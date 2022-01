Powerbank för apokalypsen?

TEXT Lamin Kivelä

ÄNDRAD 2022-01-20 | PUBLICERAD 2022-01-20

Väljer du café efter tillgång till vägguttag? Inte vi, längre. Vi har snabbtestat Venture 35 från amerikanska Goal zero – powerbanken som klarar caféet, och kanske apokalypsen.

Det är en 20 januari 2022 och kontoret för dagen är caféet ”Fern och fika”, inrymt vid entrén till Norrsken House, kontorshotellet som ligger i de gamla spårvägshallarna på Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Vi sätter oss i hörnet i den stora soffan. Dynorna är klädda i grönt konstläder. Inte militärgrönt, men nära.

Några enstaka gäster kommer och går. Totalt en handfull personer medan vi sitter där.

Det enorma bågfönstret i den röda tegelväggen mitt emot, delar in världen utanför i spröjsade rutor. Människorna passerar i tjocka vinterjackor, och bilar med snö fortfarande kvar på taket.

De missar helt Kevin Morbys bobdylanianska Beautiful strangers, som lågmält bidrar till värmen i den rymliga lokalen. Himmelshögt i tak.

”If you ever hear that thunder

Put your eye to the sky, boy, and wonder …”

Här finns vägguttag. Elektricitet.

Men idag ska vi förlita oss enbart på medhavd ström. Som om världens undergång just inlett första akten. Eller som om vägguttaget vid vårat bord vore trasigt.

Venture 35 har måtten 11,2 x 6,8 x 2,8 cm och en vikt på knappa 290 gram. Den är en av två modeller Goal zero erbjuder för dig som vill ha en tåligare powerbank.

Batteriet i båda modellerna är av typen li-ion och för Venture 35 är den uppgivna kapaciteten 9 600 mAh och ska tåla ”hundratals” uppladdningar.

Den kraftullare Venture 75 är märkbart större, med måtten 15,6 x 9,6 x 2,9 cm. Men då får du ungefär dubbla kapaciteten på batteriet och högre effekt ut från portarna.

Vår Apple Ipad pro 11 från 2018 har ett batteri på knappt 8 000 mAh. Då räcker Venture 35 till en uppladdning av paddan från 0 procent till 100 procent, med råge. I alla fall om du inte jobbar på plattan samtidigt som du laddar den.

När det är dags att ladda powerbanken går det snabbast om du använder en laddare på minst 18 W. Då tar 0 procent till 100 procent 3 timmar, enligt Goal zero. Det verkar stämma med de tider vi fått då vi laddar enheten.

Eftersom vår Ipad bara har 17 procent ström kvar då vi ska börja jobba, kopplar vi in Venture 35 direkt. Så får vi se hur powerbanken klarar att hjälpa till med ström, samtidigt som vi jobbar på paddan.

Apple Pages åker upp på skärmen och snart är vi igång med att skriva (den här artikeln) på Ipaden.

I safari är en handfull flikar öppna och emellanåt kollar vi mejlen. Efter omkring en timme är Itunes är igång, med ett par första generationens Airpods pro inkopplade via bluetooth. Ljudvolymen är på ungefär 50 procent och ljusstyrkan på skärmen på ungefär 75 procent.

Uppkopplingen mot internet kommer från delat wifi på Iphone 11 pro.

Venture 35 ger ett solitt intryck, där den ligger på bordet. Aluminiumlådan är klädd i ett partiellt hölje av gummi som verkar tåligt. Till skydd mot vatten i USB portarna sitter en flera millimeter tjock luckan av silikon.

Venture 35 har fått klassningen IP 67, vilket betyder att den ska tåla ordentligt med damm och sand, samt att dränkas under 1 meter vatten i 30 minuter.

Två av portarna är av typen USB-A. De kan enligt tillverkaren var och en leverera 5 volt och upp till 3 ampere ut (max 15 watt). Sedan finns en port av typen USB-C, som används både för att ladda enheten och kan användas för att leverera ut 5–12 volt, upp till 3 ampere (max 18 watt).

För laddning medföljer en USB-A till USB-C kabel.

Bredvid portarna finns en led-lampa med en angiven ljusstyrka på 50 lumen. Kanske användbart någon gång?

Nu har klockan hunnit bli 13.00 och det börjar bli dags att gå hemåt för att värma lunch.

Efter 3,5 timmars arbete lyser fortfarande 1 av de 4 ledlamporna som visar hur mycket ström som finns kvar i Venture 35. Då har den laddat upp paddan till 60 procent, under tiden vi jobbat.

För transparensen skull ska nämnas att vi själva köpte in Venture 35 i januari 2022 för 612 kronor. Den större Venture 75 kostade då, på samma butik 1 036 kronor. Priserna är exlusive moms.

Då vi kikade runt på fler butiker låg priserna däromkring även hos dem.

Venture 35 från Goal zero känns som sagt solid och välbyggd, men tittar vi runt lite, kan vi konstatera att priset ligger i alla fall 2,5 gånger högre än andra powerbanks med samma effekt.

Det du betalar för är, som vi uppfattar det tåligheten.

Kanske värt det, om apokalypsen kommer?

Vi är i alla fall beredda.