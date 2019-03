Årets vackraste böcker har utsetts

TEXT Camilla Buch

Den årliga tävlingen Svensk bokkonst är avgjord. Tävlingen, som grundades 1933, är skapad för att inspirera till ökad kvalitet inom bokproduktion. Årligen utser en jury av deltagare som är verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi 25 verk som vinnare i tävlingen.

I år bestod juryn av Linda Sörensen, verksamhetsansvarig; Björn Anderson, boktryckare; Emanuel Cederqvist, fotograf; Helena Willis, illustratör; Jonas Ellerström, bokförläggare; Roger Johansson, bokbindare; Matilda Plöjel, grafisk formgivare; och Sofia Scheutz, grafisk formgivare.

Årets katalog är formgiven av Jiri Adamik-Novak och Jennifer Bergqvist. Foto: Andrea Davis-Kronlund och Lina Löfström Baker. Redaktör är Linda Sörensen. Tryck: Göteborgstryckeriet, papper från Arctic Paper, bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska.

Vinnarna får inte bara vackra diplom i samband med Svensk Bokkonsts prisgala, de presenteras också i en utställningskatalog och på Svensk Bokkonsts hemsida. Böckerna visas upp på Kungliga biblioteket i Stockholm och på utställningar på olika platser i Sverige och internationellt under ett år.

Årets vinnare:

A Journal of West Coast Culinary

Motivering: ”Vacker livsstilskokbok av hög kvalitet som pryder sin plats både i bokhyllan och på köksbänken. Snygg box i samma färgnyans som för- och eftersättsblad. Fotografier med en vacker ton som förstärks av pappersvalet. Inspirerande och aptitretande med fin materialkänsla.”

Författare: Björn Duivenvoorden, Malin Olsson

Utgivare: Artilleriet Interiors AB

Fotograf: Artilleriet Interiors AB

Förlagsredaktör: Björn Duivenvoorden, Malin Olsson

Formgivare: Maria Kask

Layout: Maria Kask

Repro: Göteborgstryckeriet

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Lego bokbinderi

Förlag: Artilleriet Interiors AB

Aednan

Motivering: ”Omfångsrikt samiskt diktepos blir lättläst genom bra typografi. Texten flödar över sidorna i en layout som förmedlar ett känslomässigt och geografiskt landskap, i en bok som är generös med både ämne och stämning. Återhållsamt omslag med lysande sättning av titeln.”

Författare: Linnea Axelsson

Utgivare: Albert Bonniers förlag

Förlagsredaktör: Anna Andersson

Formgivare: Håkan Liljemärker

Repro: ScandBook

Tryckeri: ScandBook

Bokbinderi: ScandBook

Förlag: Albert Bonniers förlag

An Imagined City

Motivering: ”Härligt annorlunda minnesbok där fragmenten framträder i revers, med vit text på svart botten. Kolsvart konsekvent formgivning från klotrygg och pärmpapp till häfttråd och snitt. Välgjord bok som vågar sticka ut typografiskt, med en enkel men effektiv rytm.”

Författare: Jonas Dahlberg

Utgivare: Art and Theory Publishing

Konstnär: Jonas Dahlberg

Formgivare: Maja Kölqvist

Layout: Carl von Arbin

Tryckeri: Rotolito Lombarda S.P.A / Nava Press, Italien

Bokbinderi: Rotolito Lombarda S.P.A / Nava Press, Italien

Förlag: Art and Theory Publishing

Casino

Motivering: ”Bokstäver bildar spegelmonogram och dolda titlar i en utställningskatalog med handsydd japansk bindning. Även pappret dubbleras i denna spegellek, där inlagan har häftats dubbelvikt. Den röda linnetråden förstärker känslan av hantverk. En väl genomförd och snyggt presenterad idé som ger associationer till kaleidoskop.”

Utgivare: Björkholmen Gallery

Fotograf: Jenny Källman

Konstnär: Jenny Källman

Förlagsredaktör: Jenny Källman

Formgivare: Bedow

Layout: Bedow, Jenny Källman

Originalproduktion: Bedow

Repro: Denise Gereben

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Göteborgstryckeriet

Förlag: Björkholmen Gallery

Dödsmässa

Motivering: ”Ambitiös textsamling i lätt pastischerande stil, illustrerad med originalträsnitt. Fina detaljer med bildfoliering på pärmarna under skyddsomslaget. Roligt för- och eftersättsblad där 2000-talets metal möter 1900-talets dekadens. Tvåfärgstryck i rött och svart är både ett ekonomiskt tryckförfarande och ger den rätta dödskänslan.”

Författare: Stanisław Przybyszewski

Utgivare: Per Faxneld

Illustratör: Kristoffer Nilsson

Förlagsredaktör: Per Faxneld, Per Norström

Formgivare: Timo Ketola

Layout: Timo Ketola

Tryckeri: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland

Bokbinderi: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland

Förlag: Malört förlag

Ett år i Sverige – buskörningar, bilbränder och slaktplatser

Motivering: ”Det här är ingen turisthandbok, utan en ny bild av Sverige, där fotografier av bilvrak tolkas genom handkolorering i en bok med sparsam text. Blågult ställs mot grönrött i en originell förpackning i vinyl, som ger associationer till en fordonshandbok. De svartvita bilderna medföljer föredömligt som planschbilaga.”

Författare: Björn Larsson

Utgivare: Journal

Fotograf: Björn Larsson

Förlagsredaktör: Gösta Flemming

Formgivare: Sebastian Wadsted

Repro: JK Morris

Tryckeri: Livonia Print, Lettland

Bokbinderi: Livonia Print, Lettland

Förlag: Journal

Fabler och andra berättelser

Motivering: ”Lyxigt tjock bilderbok med djur och människor i lekfull kollageteknik, med skuggor och galenskap. Fint återgivna färger och konsekvent bildgestaltning. Bra pappersval i generöst format. Läsband och kapitälband i samma färg bildar en harmonisk helhet. Fint växelspel mellan bild och typografi.”

Författare: Lev Tolstoj

Utgivare: Rabén & Sjögren

Illustratör: Jockum Nordström

Konstnär: Jockum Nordström

Förlagsredaktör: Moa Brunnberg, Rebecka Wolff

Formgivare: Valentin Nordström

Layout: Valentin Nordström

Originalproduktion: Rabén & Sjögren

Repro: Italgraf Media

Tryckeri: Livonia Print, Lettland

Bokbinderi: Livonia Print, Lettland

Förlag: Rabén & Sjögren

Förvandlingen

Motivering: ”Fin stämning i välbunden sagobok, med illustrationer från mörkaste mörker till räddande ljus och låtsasmarmorerade för- och eftersättsblad. Svärtan som går igen i både typografi och bilder speglar lyhört de mörka stråken i berättelsen. På bakpärmen finns en folierad spegel – barnets räddning mot hotande monster. Bra högläsningsformat.”

Författare: Anna Höglund

Utgivare: Bonnier Carlsen

Illustratör: Anna Höglund

Förlagsredaktör: Daniela Villa

Formgivare: Nino Höglund

Layout: Anna Höglund, Nino Höglund

Originalproduktion: Nino Höglund

Repro: Italgraf Media

Tryckeri: Livonia Print, Lettland

Bokbinderi: Livonia Print, Lettland

Förlag: Bonnier Carlsen

Goternas och svearnas historia. Översättning och kommentar

Motivering: ”Suverän nygestaltning av klassiskt verk från 1500-talet i ny översättning och med skickligt hanterade träsnitt. Rätt pappersval gör böckerna hanterbara och läsvänliga. Fint samspel mellan renässanstypografi och modern typografi. Formen ger historisk tyngd utan att förfalla till pastisch och kassetten i klot förstärker känslan av praktutgåva.”

Författare: Johannes Magnus. Översättning av Kurt Johannesson.

Kommentar av Kurt Johannesson och Hans Helander

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien och Michaelisgillet

Förlagsredaktör: Lena Albihn

Formgivare: Lars Paulsrud

Originalproduktion: Lars Paulsrud

Repro: Göteborgstryckeriet

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska

Förlag: Kungl. Vitterhetsakademien

Imago

Motivering: ”Mångskiftande och uppfinningsrikt om kvinnor i övergång från människa till björn. Blåbärsmarmorering är en av flera handgjorda komponenter i denna studie. Resultatet är en produkt med spännande papper och stencila färgval. Härligt respektlöst sätt att visa exemplarnumreringen med en bortriven flik.”

Författare: Jorun Jonasson, introduktion av Lily Benson

Utgivare: Jorun Jonasson

Fotograf: Jorun Jonasson

Illustratör: Agnes Florin, Jorun Jonasson, Moa Schulman

Konstnär: Jorun Jonasson

Formgivare: Agnes Florin, Moa Schulman

Layout: Agnes Florin, Moa Schulman

Originalproduktion: Agnes Florin, Moa Schulman

Tryckeri: DotGain

Bokbinderi: Ulrika Netzler (låda), Agnes Florin, Moa Schulman (skyddsomslag)

In Waiting for What is to Come

Motivering: ”Intressant lek när komplettering av ett gammalt fotoalbum blir ett historiskt och självbiografiskt fotoprojekt, med en fin blandning av autentiskt och nytt. Handtextning, bindning och guldfoliering på grön klot förstärker albumkänslan. Snygg överraskning med instick i tunnare papper i halvformat.”

Författare: Helga Härenstam

Utgivare: Journal

Fotograf: Helga Härenstam

Konstnär: Helga Härenstam

Förlagsredaktör: Gösta Flemming

Formgivare: Helga Härenstam

Layout: Helga Härenstam

Originalproduktion: Johan Lindberg

Repro: Narayana Press

Tryckeri: Narayana Press

Bokbinderi: Grafisk Bind, Danmark

Förlag: Journal

Jag är fotboll

Motivering: ”Klart Zlatan ska ha en coffee table-bok! Vältypograferad med vit text på svart botten, påkostad och sober med fin bildsättning. Kalenderbitarfakta tillgängliggörs på ett inbjudande sätt. Detaljer som guldförsätts speglar fotbollsspelarens status. Överraskande modig och modern i sportboksgenren.”

Författare: Zlatan Ibrahimovic & Mats Olsson

Utgivare: Martin Ransgart

Fotograf: Daniel Sahlberg. Tobias Röstlund & Stephan Bergman (image editor)

Förlagsredaktör: Dimitris Alevras

Formgivare: Sebastian Wadsted

Repro: JK Morris

Tryckeri: Livonia Print, Lettland

Bokbinderi: Livonia Print, Lettland

Förlag: Bonnier Fakta

John Selbing – Den ofrivillige fotografen

Motivering: ”Traditionellt och skickligt producerad fotobok, som tar tillvara nedärvd kunskap om typografi, tryck och material utan att bli en förutsägbar retroprodukt. Bra fotografi och utmärkt repro. Fin uppdelning på två papperskvaliteter. Stram men förförisk helhet som speglar glasets sensualitet.”

Författare: Maria Lantz

Utgivare: Fredrikson Sällberg

Fotograf: John Selbing

Förlagsredaktör: Mats Fredrikson, Jonas Sällberg

Formgivare: Mats Fredrikson

Layout: Mats Fredrikson

Originalproduktion: Mats Fredrikson

Repro: Jonas Sällberg

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska

Förlag: Fredrikson Sällberg

Kattvinden

Motivering: ”Grafisk ungdomsroman i två tidsplan, oväntat illustrerad med fyrfärg i dåtid och svartvitt i nutid. Passande litet, intimt format med bildberättande avsnitt som får ta plats mellan traditionella vältypograferade textavsnitt. Högklassig bindning. Välarbetat, fantasifullt och varmt.”

Författare: Helena Öberg

Utgivare: Jenny Franke / Mirando Bok

Illustratör: Kristin Lidström

Förlagsredaktör: Jenny Franke

Formgivare: Kristin Lidström

Originalproduktion: Kristin Lidström

Repro: Italgraf Media

Tryckeri: Tryckt i Estland genom Italgraf Media

Förlag: Mirando Bok

Kvinnliga nobelpristagare i litteratur

Motivering: ”Uniforma omslag med illustrationer baserade på fotografiska författarporträtt håller samman denna uppmärksammade pocketserie. Bra materialval i omslag och inlaga. Konsekvent formgiven i dov färgpalett med unika mönster på insidan av frampärmen. Vacker, varm och välproducerad nyförpackning, med giftgula rubriker som sticker ut.”

Författare: Nadime Gordimer; Selma Lagerlöf; Wislawa Szymborska; Pearl S Buck; Svetlana Aleksijevitj; Toni Morrison; Herta Müller; Sigrid Undset; Gabriela Mistral; Nelly Sachs; Alice Munro; Elfride Jelinek

Illustratör: Kristin Lidström

Förlagsredaktör: Klara Johansson, Cecilia Losberg, Lisa Jonasdotter; Åsa

Lindström, Karolina Ek, Marie Pettersson, Tove Leffler; Ola

Wallin, Sophia Palmen

Formgivare: Kristin Lidström

Layout: Kristin Lidström

Originalproduktion: Kristin Lidström

Repro: BOP Punkthuset AB, JK Morris

Tryckeri: Nørhaven, Danmark, Scandbook

Bokbinderi: Nørhaven, Danmark, Scandbook

Förlag: Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Wahlström & Wistrand, Ersatz, Modernista, Ellerströms, Atlas, Norstedts

Lars Lerin Liljevalchs 2018

Motivering: ”Generös utställningskatalog med öppen rygg, som låter målningarna bilda en egen berättelse. Häftiga helsidesbilder och väl utförda falska uppslag ger rättvisa åt originalakvarellerna. Typografin är fint inkorporerad i bildvärlden. Bra tryck och material av hög kvalitet. Motivvärldens vardaglighet avspeglas i bindningsteknik och pappersval.”

Författare: Förord Mårten Carstenfors, Dikter Eva Runefelt

Utgivare: Liljevalchs Konsthall

Fotograf: Mattias Lindbäck, Per-Erik Adamsson

Konstnär: Lars Lerin

Formgivare: Lars Fuhre

Layout: Lars Fuhre

Originalproduktion: Lars Fuhre

Repro: Göteborgstryckeriet

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska

Nakenakt

Motivering: ”Bra bigning i en fotobok i dragspelsutförande. Diskret och fint omslag med skimrande prägling på grå kartong omsluter ett leporelloband som vecklar ut sig till två starka berättelser, med bild på ena sidan och text på den andra. Utvecklad fungerar boken också som objekt.”

Författare: Mara Lee, Karlsson Rixon

Utgivare: Art and Theory Publishing

Fotograf: Karlsson Rixon

Förlagsredaktör: Karlsson Rixon

Formgivare: Karlsson Rixon

Layout: Karlsson Rixon

Originalproduktion: Petra Inkapööl

Repro: TMG Sthlm

Tryckeri: TMG Sthlm

Bokbinderi: TMG Sthlm

Förlag: Art and Theory Publishing

Natten lyser!

Motivering: ”Faktarik bilderbok om nattliga ljusfenomen och varelser i lätt 1960-talsstil. Genomtänkt lekfull form med vacker färgskala och självlysande omslagstitel i relieflack. Snyggt uppslag och fina materialval. Inspirerande för nyfikna läsare i alla åldrar.”

Författare: Lena Sjöberg

Utgivare: Bokförlaget Opal/Lena Sjöberg

Illustratör: Lena Sjöberg

Förlagsredaktör: Jenny Franke

Formgivare: Lena Sjöberg

Originalproduktion:

Repro: JK Morris

Tryckeri: Livonia Print, Lettland

Bokbinderi: Livonia Print, Lettland

Förlag: Bokförlaget Opal

NM&. En ny samling

Motivering: ”Läckert liggande format om processen att skapa en ny museirestaurang. Ett altarskåpsuppslag med index över använda produkter ger extra bredd. Fint uppslag. Vertikal text aktiverar läsaren utan att störa det fina bildmaterialet. Egenritat typsnitt, men fri från skryt och vräkighet.”

Författare: Red. Helena Kåberg. Essäer av: Andreas Nobel, Jasna Sersic, Marcelo Rovira-Torres

Utgivare: Nationalmuseum, Art and Theory

Fotograf: Pia Ulin m.fl.

Illustratör: Stina Löfgren

Konstnär: Matti Klenell, Carina Seth Andersson, Gabriella Gustafson m.fl.

Förlagsredaktör: Ingrid Lindell

Formgivare: Stina Löfgren & Aron Kullander-Östling. Art director: Stina Löfgren

Layout: Stina Löfgren & Aron Kullander-Östling

Originalproduktion: Stina Löfgren & Aron Kullander-Östling

Repro: TMG Sthlm

Tryckeri: TMG Sthlm

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska

Förlag: Nationalmuseum, Art and Theory

Om han var

Motivering: ”Handbunden fotobok med skön street- och blädderkänsla. Fin estetisk effekt med gatuporträtt av slumpvis utvalda unga män på bilder som ursprungligen har kopierats på upphittat papper. Häftningen förstärker det taktila och den medföljande plastpåsen ger en känsla av bevismaterial.”

Författare: Erik Viklund

Utgivare: Lihalaidun

Fotograf: Erik Viklund

Konstnär: Erik Viklund

Förlagsredaktör: Heikki Kaski & Erik Viklund

Formgivare: Heikki Kaski & Erik Viklund

Layout: Heikki Kaski & Erik Viklund

Originalproduktion: Erik Viklund

Repro: Erik Viklund

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Erik Viklund

Förlag: Lihalaidun

Passage/schakt/nisch/fodring/nav – vandring

Motivering: ”Nytänkande arkitekturbok som blir ett skulpturalt objekt i sig genom en konstruktion som speglar den presenterade arkitekturen. Texten är en viktig del av verket, typografin är otraditionell och utmärkt läsbar. Fina materialval som passar konceptet. En taktil upplevelse av rang, utan att extrema val behövt tas till.”

Författare: Ann Jäderlund, Peter Bjerrum, Helena Mattsson, Sune Nordgren, Petra Gipp

Utgivare: Arvinius + Orfeus Publishing

Fotograf: Petra Gipp

Konstnär: Petra Gipp

Förlagsredaktör: Marie Arvinius

Formgivare: Petra Gipp, Pär Wickholm

Layout: Petra Gipp, Pär Wickholm

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska

Förlag: Arvinius + Orfeus Publishing

Polarfararnas kläder – På liv och död

Motivering: ”God hantering av sekelgammalt dokumentärt bildmaterial från olika polarexpeditioner. Genomgående obestruket papper ger en fin rå känsla. Ovanlig bindning med stor titeletikett i textil ger en halvöppen rygg. Vältypograferad med fantasieggande bilder. Isblå för- och eftersätts ger rätt polarkänsla.”

Författare: Karl-Gunnar Norén

Utgivare: Nielsen & Norén Förlag

Illustratör: Niklas Alveskog

Förlagsredaktör: Olga Nielsen

Formgivare: Niklas Alveskog

Layout: Niklas Alveskog

Originalproduktion: Alveskog

Repro: Bulls Graphics

Tryckeri: Standartu Spaustuve, Litauen

Bokbinderi: Standartu Spaustuve, Litauen

Förlag: Nielsen & Norén

Recipe for Change

Motivering: ”Finurligt förpackad kokbok i två delar – en liggande och en stående. Utmärkt kraftfull typografi mot en i teorin omöjlig, mönstrad bakgrund av massajtyger. En färgsprakande och engagerad bok som vågar ta plats. Fina bilder i både gatu- och studiomiljö skapar sug att laga kenyansk Kachumbari.”

Författare: Lena Granefelt, Paul Svensson, Ebba Svennung

Utgivare: Hand in Hand

Fotograf: Lena Granefelt

Förlagsredaktör: Ebba Svennung, Nils Garcia Grundström

Formgivare: Nina Ulmaja

Layout: Nina Ulmaja

Originalproduktion: Nina Ulmaja, Jennifer Bergkvist

Repro: Göteborgstryckeriet

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Göteborgstryckeriet

Förlag: Hand in Hand

Sampanerna från Kanton

Motivering: ”Praktverk med 1700-talskänsla i färgton och typografi. Formgivningen vågar vara konsekvent trots bildmaterialets upprepande karaktär. Textdelen är infälld i pärmen vilket ger en extra dimension. Vacker och maffig, med siden och guldsnitt, frestar den läsaren likt en pralinask.”

Författare: Kurt Almqvist, Kenneth Nyberg, Svante Nordin, Magnus

Olausson, Kerstin Barup, Torbjörn Lodén, Jeremy Franks

Utgivare: Bokförlaget Stolpe i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Jonsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Förlagsredaktör: Mats Wiklund, Svante Helmbaek Tirén

Formgivare: Patric Leo – Leoform

Layout: Patric Leo – Leoform

Originalproduktion: Patric Leo – Leoform, Petra Ashton Inkapööl

Repro: Italgraf, Göteborgstryckeriet

Tryckeri: Göteborgstryckeriet

Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska samt Dakabo (hårdbandet) Göteborgstryckeriet (bilagan)

Förlag: Bokförlaget Stolpe

Witnesses. Överlevande från Förintelsen

Juryns favorit 2018

Motivering: ”Respektingivande minnesbox om Förintelsen. Kongenial förening av bild och innehåll. Bildmaterialet får ta plats i både inlaga och låda. En stram förpackning med materialval – rå kartong och tidningspapper – som förmedlar skörhet och förgänglighet. Dagstidningskänslan understryker ämnets aktualitet.”

Författare: Lars Forsberg (red.), Daniel Birnbaum, Hédi Fried, Göran Rosenberg, Timothy Snyder, Adam Lesniewski, Göran Persson, Adina Broström, Nadine Gerson Flam, Mietek Grocher, Gunilla Palmstierna-Weiss, Peter Weiss, Steve Sem-Sandberg, Ingrid Lomfors, Arne Ruth, Ingemar Karlsson, Gunnar Ekelöf, Mikael Jansson, Mattias Jersild

Utgivare: Albert Bonniers förlag

Fotograf: Mikael Jansson

Formgivare: Greger Ulf Nilson

Layout: Greger Ulf Nilson

Originalproduktion: Greger Ulf Nilson

Repro: Noah Beyene, Johan Carlson

Tryckeri: Bold

Bokbinderi: Göteborgstryckeriet

Förlag: Albert Bonniers förlag