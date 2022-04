Designa din egen chokladförpackning

TEXT Claes Nordström

Genom ett samarbete med HP Indigo ger Mondelez nu möjligheten till alla chokladälskare att designa sin alldeles egna Milka-förpackning.

En av världens största livsmedelskoncerner Mondelez drar igång en ny Milka-kampanj där konsumenter får vara med och skapa sin egen design på chokladförpackningar. Kampanjen är framtagen för chokladvarumärkets bästsäljande produkt i Belgien – Milka LEO. För att möjliggöra kampanjen har Mondelez samarbetat med tolv konstnärer för att skapa över 280 designmönster och berättelser som trycks på kartongförpackningar till 12-pack mjölk och Milka LEO:s vita choklad.

Ena halvan av förpackningen har lämnats tom för att engagera konsumenterna genom att låta dem visa sin kreativa sida, färglägga och skapa en personaliserad design med animerade mönster. En webbplats har utvecklats där konsumenten kan designa sin egen förpackning. Denna kommer senare tryckas på en av nästan tre miljoner kartonger med Milka LEO. Bäst motiv kommer i ett senare skede premieras i en tävling.

För att kunna variabeltrycka förpackningarna används digitalpressen HP Indigo 30000. Den 29 tums arkmatade digitalpressen har upp till sju bläckstationer och trycker falskartongen med HP Indigos ElectroInk-teknik. HP:s SmartStream Designer-programvara, ett design till print-verktyg, har gjort det möjligt för Mondelez att trycka alla designvarianter.

Förpackningarna trycks och distribueras över hela Belgien från april till december 2022.

Redan i november 2021 samarbetade Mondelez med HP Indigo för sin Say it With Milka-kampanj. Då trycktes 120 vänliga fraser trycktes på presentaskar med Milka-praliner. Kampanjens syfte var att belysa att små och uppriktiga gester förtjänar att erkännas.