Kvinnor regerar i årets omgång av Form Award

TEXT Mina Stierna

Kvinnliga formgivare tog hem fyra av fem kategorier i tidningen Forms prestigefulla designutmärkelse Form Award 2019. Form Award delas ut årligen på Stockholm Furniture & Light Fair i fem kategorier.

De välkända namnen Åsa Jungnelius, Lisa Hilland och Ingegerd Råman. Men också två Beckmanselever och ett studentkollektiv från Linnéuniversitetet, som handletts av formgivaren Petra Lilja. I år dominerade de kvinnliga formgivarna när Form Award 2019 delades ut på på fredagen 8 februari, Stora scenen på Stockholm Furniture & Light Fair.

– Det ska sägas att detta inte är resultatet av kvotering utan av det faktum att vi valde de designobjekt och formgivare som vi såg var bäst på mässan. Och vi var helt överens i juryn, säger Salka Hallström Bornold, medlem i Form Award-juryn och biträdande chefredaktör på Form.

– På samma sätt kan vi konstatera att vinnarna har ett mer eller mindre uttalat fokus på social och ekologisk hållbarhet, utan att vi aktivt sökt upp den typen av projekt. Det är helt enkelt ett nödvändigt verktyg för dagens formgivare, säger Bo Madestrand, chefredaktör på Form och medlem i Form Award-juryn.

Utmärkelsen Form Award delas ut varje år på Stockholm Furniture & Light Fair i fem kategorier: Årets Designer, Årets Nykomling, Årets Möbel, Årets Belysning och Årets Hållbarhetsprojekt. Här är årets vinnare med motiveringar:

Årets designer: Åsa Jungnelius

”Oavsett om hon skapar en konstnärlig gestaltning för en hel tunnelbanestation eller en spagettiliknande väggkrok har Åsa Jungnelius full kontroll över sina uttrycksmedel. Till årets möbelmässa kom hon i sällskap av de formgivare som deltog i den ambitiösa satsningen NM&, med nyskapade designobjekt för Nationalmuseum. Lika hemtam på konstgallerier som i hantverks- och designsammanhang är Åsa Jungnelius en av vår tids största formstjärnor.”

Årets Nykomlingar: Asta Westermark Florestedt och Matilda Ellow från Beckmans

”Med sin kaxigt självsäkra stol ”The Michelin Chair” för den kombinerade producenten och restaurangen Woodstockholn har Beckmanseleverna Asta Westermark Florestedt och Matilda Ellow skapat en sittmöbel med mersmak. Med sina bulliga former och sitt serietidningstydliga uttryck är den lika emblematisk och lättgillad som Michelingubben själv.”

Årets Möbel: Lisa Hillands pall för Mylhta

”Lisa Hilland har på kort tid gjort sig känd för sin extrema materialkänsla och sitt osvikliga sinne för detaljer. Med sin pall för det nya, egna varumärket Mylhta visar hon sin förmåga att utvinna magi ur de enklaste material. Furupallen, med sina svartbrända fötter, är en hyllning till den jämtländska naturen och lika smakrik som de hjortron som gett den dess namn.”

Årets Belysning: Virvel av Ingegerd Råman för Örsjö

”I flera decennier har Ingegerd Råman finslipat och förenklat sina former i glas och lera till raffinerade arketyper. När hon nu omfamnar ett för henne helt nytt material – papper – och en helt ny produktkategori – lampor – blir resultatet lika exakt och sparsmakat. Ingegerd Råman har en mästares handlag – allt hon rör vid blir till formguld.”

Årets Hållbarhetsprojek: ”Hurry up before we collapse” av studenterna vid Design+ Change-programmet vid Linnéuniversitetet

”Hur kan en formgivare på bästa sätt bidra till en mer hållbar framtid? Kanske genom att inte designa något över huvud taget? Det var det radikala förslag som en grupp studenter vid Linnéuniversitetet presenterade i sin uppmärksammade performance på möbelmässan, där de utförde en kollektiv möbelkoreografi i en stillsam protest mot det skenande konsumtionssamhället.”

Form Award-juryn består av Forms redaktörer Bo Madestrand och Salka Hallström Bornold samt Mats Widbom, VD Svensk Form.