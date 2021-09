Djävulen finns i detaljerna

TEXT Lamin Kivelä

Så beskriver Noel Pretorius, medgrundare och typsnittsdesigner på NM type och senior creative på Identity Works, den nya logotypen och typsnittet för Blocket. Typsnittet blev också grunden för en uppdaterad visuell identitet, lanserad i april 2021.

Det är slutet av augusti 2021 och vi har bokat en telefonintervju med Noel Pretorius kl. 10.00.

Utomhus är det 16 grader varmt och hösten närmar sig – men genom takfönstret skymtar en blå himmel bakom skingrande moln. På gatan har solen lämnat nattens regn att reflektera omvärlden i små pölar, som sakta torkar upp inför dagen.

Jag jobbar från en tillfällig lägenhet i Täby Kyrkby. Badrumsrenovering. Telefonintervju.

Katten håller sig mest undan, då vi bara bott här några dagar ännu (av fyra veckor totalt, minst).

Telefonintervju, påminner jag mig själv igen och slår numret på mobilen. Kopplingston.

– Hello, is that Lamin?

Jag hinner tänka att det här personen är lätt att tycka om. Så mycket energi och glädje i rösten. Men hjärnan blir blockerad. Engelska. Jag tänker på svenska idag.

Nåja, det ska visa sig att vi löser en hel del på telefon och resten per mejl.

Arbetsgrupp Identity Works Dan Herlin, client director

Sandra Fors, senior strategist

Nikolaj Kledzik, design director

Linda Redig, account director

Noel Pretorius, senior creative

Rasmus Kellerman, senior creative

Anton Abrahamsson, creative

Sara Westerlund, creative

Joana Moreno, production designer NM type María Ramos, type designer

Noel Pretorius, type designer

Noel Pretorius berättar att han sitter på två stolar. Utanför jobbet som senior creative på stockholmsbaserade byrån Identity Works , är han också typsnittsdesigner och driver tillsammans med kollegan och medgrundaren María Ramos typsnittsstudion NM type

Med rollen på Identity Works får Noel Pretorius förståelse för projekten och det hjälper när arbetet sedan går över till stolen på NM type och hatten som typsnittsdesigner.

– Det är positivt att kunna vara med tidigt i ett projekt som typsnittsdesigner. Då får du en känsla för hur typsnittet kommer att användas och det hjälper vid designbeslut senare.

Han berättar att Blocket har utvecklats från att i princip vara en sökmotor, till att erbjuda tjänster som är relevanta i många fler delar av livet.

Från början fick Identity Works uppdraget att jobba med deras varumärkesplattform, men efter hand gick det över till att fräscha upp hela den visuella identiteten från 2016, för att reflektera Blockets utveckling.

– En viktig del var introduktionen av ett nytt, eget typsnitt för att skapa igenkänning i flera kanaler. Det bygger på Blockets tidigare logotyp, men formen har justerats.

Typsnittet, Blocket Display ritade Noel Pretorius på NM type i samarbete med María Ramos, vid sidan om sitt jobb på Identity Works.

Formen är baserad på Blockets tidigare logotyp.

– Jag tror verkligen att typografi är nyckeln i ett varumärke. Ett specialritat typsnitt ska vara baserat på vad varumärket är, för att kunna ge en unik röst och ett unikt uttryck, berättar Noel Pretorius.

Hur skulle du beskriva typsnittet Blocket Display?

– Det är en kompakt och kraftig sans-serif, ett rubriktypsnitt designat för att kännas vänligt och varmt för att reflektera Blockets ambition att finnas där i alla skeden av livet, förklarar Noel Pretorius och fortsätter;

– Hårstrecken går aldrig igenom grundstrecken i bokstäver som ”f” och ”t”. Superellips-formen, en del av varumärkets kärna fanns där i designprocessen. Speciellt i runda bokstäver. Vissa bokstäver står direkt på baslinjen, som ”b” och ”d”, eller i x-höjd för ”g” och ”q”.

Han beskriver vidare att typsnittet har karaktär och är lätt att känna igen i olika kontexter, även när logotypen inte finns med.

Vid en snabb anblick av den tidigare och nya logotypen bredvid varandra är det inte säkert att du uppfattar någon skillnad (det gjorde inte vi på redaktionen). Men det är väl ett gott betyg på ett varumärkesjobb som tydligt ska föra en visuell tradition vidare, om än förfinad?

– Djävulen finns i detaljerna. Det enda vi inte rörde var bokstaven ”o”, eftersom superellipsen är en helig bokstavsform som innehåller varumärkesidentiteten.

Och visst är det så, många delar är justerade. Till exempel det raka hörnet nertill i öglan på bokstaven ”b”, som subtilt men ändå distinkt förändrar bokstavens inre form, de något vidare grundstrecken, och benet i ”k” som har en skarpare vinkel i den nya logotypen.

Men även illustrationerna och färgpaletten har fått en uppfräschning och Identity Works har också skapat nya riktlinjer för varumärket.

Under samtalet märks det att samarbete är viktigt för Noel Pretorius och kollegor på Identity Works och NM type och de lyssnar på varandra i allt arbete med identitetsdesign – typografin, kulörer, ikoner, fotografi och illustrationsstilar.

Och det kanske går åt i kampen mot djävlarna i detaljerna?