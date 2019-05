D&AD delar ut 720 priser

TEXT Camilla Buch

Hundratals priser delades ut på D&AD Awards under gårdagen, men bara sex bidrag gick hem med det högsta priset – den svarta pennan.

D&AD, som grundades på 1960-talet, delar varje år ut priser inom design och marknadsföring till tävlande runt om i världen. I år delades 720 D&AD Pencils ut. Dessutom hamnade ytterligare 889 bidrag på tävlingens shortlist. USA tog hem flest priser, följda av Storbritannien och Tyskland. Sverige tog hem sju pennor och hamnar på delad 16 plats med Nederländerna.

Sex svarta pennor delades ut – det högsta priset som delas ut i tävlingen. Droga5 och Furlined fick båda varsin för New York Times-kampanjen The truth is worth it, BWM Dentsu fick för Project Revoice-kampanjen för The ALS Association. Wieden + Kennedy för Dream Crazy-kampanjen för Nike, Microsoft för sin Xbox adaptive controller, samt Somesuch och AMVBBDO för Libresse-kampanjen Viva la Vulva.

Alla vinnare visas på D&ADs hemsida. De svenska vinnarna hittar du här.