Estrella svidar om i stjärnglans

Festivalen är en del av Bildvärld/Gränsland, som är en scen för bildberättande. Den drivs av illustratören Marie Herzog och producenten Magnus Borgkvist Johansson. Eventet riktar sig till yrkesverksamma illustratörer, nyfikna hemmaskissare och alla som har ett intresse för illustration och bildberättande.

– Jag älskar att vi har fått möjligheten att genomföra den här festivalen, och att den blir av i just Malmö. Vi vill att Malmö i förlängningen ska verka som ett nav för kreatörer inom olika illustrativa branscher och områden. Staden är redan känd som seriestad och har en stor spelindustri. Detta i kombination med närheten till Köpenhamn och resten av Europa gör Malmö till en klockren plats för ett sånt här event, säger Marie.

Den röda tråden i festivalprogrammet är arbetsprocess och här får besökarna möjlighet att följa den kreativa processen från skiss till färdigt verk, lyssna till samtal och presentationer, bekanta sig med nya tekniker och mycket annat.

Marie berättar att det hela började med att hon mottog projektbidrag från Konstnärsnämnden för att utveckla en föreläsning inom bildberättande. Genom det fick hon kontakt med flera kreatörer som hon kände skulle gynnas av att samverka och ta del av varandras processer.

– Magnus, som arbetar som producent, föreslog då att vi skulle skapa en scen för detta. Där föddes Bildvärld/Gränsland. Våren 2022 höll vi fyra arrangemang bestående av föreläsningar och workshops. Det blev snart uppenbart att det fanns en potential att vidareutveckla konceptet, vilket vi nu gjort!

Som försnack till festivalen passade vi på att ställa frågor till några av kreatörerna som medverkar på eventet.

Sanna Borell är en bilderboksskapande frilansande illustratör som gett ut flertalet egna bilderböcker såväl som illustrerat andras texter. Under festivalen kommer hon att berätta om sin arbetsprocess med utgångspunkt ur bilderboken Farliga skogen.

Hur ser samarbetet med författaren ut när du illustrerar till böcker?

– När jag illustrerar andras böcker har jag nästan ingen kontakt alls med författaren. I princip all kontakt sker genom förlaget. Senast idag hade jag en fråga till en författare och skickade den till förlaget, som sedan frågade författaren. Det kanske verkar lite omständligt, men jag tycker att det är skönt att ha någon som håller i samarbetet. De författare jag jobbat med har varit toppen, och det är kul att få illustrera någon annans text. För det mesta följer jag författarens och förlagets instruktioner, men ett par gånger har saker i handlingen ändrats för att det passar bättre i bild, säger Sanna.

Freja Erixån är en kreatör som jobbar med allt ifrån målande och texter till serier och böcker. Hennes konst riktar sig till både barn och vuxna och har ett lekfullt uttryck där hon utmanar sättet vi ser på världen genom att vända upp och ner på den.

Tillsammans med grafiska designern Benedetta Crippa kommer de prata om hur man som illustratör kan problematisera och utmana normer, trender och ideal. Är det möjligt att hitta en genuin visuell röst i myllret av sökmotorer och sociala medier?

Finns det någon skillnad i skapandet av en illustration beroende på om den ska rikta sig till barn kontra vuxna?

– Det korta svaret är nej. För mig är det inte någon skillnad i själva skapandet av en illustration som ska rikta sig till ett barn eller till en vuxen, bara olika infallsvinklar av samma tema. Beroende på barnets ålder kan jag vidare ändra perspektiv i texten beroende på illustrationens kontext.

– En mening kan exempelvis bli mer eller mindre vulgär beroende på om läsaren är mycket ung eller är en äldre vuxen. Något jag däremot lagt märke till är att de yngre läsarna dras till de mer detaljerade och föreställande motiven i mina böcker, medan den äldre läsaren uppskattar barnsligheten i mina ”friare” illustrationer, säger Freja.

Martin ”Mander” Ander är en illustratör, grafisk formgivare och konstnär vars arbete rör sig mellan konst, illustration och design. Han är känd för sin affischkonst och sitt unika sätt att inkorporera egendesignade bokstavsbilder i sina kompositioner. I Martins Lettering-workshop kommer han att gå igenom hur han designar och bygger upp bokstavsbilder, från idé till färdig bild.

Dina bilder är väldigt kreativa, vad hämtar du inspiration ifrån?

– Allt jag ser: naturen, staden, populärkultur, konst och designhistorien, serier, film, internet och litteratur. Jag plockar små bitar här och där, lägger dem i en burk och skakar om. Sen filtrerar jag ut genom mitt sätt att jobba.

Under dagen kommer besökare även få chansen till att få värdefull feedback på sin portfolie eller sitt material genom Illustratörcentrums portfoliocoachning.

Träffa fyra olika kreatörer med expertis inom just sitt område. De består av:

Annika Carlsson, utbildad industridesigner, illustratör, scenograf, och kostymör.

Pablo Lind, bildberättare med bakgrund i speldesign och serier.

Amanda Berglund and Erik Kirtley på grafiska designstudion Bukett Grafik, som är specialiserade på grafisk form och illustration.

Vad är det viktigaste att tänka på när man sätter ihop sin portfolio? Bukett Grafik svarar:

– Att sätta ihop sin portfolio är alltid något utav ett experiment, något som man kommer behöva göra flera gånger och testa sig fram med. Men man ska först och främst ta med sina starkaste arbeten och de som mest representerar den typen av uppdrag man vill få in.

– Ett mindre urval av de starkaste arbetsproverna kommunicerar tydligare än en fullpackad portfolio som kan uppfattas som spretig. Att ha en bredd är en annan sak, men ibland kan det vara en bra idé att flera portfolios, anpassade till specifika fält eller branscher. Viktigt också är att inte glömma själva paketeringen. Oavsett om portfolion är en hemsida, PDF eller en mapp med utskrifter, så är presentationen och designen en viktig del av att kommunicera vem du är och vad du kan göra.

Magnus och Marie hoppas på att kunna köra festivalen även nästa år.

– Vår förhoppning för framtiden är att kunna ha både vårprogrammet och festivalen återkommande varje år. Våren med en fördjupande inriktning och höstens illustrationsfestival med ett bredare utbud och fokus på process och öppenhet.

Vad hoppas ni att besökarna tar med sig i slutet av dagen?

– Framför allt önskar vi att publiken ska känna sig inspirerad och inkluderad. Vi hoppas på en dag av kunskapsutbyten, respekt, lekfullhet och kreativitet.

Mer information om programmet och om hur du föranmäler dig till portfoliovisning och workshops på www.bildvärldgränsland.se

PROGRAM:

11.00 – Dörrarna öppnar!

11.30 – Workshop: MÖNSTER med Cecilia

11.30 – Panelsamtal: BILDERBOKENS OMVANDLING med Ishtar Bäcklund Dakhil & Maria Jönsson

12.15 – Inblick: ILLUSTRATIONSUPPDRAG med Rickard Grönkvist

13.00 – How it’s made: FARLIGA SKOGEN med Sanna Borell

13.45 – SVENSKA TECKNARE: Lär dig skriva avtal

14.00 – Drop-in workshop: SERIER med Elias Ericson

14.15 – Artist talk: NONTOKOZO TSHABALALA (ENG)

15.00 – Drop-in: DRINK N DRAW with Mike O’Shea

15.30 – Panel discussion: FINDING A VISUAL VOICE with Freja Erixån & Benedetta Crippa (ENG)

16.00 – Workshop: LETTERING med Martin Ander

16.45 – How it’s made: ANIMATION med Gustaf Holtenäs

ILLUSTRATÖRCENTRUM: Portfoliovisning med coachning