Affischtävling på temat Kontakt

Kvällen guidades av psykolog och författare Björn Hedensjö tillsammans med programledare och verksamhetsutvecklare Lina Thomsgård, som själv har ett Titanägg i ryggsäcken. Kvällens storslam togs av Forsman & Bodenfors, som med sina 12 diplom, 6 silver och 2 guld blev eventets stora vinnare. Även Nord DDB fick en bra kväll med 11 sammanlagda vinster, tätt följt av Oatly Department of Mind Control som knep en pallplats med sina 10 priser. De 14 kategorierna är: Aktivering, Annonsering, Audio, Digitalt, Effekt, Förpackningsdesign, Hantverk, Identitetsdesign, Innovation, Integrerat, Kortare filmer, Längre filmer, PR och Utomhus.

KATEGORI AKTIVERING

Kategoriordförande: Klas Lusth

Ledamöter: Hanna Stenwall, Oskar Hellqvist, Molly Rennéus, Johanna Reis, Fredrik Sundqvist, Petter Swanberg

Guldägg

Bidragsnamn: The Golden Number

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

JURYNS MOTIVERING: Bidraget The Golden Number vinner Guldägg i aktivering för att man på ett finurligt och utmanade sätt lyckats aktivera målgruppen, varumärket och legenden om ett gyllene kort. Att ett telefonnummer kan vinna ett guldägg 2022 kan låta banalt. Men just att enkelhet var melodin för mekaniken i utmaningen, och att lösning var lika självklar som den var svår gjorde att juryn unisont utbrast; We’re loving it!

Silverägg

Bidragsnamn: Bad Movie Index

Uppdragsgivare: Draken Film

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Mystery Sniper

Uppdragsgivare: Activision Blizzard

Tävlande byrå: INGO Sthlm

Diplom

Bidragsnamn: Dictator of Sweden

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: Perfekta hjärtan

Uppdragsgivare: Hjärtebarnsfonden

Tävlande byrå: Abby Priest

Bidragsnamn: Sea Level Re-Boot

Uppdragsgivare: Tretorn

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: The Milk Captcha

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: VI E AIK

Uppdragsgivare: AIK Fotboll

Tävlande byrå: Post

KATEGORI ANNONSERING

Kategoriordförande: Lisa Vaccino

Ledamöter: Henrik Almqvist, Anna Salonen, Ida Backman, Anders Malm, Simon Lublin, Elin Hjelte

Guldägg

Bidragsnamn: Ett liv utan kvitto-tjafs

Uppdragsgivare: Pleo

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

JURYNS MOTIVERING: Guldägget går till en annons som har allt. Den är relevant, snygg, kul skriven, iögonfallande och fantastisk på alla vis – allt detta kondenserat på en skrynklig och annars så tråkig liten papperslapp. Stort grattis till guldet och glöm inte att ta kvitto på drinkarna i baren, så kan ni kanske dra av dom i efterhand. Guldägget går till ingen mindre än ”Ett liv utan kvitto-tjafs” för Pleo av Nord DDB Stockholm.

Silverägg

Bidragsnamn: Ett 20 år långt citat

Uppdragsgivare: Reportrar utan gränser

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Förintelängesen

Uppdragsgivare: Zikaron

Tävlande byrå: ACNE

Bidragsnamn: Odramatisk berättelser

Uppdragsgivare: Arbetsmiljöverket

Tävlande byrå: Le Bureau

Bidragsnamn: Återuppståndelsen

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen/SL och Waxholmsbolaget

Tävlande byrå: Familjen

Diplom

Bidragsnamn: Dictator of Sweden

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: En jävla annons

Uppdragsgivare: Hjärnfonden

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Rädda Astronauterna

Uppdragsgivare: Rädda Barnen

Tävlande byrå: B-Reel

KATEGORI AUDIO

Kategoriordförande: Oskar Hellqvist

Ledamöter: Klas Lusth, Hanna Stenwall, Molly Rennéus, Johanna Reis, Fredrik Sundqvist, Petter Swanberg

Guldägg

Bidragsnamn: Doktor Glas – ett interaktivt ljuddrama

Uppdragsgivare: Dramaten

Tävlande byrå: DVA Studio

JURYNS MOTIVERING: Årets guldägg i audio imponerar genom att vända kris till möjlighet i en tid då kulturen får kämpa för att överleva. Denna känsloladdade vandring blåser nytt liv i en klassisk roman och utmanar samtidigt formen för teater på ett smart, vackert och dramatiskt sätt. Bokstavligen en promenadseger för Dramaten som väl förtjänar den allra finaste valören.

Silverägg

Bidragsnamn: IFK Support 24/7

Uppdragsgivare: IFK Göteborg

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

KATEGORI DIGITALT

Kategoriordförande: Magnus Ivansson

Ledamöter: Josephine Wallin Ankarstrand, Martin Sööder, Ellinor Ekström, Pontus Caresten Lychou, Noah Bramme, Patricia Miodek

Guldägg

Bidragsnamn: Mystery Sniper

Uppdragsgivare: Activision Blizzard

Tävlande byrå: INGO Sthlm

JURYNS MOTIVERING: Digitalt år 2021? Kan det vara att förstöra ett åtråvärt ögonblick som någon jagat i åratal? Tydligen! Ett tydligt guldäggsboksexempel på när reklam faktiskt, på riktigt, är en del av den så kallade populärkulturen. Mystery Sniper vinner Guldägg eftersom de lyckades charma den kräsnaste av målgrupper, gamers, och skapa surr på varenda digital plattform som är i ropet 2022. GG INGO, och WP Activision.

Silverägg

Bidragsnamn: Bad Movie Index

Uppdragsgivare: Draken Film

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: The Milk Captcha

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Diplom

Bidragsnamn: Skins for charity

Uppdragsgivare: McDonald’s & Ronald McDonald Barnfond

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Vara Nere

Uppdragsgivare: Mind, Bilda

Tävlande byrå: Delta Studios

KATEGORI EFFEKT

Kategoriordförande: Mehrnaz Bejne

Ledamöter: Elias Betinakis, Camilla Swahn, Lisa Malmros, Jimmy Rodhelind, Lars Friberg, Simon Bäckelin

Guldägg

Bidragsnamn: Djuränklingar

Uppdragsgivare: Fonus

Tävlande byrå: New Normal

JURYNS MOTIVERING: Fonus tilldelas Guldägget i kategorin Effekt för att ha lyckats skapa imponerande resultat i en alltmer konkurrensutsatt kategori, som folk dessutom helst väljer att inte tänka på eller närma sig om de inte absolut måste. Ett överraskande och högst emotionellt träffsäkert grepp gjorde ett annars så dystert ämne till något varmt och lättillgängligt. Genom att låta husdjur vara ansiktet utåt för varumärket och vägen inåt för nya kunder, smälte svenskars hjärtan istället för att gå i bitar. Gillandet ökade som aldrig förr och rekordmånga uppmärksammade och agerade via kampanjen på uppmaningen att fylla i Vita Arkivet – Fonus viktigaste verktyg för att skapa långsiktiga kundrelationer.

Silverägg

Bidragsnamn: 50/50

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: INGO Sthlm

Bidragsnamn: Bara mjölk smakar mjölk

Uppdragsgivare: Arla

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Livsviktiga Snack

Uppdragsgivare: Suicide Zero

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Moldy Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: INGO Sthlm

Bidragsnamn: Tillsammans igen

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: King

Diplom

Bidragsnamn: Lussedräkten

Uppdragsgivare: Pressbyrån

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: The E.V.A Initiative

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

KATEGORI FÖRPACKNINGSDESIGN

Kategoriordförande: Peter Herrmann

Ledamöter: Lisa Careborg, Saba Gedda, Magnus Engström, Carl Larsson, Karin af Malmborg, Susanna Nygren Barrett

Guldägg

Bidragsnamn: CHAMPAGNE – MAGNUM OPUS

Uppdragsgivare: RICHARD JUHLIN / SIMON BROUWERS

Tävlande byrå: FRANKENSTEIN STUDIO

JURYNS MOTIVERING: Bidraget Champagne Magnum Opus vinner 2022 års guldägg i förpackningsdesign. En bok med lika många lager som det finns bubblor i drycken den porträtterar. Inget har lämnats åt slumpen i denna hyllning. Den är för omfattande och för påkostad, den tar för mycket plats, är för fyllig, för komplex med för många detaljer – precis som Champagne.

Silverägg

Bidragsnamn: Gridelli – Melograno

Uppdragsgivare: Gridelli

Tävlande byrå: Mikael Selin Design Studio

Bidragsnamn: Gunnar Smoliansky 1933-2019

Uppdragsgivare: Henrik Nygren Design

Tävlande byrå: Henrik Nygren Design

Bidragsnamn: Som förr, fast bättre.

Uppdragsgivare: Häxan

Tävlande byrå: Häxan Inhouse

Diplom

Bidragsnamn: Book Of Daniel

Uppdragsgivare: Daniel Jouseff

Tävlande byrå: FRANKENSTEIN STUDIO

Bidragsnamn: La Vie

Uppdragsgivare: La Vie

Tävlande byrå: EVERLAND

Bidragsnamn: Linjekarta Stockholms skärgård

Uppdragsgivare: Waxholmsbolaget/Trafikförvaltningen

Tävlande byrå: Familjen

KATEGORI HANTVERK

Kategoriordförande: Lotta Mårlind

Ledamöter: Sophie Winqvist, Christina Nordström, Anna Adamson, Pål Allan, David Aronson, Andreas Bergendahl

Guldägg

Bidragsnamn: Help Dad

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

JURYNS MOTIVERING: Bidraget lyfter en redan bra idé till något ännu bättre. Det kloka rationella får emotionella höjder. Det är omsorgen i varenda detalj och samspelet mellan ljudbilden, manuset, fotografiet, regivalet, skådespeleriet, graden och scenografin som bildar den storslagna helheten. Kort sagt det är hantverket som gör hela skillnaden. Eller för att uttrycka det på vinnarens språk: Good is really the difference between outstandingly, amazingly great.

Silverägg

Bidragsnamn: Doktor Glas – ett interaktivt ljuddrama

Uppdragsgivare: Dramaten

Tävlande byrå: DVA Studio

Bidragsnamn: Polestar Digital Retail Experience

Uppdragsgivare: Polestar

Tävlande byrå: BBDO Nordics

Bidragsnamn: Skins for charity

Uppdragsgivare: McDonald’s & Ronald McDonald Barnfond

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: The Flow

Uppdragsgivare: Gojek

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Varannan Havre

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: 130 år av hantverk

Uppdragsgivare: Skansen

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: Find strength in the silence

Uppdragsgivare: H&M

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Första beställningen efter sista beställningen

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Get Smoooth Again

Uppdragsgivare: Klarna

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm & Klarna

Bidragsnamn: Sea Level Re-Boot

Uppdragsgivare: Tretorn

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Vad ska du göra?

Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Ålevangeliet

Uppdragsgivare: Folkoperan

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

KATEGORI IDENTITETSDESIGN

Kategoriordförande: Lisa Careborg

Ledamöter: Peter Herrmann, Saba Gedda, Magnus Engström, Carl Larsson, Karin af Malmborg, Susanna Nygren Barrett

Guldägg

Bidragsnamn: En Vintersaga

Uppdragsgivare: Totême

Tävlande byrå: RAY Atelier

JURYNS MOTIVERING: En Vintersaga för Totême är en designidé i världsklass. På ett oemotståndligt sätt visar Guldäggsvinnaren hur en fysisk upplevelse kan bli varumärkesbyggande även på digitala plattformar. Hur en miniatyrvärld i Stockholm kan bli ett fönster ut mot världen. Det genuina och lekfulla uttrycket stärker Totêmes identitet och riktar fokus på kvalitet och hantverk. Resultatet blir magiskt bra – in i minsta detalj.

Silverägg

Bidragsnamn: AOI

Uppdragsgivare: AOI – Art on Internet

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Bidragsnamn: Borasco

Uppdragsgivare: Borasco

Tävlande byrå: Open Studio

Bidragsnamn: Som förr, fast bättre.

Uppdragsgivare: Häxan

Tävlande byrå: Häxan Inhouse

Diplom

Bidragsnamn: Astrid Lindgren Memorial Award

Uppdragsgivare: Astrid Lindgren Memorial Award

Tävlande byrå: F&B Happy

Bidragsnamn: TV 2

Uppdragsgivare: TV 2

Tävlande byrå: Bold NoA

Bidragsnamn: Way Out Västtrafik Identitet

Uppdragsgivare: Västtrafik

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

KATEGORI INNOVATION

Kategoriordförande: Josephine Wallin Ankarstrand

Ledamöter: Magnus Ivansson, Martin Sööder, Ellinor Ekström, Pontus Caresten Lychou, Noah Bramme, Patricia Miodek

Guldägg

Bidragsnamn: Sea Level Re-Boot

Uppdragsgivare: Tretorn

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

JURYNS MOTIVERING: Bidrag Sea Level Re-Boot vinner Guldägg i innovation för sin enkelhet och elegans. Tänk att en linjal på rätt ställe kan få folk att reflektera och diskutera om våra framtida miljöproblem på ett sånt tillgängligt sätt. En liten innovation för en stor sak som enkelt visar vart vi är på väg om vi inte skärper till oss. För första gången får man bära en helt vanlig gammal gummistövel med stolthet, och det är ju bra bara det. Grattis Tretorn och Forsman & Bodenfors!

Silverägg

Bidragsnamn: Bad Movie Index

Uppdragsgivare: Draken Film

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Mystery Sniper

Uppdragsgivare: Activision Blizzard

Tävlande byrå: INGO Sthlm

Diplom

Bidragsnamn: Dictator of Sweden

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: The Golden Number

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

KATEGORI INTEGRERAT

Kategoriordförande: Hanna Stenwall

Ledamöter: Klas Lusth, Oskar Hellqvist, Molly Rennéus, Johanna Reis, Fredrik Sundqvist, Petter Swanberg

Guldägg

Bidragsnamn: De ofrvilliga turisternas guide till Sverige

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

JURYNS MOTIVERING: En once-in-a-lifetime idé som lyckades vända förtvivlan till något fantastiskt för de ofrivilliga turisterna i Sverige, och samtidigt inspirera ett folk som kände sig mer instängda än någonsin. Tajmingen, hantverket och ett så omtänksamt jävlar anamma var helt enkelt omöjligt att värja sig ifrån. En kampanj som får oss att uppskatta de positiva konsekvenserna av livets nyckfullheter.

Silverägg

Bidragsnamn: A Million More

Uppdragsgivare: Volvo Car Corporation

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: An Ad In An Ad In An Ad

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Diplom

Bidragsnamn: Are you stupid?

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: Discover the originals

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

KATEGORI KORTARE FILMER

Kategoriordförande: Nima Stillerud

Ledamöter: Linnea Gardefjord, Hjalmar Delehag, Linnea Roxeheim, Jon Rönström, Maria Fridman, Ted Harry Mellström

Guldägg

Bidragsnamn: Legiondary Delivery

Uppdragsgivare: Lenovo

Tävlande byrå: BBDO Nordics

JURYNS MOTIVERING: Allmän vårdslöshet och oborstat uppträdande är beteenden som sällan belönas i de fina salongerna. Ändå ser juryn till att belöna Lenovo med Guldägg för sin film. Detta för att den dels är väldigt väl anpassad till målgruppen och bidrar med en god dos igenkänning för alla som någonsin spelat GTA, men kanske framför allt för att den enkla grundidén här har förädlats och förvaltats med just ett så gediget hantverk och sådan god fingertoppskänsla som juryn uppskattar. Resultatet är en film som är allt en reklamfilm ska vara – relevant, underhållande och smart. Legiondariskt levererat!

Silverägg

Bidragsnamn: It’s just stuff

Uppdragsgivare: Hedvig

Tävlande byrå: Hedvig Ideas

Bidragsnamn: Julkampanj – Dina pengar är värda mer än du tror

Uppdragsgivare: UNICEF Sverige

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Miljonärer en masse

Uppdragsgivare: Lotto, Svenska Spel

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Odramatiska berättelser

Uppdragsgivare: Arbetsmiljöverket

Tävlande byrå: Le Bureau

Diplom

Bidragsnamn: Alla barn kan fantisera. Vissa måste.

Uppdragsgivare: Stockholms Stadsmission

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Bara 403 dagar kvar

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Tävlande byrå: Garbergs

Bidragsnamn: Bolånekampanjen – Livet är krångligt

Uppdragsgivare: ICA Banken

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Just Idag Är Jag Stark

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: Lord of the Rails

Uppdragsgivare: Trafikverket

Tävlande byrå: Gullers Grupp

Bidragsnamn: Maximal experience. Minimal Impact.

Uppdragsgivare: Polestar

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Scan and pay

Uppdragsgivare: Coop

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Stig & Stina

Uppdragsgivare: ICA Sverige

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Vi fixar

Uppdragsgivare: Taxi Stockholm

Tävlande byrå: Johan Holmström & Gustav Egerstedt

Bidragsnamn: Östergötland måste upplevas

Uppdragsgivare: Visit Östergötland

Tävlande byrå: Markus Reklambyrå

KATEGORI LÄNGRE FILMER

Kategoriordförande: Linnea Gardefjord

Ledamöter: Nima Stillerud, Hjalmar Delehag, Linnea Roxeheim, Jon Rönström, Maria Fridman, Ted Harry Mellström

Guldägg

Bidragsnamn: Straight Outta Tampere – Episode 1 & 2

Uppdragsgivare: Wirepas

Tävlande byrå: BANG

JURYNS MOTIVERING: Wirepas ”Straight out of tempere Episode 1 & 2” lyckas förklara det oförklarliga, nämligen varför finskt IoT 5G är bättre än alla andra Silicon Valley-lösningar där ute. Under otroligt långa vinterbad och kaffepauser i snöstorm låter de grundarens finska mamma berätta fördelarna. Roande, modigt och väldigt finskt. Paljon onnea mitä mainioimmasta työstä! Hälsar juryn.

Silverägg

Bidragsnamn: Stoppa Kattastrofen

Uppdragsgivare: Djurskyddet Sverige

Tävlande byrå: New Normal

Diplom

Bidragsnamn: Discover the originals

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Eat a Swede

Uppdragsgivare: Livsmedelsföretagen

Tävlande byrå: McCANN Stockholm

KATEGORI PR

Kategoriordförande: Amanda Engström

Ledamöter: Haisam Mohammed, Axel Bringel, Hanna Bengtsson, Sara Wikberg, Casper Törnblom, Nicolina Jonsson

Guldägg

Bidragsnamn: Art for Art

Uppdragsgivare: Polestar

Tävlande byrå: ACNE

JURYNS MOTIVERING: Årets vinnare lyckas med konststycket att skruva om affären mot helt rätt målgrupp. Med en idé lika enkel som briljant fick man en värld som är besatt av det senaste att prata om det daterade – och likställa en utgående bilmodell med ett miljonkonstverk. Art for Art är en polstjärna för idéer som förtjänar uppmärksamhet.

Silverägg

Bidragsnamn: Mystery Sniper

Uppdragsgivare: Activision Blizzard

Tävlande byrå: INGO Sthlm

Bidragsnamn: Märk för livet

Uppdragsgivare: Trygg-Hansa

Tävlande byrå: BCW

Bidragsnamn: Stoppa Kattastrofen

Uppdragsgivare: Djurskyddet Sverige

Tävlande byrå: New Normal

Diplom

Bidragsnamn: Dictator of Sweden

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: Sea Level Re-Boot

Uppdragsgivare: Tretorn

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Stupid Packages

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Bidragsnamn: The Billion Dollar Collection

Uppdragsgivare: H&M Foundation

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

KATEGORI UTOMHUS

Kategoriordförande: Henrik Almqvist

Ledamöter: Lisa Vaccino, Anna Salonen, Ida Backman, Anders Malm, Simon Lublin, Elin Hjelte

Guldägg

Bidragsnamn: Återuppståndelsen

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen/SL och Waxholmsbolaget

Tävlande byrå: Familjen

JURYNS MOTIVERING: Årets Guldägg i Utomhus går till bidraget Återuppståndelsen för Trafikförvaltningen, SL och Waxholmsbolaget – för att de på ett briljant sätt kombinerar halloween, det sjunde inseglet och Stockholms lokaltrafik, men också för att det inte har kompromissats i något led under arbetets gång. Fotot är genomarbetat ned i minsta detalj. Orden vägda på guldäggsvåg. Kontexten är perfekt. Så upp på scen och ta emot ert guldägg, för ni har väl kommit hit för att hämta det?

Silverägg

Bidragsnamn: Dictator of Sweden

Uppdragsgivare: Civil Rights Defenders

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Bidragsnamn: Första beställningen efter sista beställningen

Uppdragsgivare: McDonald’s

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Varannan Havre

Uppdragsgivare: Oatly

Tävlande byrå: Oatly Department of Mind Control

Diplom

Bidragsnamn: Barn till salu

Uppdragsgivare: Talita

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Bluffrabatten

Uppdragsgivare: Pressbyrån

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Julafton 24/12. Utanförskap 24/7

Uppdragsgivare: Stockholms Stadsmission

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

SPECIALPRIS GULDBLICK

Guldblicksakademien 2022: Rikard Holst, Karin Frisell, Tomas Granath, Lars Elfman, Clara Uddman, Petter Swanberg, Jesper Hellzén, Gustav Egerstedt, Alexander Rehnby, Max Hultberg

Bidragsnamn: Första beställningen efter sista beställningen

Uppdragsgivare: McDonald’s & Ronald McDonald Barnfond

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Art Director: Anton Bolin och Joel Ekstrand

Motivering: Festen är slut.

Glasen är urdruckna.

Livet är färgglatt och omgivningen bär på ett kalejdioskopiskt töcken.

Jag måste äta något!! Primära behov i händerna på lysande Art Directiors, som

i sann Brasiliansk printanda destillerade hela berättelsen till en maxad bild. Skål och grattis, vi ses på donken.

SPECIALPRIS GULDSKRIFT

Guldskriftsakademien 2022: Anna Qvennerstedt, John Schoolcraft, Anna Boberg, Lina Franzon, Ida Backman, Magnus Jakobsson, Fredric Thunholm, Petter Nylind, Simon Lublin

Bidragsnamn: Ett 20 år långt citat

Uppdragsgivare: Reportrar utan gränser

Tävlande Byrå: Åkestam Holst NoA

Art Director: Petter Nylind & Linnéa Amundson

Motivering: Bidraget “Ett 20 år långt citat” fångar två decenniers nederlag i en och samma mening. Det blir inte tydligare än så här: Det har passerat massor av utrikesministrar och Dawit Isaak sitter fortfarande i fängelse. Den torra sakligheten drabbar juryn på ett känslomässigt plan. Tyst diplomati må vara ett trubbigt verktyg, men just här känns det lågmälda som ett vredesutbrott. Välkomna i Guldskriftsakademin, Linnéa Amundson och Petter Nylind.

PLATINAÄGGET

Utses av Platinakademien

Mottagare: Johan Pihl

Motivering: Det fanns en tid när god kommunikation i första hand handlade om absolut gehör för bild, form och språk. Självklart baserat på starka idéer och genuin kommersiell förståelse. Årets mottagare av Platina-ägget har naturligtvis allt detta i sin verktygslåda, konstigt vore det annars. Men pristagaren har visat att samtidens kommunikation också kan vara bärare av så mycket mer. Till exempel nycklarna till en bättre värld. Genom idéburna innovationer, där teknologi kombineras med affärsutveckling och paketeras i slagkraftig kommunikation, har världen begåvats med allt från en säkrare tillvaro för människorättsförsvarare till användbara verktyg för sundare konsumtion. FYRA Grand Prix i Cannes är en uppenbar bekräftelse på att detta är en kreatör av en alldeles ovanlig kaliber. ETT skimrande ägg är beviset på den djupaste respekt från Platina-akademin.

Välkommen JOHAN PIHL!

KYCKLINGSTIPENDIET

Jury 2022: Canan Yasar, Delara Saleh Ebrahimi, Hampus Elfström, Joakim Khoury, Nina Åkestam

Mottagare: Noah Bramme & Andreas Karlsson

Motivering: Ni har bara funnits i vår bransch i några få år, men ni har redan letat er in i både våra moodboards och våra sovrum. Med stora hjärtan och en tonträff som funkar lika bra för det livsviktiga som det helt oviktiga, har ni för alltid skjutit gränserna för vad som är typisk reklam. Vi höjer en lussebulle för en duo som vi hoppas få se mer av under lång tid framöver.

Mottagare: Julius Tuvenvall

Motivering: När det ofta känns som att varje projekt granskas med förstoringsglas är det otroligt befriande med en person som inte låter sig hämmas av varken kund eller budget. Genom att förena popkultur med en egensinnig entreprenörsanda är det svårt att avgöra om det du gör är konst, design, reklam eller något helt annat. Men en sak är säker: det berör. Och branschen behöver fler folk att anpassa sig efter, inte tvärtom. Grattis årets kycklingstipendiat Julius Tuvenvall.

Mottagare: Viktoria Hultman

Motivering: Med sin känsla för färg och form väcker hen genast habegäret hos hela juryn. Och när den känslan kickar in då vet man att något är bra. Och något är typ allt denna person skapat. Oavsett om det är ett underlägg, ett fotografi eller ett bord, det spelar ingen roll. Vi vill ha allt hemma på våra väggar och i våra rum, men framför allt vill vi se mer. Helt klart en portfolio att ta av sig kepsen för!