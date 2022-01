Starkt koncept = livskraftig pop up för Röda korset

TEXT Lamin Kivelä

ÄNDRAD 2022-01-17 | PUBLICERAD 2022-01-14

Då Röda korset 2019 behövde hjälp med en kortvarig pop up-butik i Nacka forum, vände de sig till retailbyrån Workshop. De levererade, tillsammans med volontärer och donationer från företag så hårt att butiken blev kvar. Dessutom med ett designpris i bakfickan.

Strax innan jul ringde vi upp Lisa Isakson, projektledare och inredare på Workshop – för att prata om deras arbete med Röda korsets second hand butik i Nacka.

Butiken som vid öppningen 2019 bara skulle finnas i 3 månader, men fortfarande finns kvar och lever.

Då Workshop, men precis påväg in i ett nystartat dotterbolag till byrån.

– Jag satt med min nya chef igår och pratade om vad jag ska ha för titel, berättar hon.

När vi skriver den här artikeln har det hunnit gå några veckor. Det är flera grader plus ute och solen tittar fram betydligt mer otvunget nu.

Så som det brukar vara, ett andetag i mitten av januari i Stockholm.

Men vi backar bandet lite.

Workshop the consumer experience agency grundades 1979. Bland kunderna listar de varumärken som Nike, Husqvarna, Filippa K och Arla, för att bara nämna några. Enligt Resumé är Workshop en av de största i Norden på retail (15 augusti 2019).

Lisa Isakson berättar att de jobbar med allt inom retail och konsumentupplevelser, online och offline.

Under 2021 har hon hunnit med ett par andra projekt. Och en annan pop up-butik, förutom den för Röda korset i Nacka.

– Guest at NK, ett pop up-koncept vi tog fram tillsammans, med 13 olika varumärken som har gästat vår yta på NK.

Lisa Isakson beskriver briefen för Röda korsets pop up helt kort som att de bad om hjälp att göra något med lokalen för en ny butik, så att det inte bara skulle bli ”100 klädställningar” och vita väggar.

– Anette Skoog var den som drev Röda korset projektet från deras håll. Hon är styrelsemedlem Röda korset Nacka. Det är hennes volontära uppdrag.

Annars arbetar Anette Skoog som konsult inom butiksmarknadsföring och sortiment. Då hon sedan tidigare känner en av ägarna på Workshop, Kristofer Wanselius blev det till honom Anette hörde av sig då hon fick möjligheten att öppna en ny butik för Röda korsets räkning.

Det började som sagt med en fråga om hjälp med en planskiss, men blev ett helhetskoncept. Redan från start bestämde Woskshop att inte fakturera något för jobbet.

Målet Röda korset hade satt upp för butiken var mångfacetterat, men enligt Lisa Isakson ändå tydligt – att sälja second hand, samla in pengar till hjälpinsatser och värva volontärer, men också att uppmärksamma klimatkrisen och nyttan med en cirkulär konsumtion.

För att hitta tonaliteten i butikens koncept och kommunikation, utgick Workshop från Röda korsets grafiska manual. Där hittar vi ledord som till exempel inbjudande, tydlig och emotionell.

– Ganska snabbt bestämde jag att det här ska vara färgglatt. Det ska vara visuellt starkt, så att man faktiskt känner något då man kommer in som kund.

Förutom all copy, tog Workshop också fram allt grafisk material. Typsnittet är sans-serifen Futura std (1927), ritat av tyske Paul Renner (1878–1956).

Kulörerna är den rosa PMS 698 U och PMS 196 C (där U och C står för uncoated, respektive coated), den röda PMS: 485 C och svart PMS Black C. Allt enligt Röda korsets grafiska manual.

De gjorde också en fysiskt tolkning av hjälporganisationens webbshop, men tryckta kort för olika produkter och donationer som därmed gick att skylta med och sälja fysiskt i butiken.

Att hela butiken skulle lösas med begagnad inredning var också en målsättning.

Trots ett helhetsgrepp, gick det snabbt. Omkring fem veckor från start till öppningen, hösten 2019.

– Man brukar alltid försöka öppna en lönehelg. Jag tror det var sista helgen i november.

Hur lång tid brukar ett sånt här projekt ta?

– Då hade jag nog sagt tre månader.

Under samtalet går det inte att ta miste på hur imponerad Lisa Isakson är av all hjälp de fick med projektet. Från internt arbete med att ringa runt och ragga material, till företag som inte bara donerade inredning och material, utan också själva betalade frakt av alltihop till rätt adress i Nacka.

Den grafiska biten var en stor del, förklarar hon. För det tog hon in Julia Jackson, som då jobbade som grafisk designer på Workshop.

Men utan bra produktexponering fallerar allt i en butik – där fyllde byråns praktikant, Mindi Lundqvist en viktig roll. Under handledning av Lisa Isakson tog hon fram koncept och riktlinjer för produktexponeringen.

– Att göra det med second hand kläder var en utmaning, men jag tycker hon fick till det jättebra.

Lisa Isakson förklarar också att det var en utmaning att tacka ja och nej till rätt inredning. Skulle det ena och det andra kunna passa in?

Med en, som hon säger extremt liten budget från Röda korset undrar vi vad som var svårast med projektet?

– Det absolut svåraste var att ha is i magen, att det kommer att landa till slut. Det var svårt att försöka få ihop det visuella konceptet med inredning från alla håll och kanter.

Vi tycker nog att projektet ger god smak i munnen och även om det inte för Workshops del kanske gav klirr i kassan, blev det i alla fall ett guld i Svenska designprisets kategori Visual merchandising 2020.

Motiveringen löd, ”För ett tydligt och inbjudande koncept som skapar känslan av värme och hopp om en bättre värld. En upplevelse som får en att reflektera över sina egna vanor och vår tillvaro.”