent på Kappahl, där hon tog fram prints och mönster till barnkläder. Sedan 2021 har hon sitt eget företag, med kunder som Snapchat, Adobe Live, Colorama, Apotek hjärtat och Hemglass.

Hur skiljer sig din arbetsprocess åt beroende på vad din illustration ska vara till?

– Min arbetsprocess är oftast ganska likadan. Jag börjar alltid med research, sedan skissar jag på idéer. Ofta brukar jag lämna 2-3 skissförslag till kunden. När skiss är bestämd och eventuella ändringar är gjorda så börjar jag blocka in alla färger för att se så de funkar ihop. Sedan ritar jag klart allt i Photoshop.

Du har en deadline dagen därpå, hjärnan har låst sig och kreativiteten lyser med sin frånvaro. Vad gör du?

– Jag lyssnar på musik och försöker hitta en känsla som jag vill förmedla. Jag brukar också bolla med min mycket kloka sambo eller så ringer jag en kompis, ibland kan det räcka med att de säger något ord för att jag ska gå igång igen. Men det är också viktigt för mig att tvinga mig att skissa, hur dåliga idéer jag än tycker att jag har. Det brukar kunna så ett frö som leder till något och sedan är jag igång igen.

Vilka illustratörer tycker du är intressantast just nu?

– Åh, det finns så många grymma och inspirerande illustratörer. Men några som jag ständigt följer och inspieras av är Jiaqi Wang, Alva Skog och Jill Senft, avslutar Anna.

Alla illustrationer i artikeln är av Anna Pers Bräcke.