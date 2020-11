Erik Herrström, design från NY till Wien

TEXT Lamin Kivelä

Från brand design director på Spotify i New York till eget i Wien. Den svenska kreatören Erik Herrström tar med sig nästan ett decennium med erfarenheter från flera byråer på andra sidan Atlanten.

– Då jag känner folk på byrån Wild här i Wien blir nog nästa steg att låna ett skrivbord hos dem, berättar Erik Herrström, nyss inflyttad till ett av de centralare distrikten i Wien, efter nio år inom design och reklam i New York.

Som för så många kreatörer i branschen är det är inte helt lätt att sätta en titel på Erik Herrström.

Är han brand directorn som lämnade Spotify efter fyra år, mitt under covid-lockdown i New York, art directorn på Stink Studios eller senior designern på byrån R/GA som kastades in på kontot för Nike, direkt från utbildningen på Hyper Island?

Karriären i USA var nära att aldrig starta med den sju månader långa praktikperioden som skulle bli finalen på Hyper Island och utbildningen ”Digital Media”.

R/GA hade kollat in Erik Herrströms portfolio och hörde av sig.

– De frågade om jag ville praktisera hos dem och jobba på deras konto för Nike. Jag var helt lyrisk och sa ja.

Men det var då flera månader kvar tills det var dags att åka till USA och praktisera på R/GA och Erik Herrström berättar att mycket tid då gick åt till att få alla papper i ordning.

– När november 2011 med avresedagen närmade sig, får jag ett mejl från R/GA där de meddelar att deras kvot för visum är slut och de kommer därför tyvärr inte att kunna ge mig något visum.

Den då 24 år gamla Erik Herrström såg hur planerna grusades framför ögonen. Men en vecka senare mejlar de igen. Bob Greenberg, grundaren och dåvarande vd:n på R/GA hade sett Erik Herrströms portfolio. De skulle göra ett undantag för den unga designern från Sverige.

– Det var stort, blir Erik Herrströms korta men glada kommentar.

Väl på plats i New York var det full fart direkt, då Erik Herrström som utlovat fick hoppa in på kontot för Nike. Men han hade inte väntat sig att få sitta med redesign av gridden för e-handel på nike.com som det första han gjorde. Och även om att rita grid för webben kanske inte är direkt högst upp i hierarkin, satt han nu på en stor byrå i New York och jobbade med Nike.

Hade du någon tanke om varför R/GAde valde just dig?

– Jag hade kanske en av de mer kompletta portfolios på skolan, med många projekt. Även om det var hög och låg kvalitet blandat. Men jag visade att jag kunde göra klart saker, funderar Erik Herrström.

Efter praktikperioden var han klar med utbildningen på Hyper island, där han fått lära sig att genomföra projekt från början till slut.

– Det är en speciell skola. Man får en brief och sedan finns projektledare som leder projekten. Men du får inte något vanligt betyg. Det gäller bara att göra en bra leverans och lära dig det du behöver för det.

Fortfarande kvar i New York erbjöd R/GA en anställning direkt efter praktiken. Praktikperioden hade enligt Erik Herrström övertygat byrån om att de kunde hoppa över en junior position och därför kunde han kliva in som midlevel-designer direkt.

Sedan blev det mer Nike, en del Google och Samsung, med flera. Totalt strax över tre år på R/GA och i slutet som senior designer. Med en annan svensk som närmaste chef.

– Rasmus Wängelin, en design director från Växjö. Vi är fortfarande nära vänner och han har även varit min mentor sedan dess.

Varför slutade du på R/GA?

– Det var en fin erfarenhet att få jobba med kunder jag såg upp till. Men det blev för stort. Varje individ har inte så mycket att säga till om. När erbjudande från den mycket mindre Stink Studios kom, tackade jag ja och gick till dem som designande art director.

Under tiden på Stink Studios hade vännen och tidigare chefen Rasmus Wängelin gått till Spotify och deras inhouse med ungefär 70 anställda i New York. Uppdraget var att bygga upp det som sedan skulle bli ett 15 personer starkt brand design team.

– Jag fick frågan ifall jag ville komma dit som senior art director och tackade ja.

Åren i New York har lämnat spår efter en lång rad spännande projekt i Erik Herrströms omfattande portfolio på webben.

Nu är han tillbaka. Inte i Sverige, men Wien i Österrike. Som det fick bli eftersom han var less på distansförhållande och ville komma närmare sin flickvän samt familjen i Sverige.

I början av oktober 2020 startade han eget och har redan hunnit genomföra ett första projekt – branding för en nordisk artist och fler projekt är enligt honom själv på gång.

Men vid sidan av både anställningar och nu eget har Erik herrström alltid kört på med frilansjobb, som till exempel branding av den norska artisten Eirik Lyng på Sony Music och visuell identitet för Timbuktus singel AOD på Bad taste empire. Båda projekt från 2019.

Då vi frågar om Erik Herrström har några ord på vägen till kreatörer som kanske vill vidare, eller just börjat, kommer några guldkorn.

Kom alltid ihåg teamet och att du inte gör något ensam,

sätt upp en egen portfolio så fort du har två eller tre projekt att visa upp. Även om du kanske inte är helt nöjd med allt,

beta av det som efterfrågas i en brief och leverera det du ska. Finns det tid kvar sedan kan du polera mer,

försök att sitta bredvid dem som har mer erfarenhet och ta efter hur de kommunicerar, organiserar sina filer och hur de visar de stora dragen för att sälja in sina koncept och idéer,

presentera hellre ett extra koncept för en kund än att döda något för tidigt i processen,

svara alltid när folk hör av sig, även om du inte är intresserad för stunden. Då kommer folk lättare ihåg dig när de behöver någon för ett jobb.

Vi får lite känslan av att Erik Herrström nu med eget företag tar avstamp där allt började, att det kan vara en grej att göra mer av det som är kul.

– Jag började frilansa som webbdesigner i tonåren och kodade en del hemsidor till företag. Sedan insåg jag att det var en grej att faktiskt fokusera på enbart design och kände att det kunde vara kul att göra mer.

Vi avslutar ett trevligt samtal, som säkert inte blir det sista.