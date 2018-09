Fem svenska vinnare i Pentawards

TEXT Camilla Buch

Den internationella förpackningstävlingen Pentaward har avgjorts och fem svenskar går hem med priser.

Best in show – Diamond Pentaward-vinnaren blev dock Mutti limited edition skapad av italienska studion Auge design. Enligt juryn var det ett enhälligt beslut, och ett enkelt sådant.

”Från det ursprungliga formatet har sortimentet blivit utsmyckat med en ny glamorös och lyxig känsla, med en avancerad guldfoliefärg som står i kontrast till de elfenbensfärgade silkscreenytorna,” skriver juryn.

Bäst i de olika kategorierna blev ingen svensk. Den kinesiska byrån Shenzhen Lingyun creative packaging design tog hem platinum i dryckeskategorin för deras arbete med Guouci wudu-flaskan.

I matkategorin var det japanska Frame inc. som tog hem platinum för Shirokuma no Okome, och i ”body”-kategorin var det nederländska Studio Kluif som vann med bidraget Bloomdale Eyewear.

I lyxkategorin fick franska Servaire & Co pris för parfymsortimentet Diptyque Hourglass 2.0, och spanska The bold studio vann i ”Best of other markets”-kategorin med kattsandsprodukten Gatuna.

De svenska vinnarna i årets tävling är:

Pond design som tog hem guld i matkategorin för sitt jobb med Malmö chokladfabrik.

BVD Stockholm som fick silver i ”body”-kategorin för Apotek hjärtats kosttillskottsförpackningar.

Identity works som också fick silver i ”body”-kategorin med sitt jobb för Kronans apotek.

Philippe Bordonado som fick brons för Raw clarity i dryckeskategorin.

Flextrus AB som vann brons för Flextrus Paperlite i hållbarhetskategorin, med designers Ronny Gimbe & Cliff Gorst.