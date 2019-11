De tog hem pris i 100-wattaren

TEXT Camilla Buch

Under torsdagskvällen den 28 november korades årets effektivaste kommunikationsinsatser i Stockholms stadshus när 100-wattaren avgjordes för 30:e gången i ordningen.

100-wattaren har arrangerats sedan 1990 av Sveriges Annonsörer och belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Totalt delades 30 priser ut i valörerna 100, 75 och 50-watt. Mest prisade annonsören blev Klarna medan byrån med flest watt blev Nord DDB Stockholm.

Här är alla vinnare i 100-wattaren 2019:

Samhällsansvar & Ideellt

100-watt: Hur ska tomten hitta?, Stockholms Stadsmission, Tillsammans

75-watt: Kylskåpet, Göteborgs Stadsmission, Dear Friends

50-watt: The World’s Most Claustrophobic Cinema, Göteborg Film Festival, Stendahls

Företag

100-watt: Get Smoooth, Klarna, Nord DDB Stockholm

75-watt: DO Black – Världens första kreditkort med en CO2-limit, Doconomy, RBK

50-watt: The Smash-proof Guitar, Sandvik, Forsman & Bodenfors

Employer Branding

100-watt: The Smash-proof Guitar, Sandvik, Forsman & Bodenfors

75-watt: Stora nog att göra skillnad, McDonald´s Sverige, Nord DDB Stockholm

50-watt: En större uppgift, Polismyndigheten, Prime Weber Shandwick / Scream

Internationellt

100-watt: Get Smoooth, Klarna, Nord DDB Stockholm

75-watt: The Smash-proof Guitar, Sandvik, Forsman & Bodenfors

50-watt: DO Black – Världens första kreditkort med en CO2-limit, Doconomy, RBK

Framsiktigt

100-watt: Grönborg Live, Oddset Svenska Spel Sport & Casino, Perfect Fools

75-watt: Craft a western Whopper, Burger King, Ingo

50-watt: Ölavtalet, Norrlands Guld Spendrups, Akestam Holst Noa

100-fattaren

100-watt: Försvarsmakten, Försvarsmakten, Volt

75-watt: BrommaGirls, BP Nike Stadium, River

50-watt: Där Livet Händer, Ikea, Åkestam Holst Noa

Strategisk Design

100-watt: McDonald’s Brand Reset, McDonald´s Sverige, Nord DDB Stockholm

75-watt: Arenans Barn, Swedbank/Friends, Brand Union Stockholm

50-watt: Vattenfall Rebranding, Vattenfall, Nord DDB Stockholm

Konsument Singel

100-watt: Bagge hittar drömjobbet med Blocket Jobb, Blocket, Emakina DBG

75-watt: Craft a western Whopper, Burger King, Ingo

50-watt: Idolen, Ikea, Åkestam Holst Noa

Konsument Multi

100-watt: Allergikampanjen, Apoteket, Forsman & Bodenfors

75-watt: Ketchupeffekten, Felix, Åkestam Holst Noa

50-watt: 50/50, Burger King, Ingo

Långsiktigt

100-watt: Smoooth, Klarna, Nord DDB Stockholm

75-watt: Där Livet Händer, Ikea, Åkestam Holst Noa

50-watt: Com Hem till ett nytt koncept som slagit alla rekord, Com Hem, M&C Saatchi