De avgör 100-fattaren

TEXT Camilla Buch

Det nya priset 100-fattaren, som delas ut under 100-wattsgalan, har nu fått en jury.

100-fattaren, som vi skrev om i maj, är ett pris för ansvarsfull och inkluderande kommunikation. Idén kom från en grupp examinerade studenter från Berghs –Sara Sällberg, Lamin Ceesay, Denise Nyberg, Sanna Gustavsson, Nathalie Blücher, Victor Lindkvist och Mikaela Sandström – och implementeras i år för första gången under 100-wattsgalan.

Priset, skriver Sveriges Annonsörer, ska gå till en annonsör som arbetar aktivt med att motverka skapandet och spridandet av skeva ideal och verkar ansvarsfullt och verkningsfullt med mångfald och inkludering.

Juryn som kommer att välja vinnaren av priset består av:

Nina Åkestam, Google (ordförande)

Ebba Hultengren, Jungrelations

Carin Fredlund, Notabene

Jesper Holst, Åkestam Holst

Maria-Pia Cabero, Rättviseförmedlingen

Maria Höglund, SJ

Nemo Stjernström, Försvarsmakten

Nicole Kavander, Creuna & All of us

Suzan Hourieh Lindberg, Volvo Cars Mobility

Åsa Sånemyr, Hope

– Vi är superstolta över årets jury som vi är övertygad kommer göra ett toppenjobb. Gensvaret för 100-fattaren har varit fantastiskt och det känns som att priset varit efterlängtat. Genom att visa upp de goda exemplen hoppas vi kunna inspirera fler att skapa kommunikation som gör skillnad, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.