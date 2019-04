De tog hem årets guldägg

TEXT Camilla Buch

Igår kväll hölls Guldäggsgalan på Stockholm Waterfront Congress. Här är bidragen som kammade hem guld i årets tävling.

För tredje året i rad var det Åkestam Holst som gick hem med flest guldägg från årets gala. På andraplats hamnade Ingo och tredje största vinnare blev Prime.

Guldäggsvinnare i alla kategorier nedan. Hela listan hittar du på guldagget.se/vinnare/ar/2019/.

Kategori Aktivering

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Malin Wikerberg.

Ledamöter: Björn Ståhl, Christoffer Dymling, Hanna Stenwall, Johan Bello, Niclas Fors, Sara Haag.

Guldägg

Bidragsnamn: Craft a Western Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo

Motivering: Hur når man någon som gömmer sig i ett spel bakom en datorskärm? Vi har sett många exempel på hur aktörer har manipulerat spel och skapat egna för att få uppmärksamhet i gaming communities. Men ibland kan det vara mycket enklare än så. Som att använda en faktisk funktion i ett populärt spel, och transformera en genuin digital spelupplevelse till en genuin fysisk matupplevelse. Det må låta enkelt, men är briljant. Det är guld värt. Hur når man någon som gömmer sig i ett spel bakom en datorskärm? Vi har sett många exempel på hur aktörer har manipulerat spel och skapat egna för att få uppmärksamhet i gaming communities. Men ibland kan det vara mycket enklare än så. Som att använda en faktisk funktion i ett populärt spel, och transformera en genuin digital spelupplevelse till en genuin fysisk matupplevelse. Det må låta enkelt, men är briljant. Det är guld värt.

Kategori Annonsering

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Linda Elers.

Ledamöter: Daniel Vaccino, Emelie Signal, Erik Wingfors, Jörgen Berglund, Lina Franzon, Tomas Granath.

Guldägg

Bidragsnamn: Spara 3 kr

Uppdragsgivare: Unicef

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Motivering: Bidraget Spara 3 kr vinner Guldägg för en annons som berör, sticker ut och känns ny – i en kategori där allt redan har prövats. En bild säger mer än tusen ord. Men ibland säger några få, väl avvägda ord på vit bakgrund mer än tusen bilder som ingen orkar se. Och den här brutalt enkla annonsen – som antagligen var allt annat än enkel att skapa – går det inte att värja sig ifrån. Den går rakt in i både hjärtat och plånboken.

Kategori Audio

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Sara Haag.

Ledamöter: Björn Ståhl, Christoffer Dymling, Hanna Stenwall, Johan Bello, Malin Wikerberg, Niclas Fors.

Guldägg

Bidragsnamn: Du måste inte vänja dig – Lanseringen

Uppdragsgivare: Svenska Spel Eurojackpot

Tävlande byrå: King

Motivering: När andra aktörer målar upp extrema, bombastiska och fantastiska scenarios om hur livet som miljonär skulle kunna bli, tar den här avstamp i den krassa vardagsrealismen. Eurojackpot slår fast att du inte måste vänja dig, och får människor att måla upp egna bilder av hur livet skulle kunna bli. Sant, elegant och relevant. Och extra starkt eftersom den väl utvalda låten inte bara bär kommunikationen i audio utan har huvudrollen genom hela kampanjen. Gör du som alla andra får du samma resultat som alla andra. Gör du tvärtom blir det guldägg.

Kategori Digitalt

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Hedvig Hagwall Bruckner.

Ledamöter: Fredrik Simonsson, Ivar Insulander, Nayeli Kremb, Patrik Beskow, Pontus Widell, Tomas Nilsson.

Guldägg

Bidragsnamn: Craft a Western Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: Ingo

Motivering: När det efterlängtade spelet Red Dead Redemption 2 släpptes hade Burger King en kampanj redo för att möta en mycket svårtillgänglig målgrupp – gamers. Genom att kombinera spelets verklighet med den ”riktiga” världen lyckades Burger King inte bara med att få mängder av spelare att samla ingredienser till en Whopper i spelet, utan fick dem även att faktiskt lämna datorn för att hämta en helt verklig burgare. Men en briljant idé och ett väl utfört hantverk skapades en närvaro över tid i spelet. Kampanjen fick bred spridning och stort gillande i en annars svårflirtad målgrupp. En mycket smaklig och väl tillagad kampanj helt enkelt.

Kategori Förpackningsdesign

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Catrin Vagnemark.

Ledamöter: Andreas Kittel, Bea Szenfeld, Jacob Norstedt, Magnus Ingerstedt, Sara Hildén Bengtsson, Tove Blomgren.

Guldägg

Bidragsnamn: Soil Biology

Uppdragsgivare: 59 Degrees

Tävlande byrå: Söderhavet

Motivering: Guld i förpackningsdesign i år, bidrar till inspiration och medskapande för en hållbar miljö. Dessa förpackningar är ett hem för mikrobiologi. Designen uppmuntrar, att odla i liten skala hemma i stan och vänder sig till den växande trenden kring ”urban gardening”. Med ett lekfullt formspråk, få tryckfärger, enkel horisontell layout och återbrukningsbara standardförpackningar har denna förpackningsdesign fokus på ett hållbart kretslopp. Det vill vi i juryn premiera med ett guldägg!

Kategori Hantverk

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Josephine Wallin Ankarstrand.

Ledamöter: Freshteh Piltan, Ingrid Sydow, Karolina Henke, Kim Buisson, Lisa Engardt, Martin Dahl.

Guldägg

Bidragsnamn: Overkill’s The walking dead: Grant

Uppdragsgivare: Starbreeze

Tävlande byrå: Goodbye Kansas Studios / Red Pipe Studios

Motivering: Årets guld i hantverk går till en reklamfilm för ett spel som ger gastkramande spänning, hårresande ljudsättning, nervkittlande humor och en skräckfylld verklighetsupplevelse. Den lämnade juryn stum av förundran och beundran. Från storslaget sceneri ner till minsta lilla pixel är detta en fulländad perfektion. Grattis!

Kategori Identitetsdesign

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Jacob Norstedt.

Ledamöter: Andreas Kittel, Bea Szenfeld, Catrin Vagnemark, Magnus Ingerstedt, Sara Hildén Bengtsson, Tove Blomgren.

Guldägg

Bidragsnamn: Kungliga Dramatiska Teatern Identitet / Logotyp

Uppdragsgivare: Kungliga Dramatiska Teatern

Tävlande byrå: Gun Lab

Motivering: Ibland är det mest självklara också det mest briljanta. Vinnaren av guldägget i kategorin identitetsdesign är ett tydligt bevis på just det. Sveriges nationalscen för teater har nu berikats med ett genomtänkt visuellt uttryck där logotypen i sig gestaltar själva essensen av verksamheten på ett smart och kreativt sätt. Kort och gott, ett oklanderligt hantverk som tagit hänsyn till arvet samtidigt som det kommer att bidra till en fortsatt utveckling av teaterkonsten i framtiden.

Kategori Innovation

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Fredrik Simonsson.

Ledamöter: Hedvig Hagwall Bruckner, Ivar Insulander, Nayeli Kremb, Patrik Beskow, Pontus Widell, Tomas Nilsson.

Guldägg

Bidragsnamn: The Out of Home Project

Uppdragsgivare: Clear Channel

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Motivering: Clear Channel har sitt nät av digitala utomhustavlor. Vissa gillar dom, andra hatar dom. Bara en plattform för köpta reklambudskap i stadsbilden tycker vissa. Men det kan ju vara mer än så. Om man istället ser utanför ramen för vad dom här tavlorna kan vara, använder tekniken som finns i tavlorna tillsammans med tillgänglig information runt om så får man ett helt nytt användningsområde. Och en hjälp precis när det behövs. Bra för alla och ett ypperligt sätt att på ett relevant sätt vidga definitionen av vad tavlorna kan vara.

Kategori Integrerat

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Björn Ståhl.

Ledamöter: Christoffer Dymling, Hanna Stenwall, Johan Bello, Malin Wikerberg, Niclas Fors, Sara Haag.

Guldägg

Bidragsnamn: Bara mjölk smakar mjölk

Uppdragsgivare: Arla

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Motivering: Guldägget i integrerat delas ut till ”Bara mjölk smakar mjölk”. I en tid när det mesta ifrågasätts, utmanas och synas ner på minsta söm, påminner Arla oss vad det egentligen handlar om. Kampanjens olika delar är bokstavligen en käftsmäll till alla de som börjat tvivla på mjölkens förträfflighet och självklara plats i Svenskens vardag.

Kategori Kortare Filmer

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Kalle Widgren.

Ledamöter: Anna Qvennerstedt, Caroline Andersson, Gabriel Blidö, Johanna Reis, Markus Lindsjö, Oskar Skott.

Guldägg

Bidragsnamn: Boxes

Uppdragsgivare: Uber Apac

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Motivering: Årets guldägg går till en film som sätter fingret på mänsklig dumhet och gör det på det dummaste av sätt. Trafikflöden och logistikproblem hade kunnat bli lika torrt och svårtuggat som det låter. När man vågar vara så här enkel blir det istället absurt, underhållande och tankeväckande i en lika urspårad som fantastisk produktion. Inte alls så dumt faktiskt.

Kategori Längre Filmer

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Anna Qvennerstedt.

Ledamöter: Caroline Andersson, Gabriel Blidö, Johanna Reis, Kalle Widgren, Markus Lindsjö, Oskar Skott.

Guldägg

Bidragsnamn: Dear Condom

Uppdragsgivare: RFSU AB

Tävlande byrå: House of Radon

Motivering: Det är här ett exempel på hur filmen som medium kan addera en massa värde till en idé. Här finns något se-om-värt i varje scen, något trovärdigt i varje ögonkast, en större berättelse i varje berättelse. Det är känsligt, ärligt och avklätt. Det är bannlyst från flera sociala plattformar men tillräckligt intressant för att nå ut ändå. Guldägg i Längre filmer går till RFSU och House of Radon.

Kategori PR

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Marita Kuntonen.

Ledamöter: Charlotte Henriksson, Digge Zetterberg Odh, Jonas Eriksson, Petter Rudwall, Rasmus Nilsson, Shirin Troëng.

Guldägg

Bidragsnamn: Billboards Beyond Borders

Uppdragsgivare: Reportrar utan gränser

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Motivering: Billboards Beyond Borders vinner Guldägg genom att kombinera en stark PR-driven idé och ett innovativt uttag som bryter igenom åsiktskorridorer och yttrandefrihetsbegränsningar. Starka citat från artiklar skrivna av fängslade och mördade journalister får plötsligt plats i det offentliga rummet. Att utnyttja ett litet kryphål i Google Street View för att med stor hantverksskicklighet återpublicera citat på förbjuden mark är ett riktigt genidrag för att skapa opinion i frågor kring yttrande- och pressfrihet – vilket Billboards Beyond Borders gör med besked.

Kategori Utomhus

Juryordförande: Björn Kusoffsky.

Kategoriordförande: Daniel Vaccino.

Ledamöter: Emelie Signal, Erik Wingfors, Jörgen Berglund, Lina Franzon, Linda Elers, Tomas Granath.

Guldägg

Bidragsnamn: Out of Home

Uppdragsgivare: Sector Alarm

Tävlande byrå: Åkestam Holst Noa

Motivering: Ord och begrepp som fiffigt, helt och rent och mer bra än dåligt har sagts om årets guldägg i kategorin utomhus. En lysande lösning på en kulle i Huddinge som inte behöver skrämma till sig sina kunder.

Specialpris Guldblick

Guldblicksakademien 2019: Tove Langseth (ständig sekreterare), Lotta Mårlind, Rikard Holst, Karin Frisell, Johan Landin, Tomas Granath, Lars Elfman.

Mottagare

Bidragsnamn: Chase the Exerhighs

Uppdragsgivare: Björn Borg

Tävlande: Petter Swanberg, Clara Uddman & Jesper Hellzén, Nord DDB Stockholm

Motivering: Man kommer inte undan. Denna art direction är lika påfrestande som konsekvent och genomarbetad. Vad som är fult eller snyggt ikullkastas av en punkig attityd och lekfullhet som alltför sällan lämnar skissblocket. Uttrycket är som en gif-animerad tv-shop på droger, och det endorfinstinna hantverket har lett fram till ett riktigt happy pill.

Specialpris Guldskrift

Guldskriftsakademien 2019: Anna Qvennerstedt (ständig sekreterare), Linda Elers, Johannes Ivarsson, Olle Langseth, John Schoolcraft, Anna Boberg, Lina Franzon, Ida Backman.

Mottagare

Bidragsnamn: Till dig som lever.

Uppdragsgivare: Papercut

Tävlande: Magnus Jakobsson & Fredric Thunholm, Åkestam Holst Noa

Motivering: Fredric Thunholm och Magnus Jakobsson belönas med Guldskrift för att det enda som har hamnat fel i deras annons för Papercut, är en avokadokärna. Annars sitter allt, ned till minsta lilla skiljetecken, precis där det ska och är så väl avvägt att det skulle kunna vara irriterande. Men eftersom historien är så fantastisk är det istället bara imponerande.

Specialpris Kycklingstipendiet

Jury 2019: David Orlic, Emma Eriksson, Gaioo Phunwut, Jeremy Phang, Ori Mace.

Mottagare

Stipendiat: Anna Ahnborg

Motivering: Med lätt hand designar du redan strategiskt, dynamiskt och drivet. Genom bländande idéer och imponerande hantverk adderar du stringens och tydlighet i dina jobb, oavsett storlek på uppdragsgivare. Du lyckas sätta din prägel på det du gör och resultatet är både hållbart och modernt. Stort grattis!

Stipendiat: Anna Boberg

Motivering: Det här är en person som redan har en skrift av guld. Hon behärskar inte bara hantverket utan lyckas skriva med en helt egen ton. Med självförtroende låter hon en egen personlighet lysa igenom i sina jobb. Hon kommer gå långt! Stort grattis till Anna Boberg!

Stipendiat: Petter Swanberg & Clara Uddman

Motivering: Med en idéhöjd och genomförande som tål att jämföras med branschens absoluta toppskick, har den här kreatörsduon redan lyckats göra ett stort avtryck på reklamsverige trots sin hittills korta erfarenhet. Att skapa kommunikation i världsklass är inget man förväntar sig av två kycklingar. Träffsäkert och Smooooth helt enkelt! Hatten av och grattis till Clara och Petter!

Specialpris Platinaägget

Utses av Platinaakademien

Mottagare

Magnus Jakobsson

Motivering: En visionär hantverkare. En fritänkare, en underhållare, en genuin kommunikatör. ”Om du ska göra bilreklam, sök inspiration i din farmors gamla sticktidningar” är en mycket typisk replik från den här kreatören som vägrar köra fast i gamla hjulspår, som alltid är något nytt på spåren och som givit luft och röst till stora och små varumärken på ett sätt som de kanske inte ens själva visste att de behövde.

Ikea, Sas, McDonalds och Försvarsmakten är bara några tunga varumärken som gestaltats genom huvudet på denna copywriter och creative director. Priserna och branschens gillande har haglat, språkliga guldkorn har givit guldskrift och nuförtiden vet hela världens branschpress att det här inte är någon dussinkreatör, utan en av de absolut främsta, även på den globala scenen. Välkommen in i platinaakademien; Magnus Jakobsson!