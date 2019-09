Knivtillverkaren Zwilling skaffade direkt kontakt

TEXT Peter Ollén

Zwilling är en flera hundra år gammal tysk tillverkare av knivar. De arbetar med återförsäljare och har därför inte haft en naturlig, direkt kontakt med slutkunderna.

För ett par år sedan började de prata med Salesforce, som levererar företagets säljstyrning. Zwilling ville utveckla så att de själva hade en dialog med slutkunden, oavsett om denne är en professionell kock eller en matintresserad privatperson.

Salesforce har tagit fram en lösning där kunden nu själv kan gå in på Zwillings hemsida och se produkterna och läsa mer detaljerat om dem. Beställer kunden, så kan produkten komma i en särskild box. Med jämna mellanrum påminner sedan Zwilling om att det är dags att skicka in kniven – i speciallådan – för slipning.

Zwilling kan nu göra en pop-up store – till exempel på en flygplats eller station – och låta kunderna få professionell hjälp. De kan även beställa produkter eller få en kom ihåg-lista till sin mejl. Allt via de interaktiva skärmar som ställs fram ihop med produkterna.

Hos Zwilling ser alla anställda samma meny över kunden. Oavsett om det är i service, säljavdelning eller support, så syns kundens fakta på samma sätt, när det plockas upp i skärmen. Och oavsett om kunden möts på Facebook, via Google eller mejl, så ska upplevelsen av Zwilling vara densamma.

Ett spännande fönster är det där jag ställer in kundresan. Med drag and drop-symboler sätter jag ihop hela processen. Har jag en övergiven kundkorg med under 1 000 kronor, så får kunden ett påminnelsemejl. Är ordern däremot över tusen kronor, så sätts en rad olika alternativ upp. Är det en kniv ur det professionella sortimentet, så kanske kunden får en rabatt på 10 procent, som gäller i 48 timmar. Är det istället flera knivar som beställts av en privatperson, så sätts andra aktiviteter igång. Genom den enkla uppställningen av kundresan, så kan den göras med väldigt många varianter, allt eftersom man testar sig fram till vad som fungerar för olika kunder.