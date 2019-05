Antalis flyttar hem

TEXT Camilla Buch

Från Birger Jarlsgatan till Jordbro industriområde. Med ett skifte i fokus har Antalis flyttat sitt skyltfönster från innerstan till förorten – och världen.

Antalis showroom, butik, och dummyverkstad, som tidigare låg på Birger Jarlsgatan i Stockholm, har flyttat. Vi tog ett samtal med Hans Jonasson, som följde med butiken hem huvudkontoret och till resten av verksamheten i Jordbro, och Vilhelm Lindman, skandinavisk produktchef för bland annat kreativt- och designpapper, för att se vilka förändringar flytten bär med sig.

I den stora byggnaden i Jordbro industriområde kombineras showroom för storfomatsskrivare och kontor för Antalis anställda i Stockholm. Det är också det svenska huvudkontoret med bland annat kundcenter och centrallager som tjänar hela Skandinavien med över 20 000 artiklar. Nu finns där även showroom och dummyverkstad.

— Alla möjligheter som fanns inne i butiken i Stockholm finns kvar, men här ute i Jordbro, berättar Hans Jonasson. Han berättar att även om det kanske minskar antalet kunder som spontant kommer in, så finns det fördelar med att ha all verksamhet på samma ställe. Inte minst logistikmässigt – att ha alla papperssortiment tillgängliga omgående istället för att behöva beställa från lager och vänta på leveranser till dagen efter.

— Att vara fysiskt nära resten av företaget hjälper ju så klart mycket i det dagliga. Vårt fokus kommer skifta från privatpersoner, som kanske snarare gick in i butiken, till kunder inom branschen och B2B som har större anledning att åka hit på besök. Då kan vi dessutom visa mer än vad vi kunde på Birger Jarlsgatan. Det är lättare att koppla in andra delar av sortimentet, som produkter och lösningar inom storformat och packaging till exempel.

Hans hymlar inte kring det faktum att det är en ekonomisk verklighet som utgör den största delen till flytten av butiken. Han menar att det är så utvecklingen i branschen ser ut, och att det var en prioriteringsfråga. Men det enda som egentligen ändrats i verksamheten är platsen för lokalen.

— Vi erbjuder fortfarande rådgivning precis som innan, vi anordnar seminarier för kunder och intressenter som innan. När vårt showroom låg i innerstan så var det ju väldigt mycket ett showroom för Stockholm. Nu känner vi oss närmare hela landet, och arbetar för att skapa ett digitalt ansikte utåt som öppnar upp ett slags showroom för resten av Sverige och Skandinavien.

Väl på plats i det nyinredda showroomet visar Vilhelm Lindman, Skandinavisk produktchef, upp ett par nyheter som kommer ut under våren. Bland annat ett nytt förpackningsmaterial från Lessebo – helinfärgad well tillverkat av premium offsetpapper, där både fluting och liner har samma färg.

— Det är well för finare förpackningar, kan man säga. Den är genomfärgad och mycket tunnare än vanlig well. Det vilket gör den lämplig för primärförpackningar som kräver en snygg och jämn tryckyta och ger dessutom mer stadga än kartong skulle göra. I och med att den är tunnare, att wellen är mindre räfflad, blir heller inte linern lika randig som en standardwell. Wellen går att få i alla möjliga färger, till att börja med kommer vit/vit och svart/svart well finnas på lager hos Antalis.

Dessutom visar han Invercote Creato, en premiumkartong med mycket högre ytvikter än standardsortimentet. Även dessa kan användas till primärförpackningar, kanske speciellt mindre serier eftersom dessa kan tryckas i digitalmaskiner. De säljs dessutom i mindre ark, SRA3, vilket leder till mindre pappersspill. Dessa nyheter kommer ut nu under våren och kommer kunna ses på CAP&Design Live Förpackning den 10 maj där Antalis har en egen monter på plats.