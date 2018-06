Christina Knight släpper ny bok

TEXT Camilla Buch

För fem år sen kom Christina Knight ut med boken Mad women – herstory of advertising. Nu är hon aktuell med boken Not buying it – A guide to a new era of advertising, en slags fristående uppföljning.

– Sen Mad women kom ut 2013 känner jag att det hänt så mycket bra, till slut, i kommunikationsbranschen. Det satt hårt inne och det har verkligen tagit tid att se påtagliga förändringar. Men jag brukar säga att de senaste fem åren har jag sett större förändringar än de föregående 27 åren jag jobbat i branschen.

Samtidigt menar Christina att hon upplevt att vi har ägnat väldigt mycket tid åt att ställa diagnos – att dela historier och berätta om erfarenheter.

– Och det är jättebra, inte minst #metoo-revolutionen i höstas var extremt viktig och värdefull. Jag är inte kritisk mot att vi delar, pratar, ställer diagnos och upptäcker att vi inte är ensamma i de här problemen. Men sen kommer jag till en punkt när jag känner att nu vet vi allt det här, så vill vi inte ha det, vad kan och måste vi göra för att förändra? Det var det som inspirerade mig att skriva den här boken. Nu vill jag vara mer handgriplig, att skriva om handfasta råd och erfarenheter.

I boken tar Christina bland annat upp hur en som kvinna ska göra för att ta plats på arbetsplatsen, och samtidigt göra plats för andra kvinnor att göra samma sak. Hon skriver också om hur en kan hantera härskartekniker, hur en får rätt lön (trots att hon själv menar att hon själv varit usel på att löneförhandla), och hur en hanterar sexuella trakasserier – och mycket mer.

I dag lanseras boken, och i höst kommer en längre konversation med Christina i CAP&Design #3.