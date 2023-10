Ett dynamiskt ramverk av bubblor, färger och strössel

Så löd Pond Designs pitch för GB:s nya identitet. När byrån tidigare i år fick i uppdrag att ta fram ett helt nytt uttryck – och pensionera den tidigare lite trista röd-vita designen – gick de all in med allt ifrån skyltar och typografi till förpackningar och inredning. Den nya identiteten hade även i uppgift att skapa en större sammanhållning och förena GB:s glasskiosker visuellt. Vi fick följa med Pond under hela arbetsprocessen – från brief till färdigställning.