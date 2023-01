Karl-Magnus Boske skapar ur punken

Karl-Magnus Boske är uppvuxen i Kalmar under punkens gyllene år – något han beskriver har påverkat och format hans grundsyn på design.

– All design jag gör utgår fortfarande från Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols och London Calling med The Clash. Rak, okomplicerad kommunikation. Därtill kommer en kaxig småstadsattityd som uppfödd i Kalmar, där vi inte låter oss imponeras av finkultur.

Efter examen på Berghs -93 ville Karl-Magnus kombinera sina stora intressen för design och musik och började därför jobba på skivbolaget EMI.

– Glatt designade jag skivomslag hela dagarna. Det gick bra för skivbolagen på 90-talet så det var en skön bransch att vara en del av. Några av de artister som jag jobbade med då gör jag fortfarande uppdrag åt idag. Som Ulf Lundell – vi firar 30 år av samarbete i år, säger han.

Med punken som influens

Karl-Magnus har sedan åren på EMI jobbat som frilansande grafisk designer, utom under ett par år då han drev designbyrån Odear. 2015 startade han det egna Boske Design. Med sin skivbolags-bakgrund har basen alltid varit musik- och underhållningsbranschen, men genom åren har han breddat sig och gör numera en stor variation av designuppdrag. Men punken – den speglas fortfarande i allt han gör.

– Jag tycker också att det syns i de förpackningsdesigner, identiteter och annat som jag gör idag. Jag älskar mitt jobb och tycker nästan alltid att alla uppdrag blir intressanta. I varje hårdnackad kommersiell kund finns en bra person som vill att jobbet ska bli fint – och fungera förstås. Jag tycker att jag anpassar mitt designspråk efter vad vi är ute efter för resultat, men jag förstår också att jag jobbar inom en personlig ram.

”Jag vill att det ska vara på riktigt”

Trots de många åren av erfarenhet och varierande uppdrag menar Karl-Magnus att han inte är ”världens bästa formgivare”, vilket är något han drar nytta av.

– Inget blir perfekt. Det blir gärna lite skevt och därför känns form och budskap förhoppningsvis ärligare och lättare att identifiera sig med. Jag vill gärna att min design ska kännas och vara tydlig. Gärna med mycket humor och alltid med värme. Inga gömda ängsliga underförstådda signaler. Jag vill att det ska vara på riktigt.

Vi tar en närmare titt på tre av Boske Designs senaste jobb.

Zetatrade

Sedan 1917 förser Zetatrade designers, bokbinderier, tryckerier och förpackningsindustrin med grafiska material.

– Under flera år gjorde vi galet mycket härlig design. Ledningen på Zetatrade hade ett omättligt behov av att deras familjeföretag skulle utstråla lustfylld kreativitet. Zetatrade har varit verksamma i över hundra år, med det historiskt stabila fundamentet kan de ta sig mycket friheter i sitt eget visuella uttryck.

Uppdraget började med att lyfta företagets grafiska identitet. Ett projekt som har tagit sin form i allt ifrån hemsida till designprofil och annonser. Arbetet har sedan fortsatt löpa med olika typer av säljmaterial.

– Varje år hade vi nya teman som vi utgick ifrån i designen av presentationsmaterial, kalendrar och mässor med mera. Samtidigt skulle det förstås sitta ihop och inte tappa tråden. Ett uppdrag förknippat med mycket skratt och kärlek. Något som jag tycker känns i det som producerats.

Spoons

Matföretaget Spoons har genom sin egna fabrik i Malmö levererat grytor och soppor med smaker från hela världen sedan 2011. När det var dags för en total makeover av hela den grafiska identiteten var siktet inställt på ett uttryck med mycket färg och levande illustrationer – något som passade Karl-Magnus perfekt.

– Jag fick sitta vid designrodret när det här matföretaget skulle ta ett rejält omtag på sin visuella identitet och alla sina förpackningar. Med en uppdragsgivare som uppmuntrar en punkig attityd så var det svårt att misslyckas för mig.

Karl-Magnus berättar att han tog fasta på att Spoons vd, Henric Gervais, var uppväxt på Irland genom att använda svengelska uttryck på förpackningarna.

– Vårt ledord var att förpackningen skulle kännas som en kompis på hyllan. ”Tjoho, kom och lek med mig!” typ. Alla förpackningar lyder under ett tydlig gemensamt designspråk men får ändå individuellt gott om utrymme för eget uttryck. Det ska kännas att innehållet har sitt ursprung i Afrika eller i Indien, men alltid med en tydlig Spoons-avsändare, säger Karl-Magnus.

The Hungry Batch

– The Hungry Batch är ett nystartat företag som slitit för att få ut sina ärligt nyttiga och goda kakor. Ingen lätt bransch att ge sig in i och konkurrera med stora drakar. Det designstrategiska arbetet ledde oss till en cool och glad filmkaraktär som inspirationskälla. Det ska andas självförtroende och lust och får inte vara raw-tråkigt. Utmaningen är att få identiteten att samtidigt kännas både happy och hälsosam. Både seriös och independent. Logotypen med sina variationer är lekfull men ändå lite klädsamt stram. Designen ska spegla någon att lita på, avslutar Karl-Magnus.