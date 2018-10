Nyheterna från Adobe Max

TEXT Camilla Buch

CAP&Design är på plats på Adobe Max i Los Angeles för att ta del av de nya uppdateringarna för Creative Cloud.

Annons

De stora nyheterna från årets Max-konferens är Premiere Rush CC, Voice för Adobe Xd samt de helt nya Project Gemini och Project Aero – se kommande separata artiklar för dessa två. Men det var även mängder av uppdateringar till de befintliga programmen som presenterades under gårdagens keynote. Uppdateringarna för Creative Cloud går under tre teman:

Öka hastigheten för ditt skapande: fokuserar på att göra verktygen lättare att använda, använder AI för för att effektivisera tidskrävande uppgifter och hjälper dig att lära dig nya färdigheter och tekniker.

Frigör din kreativitet: fokuserar på att utveckla verktyg för flera plattformar, från desktop, till surfplattan, till mobilen, och webben.

Driv på nya medier: fokuserar på att skapa verktyg som fungerar i nya medium som AR och Voice.

Photoshop till Ipad är en av de stora uppdateringarna, i led med tema två. Med appen kan du synka dina photoshop-filer över över Creative Cloud och fortsätta arbeta direkt i din Ipad. Nya Photoshop för Ipad har samma kodbad som originalet, så kraften av Photoshop för desktop ska vara samma på Ipad.

Med Adobe Sensei integrerat i mängder av verktyg har Adobe också arbetat med att göra verktygen mer effektiva, till exempel genom en uppdaterad content-aware fill-funktion till Photoshop, enklare färgkorrektur i Premiere och mer kraftfulla gradienter i Illustrator.

Adobe Typekit blir Adobe Fonts efter den nya uppdateringen, med obegränsad användning av typsnitt till användning på webb och desktop. Runt 15 000 typsnitt blir tillgängliga för alla med en Creative Cloud-prenumeration.

Adobe Xd uppdateras dessutom med den nya funktionen Voice Prototyping, så att kreatörer kan skapa röstprofiler som en del av sina prototyper i Adobe Xd. Det kan handla om röstaktiverade kommandon i appar eller taluppspelning till exempel för användning i bilen, eller som en del av plattformar som Amazons Alexa eller Google Home.

Till en början är Voice endast anpassat för engelska, men planen är enligt Mark Webster, director of product med fokus på just röstintegrering för Adobe Xd, att under början av nästa år kunna rulla ut röstintegrering för de sex språk som Xd är tillgängligt för i dagsläget.

– Ett av våra teman för de här uppdateringarna är frigör din kreativitet och en produkt som Xd ingår verkligen i det temat. De rika upplevelser du kan skapa, speciellt med den nya uppdateringen för autoanimering, på ett väldigt enkelt men kraftfullt sätt. Samma sak gäller för Voice. Det handlar om att skapa ett verktyg som låter dig uttrycka din avsikt fullt ut. Vi är i en digital design renässans i dag, säger Mark Webster.

Cisco Guzman, group product manager för Adobe Xd menar också att Xd ska fungera som ett arbetsredskap som speglar själva designprocessen.

– Formgivare arbetar inte linjärt, vi går från modalitet till modalitet, från research till att definiera en produkt till att bygga djupa upplevelser. Xd ska hjälpa kreatörer att arbeta fritt inom dessa modaliteter, med deras arbetsprocess helt i fokus, säger Cisco Guzman.

Premiere Rush CC är en av de stora nyheterna i år. Det är en app för alla olika enheter som gör det möjligt att spela in, redigera, färg- och ljusjustera samt distribuera filmer direkt till Youtube. Rush har funktioner som ska göra det enklare och snabbare att skapa videoinnehåll oavsett plattform och använder sig av kraften från Premiere Pro CC och After Effects CC. Appen har motion graphics-mallar för att enklare komma igång och Auto Ducking – där appen med hjälp av Adobe Sensei kan känna av var musiken bör höjas och sänkas i relation till personer som pratar i videon. Redan finns flera planer för förbättring, bland annat möjligheten att öka och sänka hastigheten i klippen, att kunna publicera till flera plattformar samt att skapa en app för Android.