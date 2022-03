Färgstarkt event med Pantone

TEXT Anja Degerholm

Colourhouse Scandinavia och Pantone arrangerar nu sin första grafiska designkonferens tillsammans, det digitala eventet “Next Graphic: Colour Vision”. Vid två tillfällen under våren ges möjlighet för alla som jobbar med färgsättning att inspireras av Pantones experter inom området.

Colourhouse har arrangerat seminarier under 15 års tid, framför allt om ämnen som rör produktdesign. Det största eventet, Next Trend, hölls tidigare i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. När pandemin satte käppar i hjulet för alla live-evenemang fick företaget tänka nytt.

– Det gjorde att vi flyttade in i en tv-studio istället. Next Graphic är den nionde inspelningen vi gör och upplägget är som en professionell tv-show med olika inslag som live-intervjuer och produktdemos, berättar Louise Klarsten, vd på Colourhouse.

Den röda tråden i eventet är överföring av färger i olika format så som RGB, CMYK och ICC, och utmaningen med att använda och överbrygga de olika färgsystemen. Det handlar om allt ifrån trycksaker och digital färgkommunikation till förpackning och e-handel. Målgruppen är alla som jobbar med färgsättning inom grafisk industri, till exempel grafiska formgivare, tryckare eller beställare.

Föreläsarna är tre av Pantones experter inom sitt respektive affärsområde: Lou Prestia (Print & Packaging), Jung Sin (Digital Colour) och Laurie Pressman (Branding), samtliga verksamma i USA. Dessutom medverkar Louise Klarsten från Colourhouse som också är värd för eventet.

– Laurie Pressman jobbar med många stora företag när det gäller färghantering och varumärken, och hon har mycket spännande att berätta om detta. Lou Prestia är fantastiskt kunnig när det gäller att få ett så bra färgutfall som möjligt i produktionen och är väldigt hands-on i sin föreläsning. Jung Sin kommer att berätta mer om de nya redskapen i appen Pantone Connect Premium. Och slutligen, min föreläsning handlar om designidéer och trender inför 2023, och min mission är att utbilda, intressera och inspirera, säger Louise Klarsten.

Seminariet pågår cirka 2,5 timmar och föreläsningarna hålls på engelska. Inspelning sker i en tv-studio i Göteborg och sändningen kan ses on demand vid två tillfällen: den 30 mars och 26 april, när som helst under dagen.

Förhoppningen är att kunna anordna fler seminarier inom ramen för Next Graphic med olika teman, ungefär en gång per år. Läs mer om eventet här.

Föreläsarna

Colour Branding, Laurie Pressman, Vice President Pantone Color Institute at Pantone LLC.

Design and production challenges with Pantone Colors, Lou Prestia, Senior Product Manager, Pantone Graphics.

Digital colour, Pantone Connect App and Pantone workflow Ecosystem, Jung Sin, Director of Global Digital Product Management at Pantone.

Inspiration 2023 graphic colour & design study, Louise Klarsten, ColourHouse Scandinavia.