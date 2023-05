Q&A med Fredrik Andersson, Marcus Gärde och Sofie Björkgren-Näse

Fredrik Andersson jobbar som type director på byrån Familjen. Han har under flera år skrivit om typografi i bloggen Typografism, samt driver typografipodden ”Inte min typ”.

Hur stor roll i en lyckad identitet har med typografin att göra?

– Rollen typografin har i en lyckad identitet har gått från stor till större. Både för att möjligheten att skaffa ett eget typsnitt, skräddarsytt efter sina behov har ökat, och sett till de arenor kommunikationen sker. Det är inte alltid som ett studiotaget foto kommer till sin rätt i en mobil, eller en logotyp kan ta för sig i sociala medier. Ett typsnitt kan i dessa fall bära hela identiteten, säger han.

På CAP Live Typografi på torsdag kommer Fredrik att prata om hur olika briefer ger olika förutsättningar för att skapa skräddarsydda typsnitt, och om hur det kan resultera i variabeltypsnitt, idrottsklubbstypsnitt, flerfärgstypsnitt, typsnitt för cirklar, typsnitt med höga tillgänglighetskrav, prisbelönta typsnitt och typsnitt skurna i linoleum.

Ett särskilt fokus kommer ägnas åt typsnitt för olika drycker – Champagne, Portvin, Qvevri-vin, Tokajer, Bordeaux, Retsina, Sherry och – Råsaft. Däremellan kommer det droppas namn som Rudi VanderLans, Chris Sowersby, Raymond Roussell, Kevin Larson, Jean-Luc Godard och … Ken Ring?

Du kommer att bland annat prata om typsnitt för drycker på Typografieventet, är det två intressen i ett?

– Jag ser mig själv som en expert i mitt yrkesutövande, men som en simpel amatör i princip allt annat. Jag är en enkel själ och väljer inte sällan dryck efter utseende, nu senast en IPA från Stigbergets (Fake it til you kveik it), för att de hade en bild på en katt på etiketten.

Marcus Gärde är en välrenommerad rebranding-expert med över två decenniers erfarenhet av några av de mest ambitiösa rebranding-projekten i Norden. Med sin bakgrund inom typografi har han utvecklat en unik förmåga att skapa visuella berättelser som hjälper varumärken att snabbt få erkännande och värde.

Som författare till två böcker om typografi och grundare av Gärde Design, vårdar Gärde kreativitet, hantverk och teknik inom teamet och över alla dess beröringspunkter.

Vilket typsnitt tycker du har stått emot tidens tand extra bra?

– Det beror på om man utgår ifrån typsnittskategorin sans serif eller serif och hur långt bak i historien man tittar tillbaka. Ett av de mest inflytelserika serif-typsnitten under 1900-talet är enligt mig Plantin av Monotype från 1913. Typsnittet är inspirerat av typsnittet Gros Cicero som ritades av Robert Granjon på 1500-talet.

– Plantin användes flitigt av typografen Francis Meynell, som 1916 bad Monotype att göra vissa ändringar i typsnittet för att passa sitt tryckeri Nonesuch Press (typsnittet kallades senare för Nonesuch Plantin). Plantin har även fungerat som förebild för ett av de populäraste typsnitten bland gemene man idag: Times New Roman av Stanley Morison och Victor Lardent. Jag finner fortsatt inspiration och vägledning i Plantins öppna och tydliga bokstavsformer, säger han.

På CAP&Designs Typografievent på torsdag kommer Marcus prata om vikten av att följa den digitala utvecklingen och använda tekniken på ett smart och kreativt sätt för att hjälpa varumärken att utvecklas. Därtill kommer han att dela med sig av sina insikter om hur man kan dra nytta av egna unika typsnitt.

Vad är det viktigaste du vill förmedla till lyssnarna på torsdagens Typografievent?

– I min föreläsning kommer jag att utforska typografins historia, dess utveckling och framtid. Även vad typsnitt spelar för roll i dagens utveckling och användning av visuella identiteter. Det viktigaste skulle nog vara att nära sin nyfikenhet och ha en tydlig förebild eller inspirationskälla. Detta i min mening stärker vår motivation att fortsätta lära oss och sätta egna mål att uppnå, säger han.

Sofie Björkgren-Näse är bokstavsillustratören som i över ett decennium handritat unika och specialbeställda bokstavsillustrationer för såväl större företag som privatpersoner. Lettering är konsten att handrita unika bokstavsillustrationer och ordbilder, och är ett ämne vi tidigare djupdykt i tillsammans med Sofie (finns att läsa här).

Vad fick dig att få upp ögonen för lettering?

– Jag har alltid älskat bokstäver! Ända sedan skoltiden har jag ritat bokstäver i skolhäften, till skivomslag (spelade i band hela ungdomstiden) eller bara klottrat bokstavsformer, ord och text. Runt 2010 i och med Instagram insåg jag att det fanns något som kallades ”lettering” och att man kunde utöva det som yrke.

På torsdagens typografievent kommer Sofie prata om storytelling med bokstavsformer, processen bakom olika projekt och hur lettering kan få fart på kreativa processer, något vi praktiskt får prova på.

– Jag vill förmedla fascination för handritad typografi, insikter om vad lettering kan användas till och en kreativ input, säger hon.

Träffa Fredrik Andersson, Marcus Gärde och Sofie Björkgren-Näse tillsammans med resten av talarna 25 maj på Finlandshuset i Stockholm – nu till sista chansen-pris! Klicka här för biljetter och mer info. Vi ses!