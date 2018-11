Svensk vinst i Next Creative Leaders

TEXT Snövit Mina Hedstierna

Internationellt pris till Evelina Rönnung från Forsman & Bodenfors.

Evelina Rönnung, art director på Forsman & Bodenfors i Stockholm, är utsedd till vinnare av detta års “Next Creative Leaders”, som annonserades den 8 November på The 3% Conference i Chicago. Priset som tilldelas av “The One Club and The 3% Movement”, har som mål att identifiera nya kreativa ledare och uppmärksammar talangfulla kreativa kvinnor som utmärker sig både genom ett fantastiskt arbete och som har ett arbetsperspektiv på mångfald som hjälper till att förändra branschen till det bättre.

I ett officiellt pressmeddelande sa Kat Gordon, grundaren av 3% rörelsen

– Jag är stolt över nivån på talang och anda som förkroppsligas genom detta års kommande kreativa ledare och deras bidrag till branschen!

Andra vinnare 2018 är:

Nedal Ahmed, copywriter, Droga5, New York, NY, USA

Lama Bawadi, copywriter, Leo Burnett, Beirut, Libanon

Maddy Kramer, art director, Saatchi & Saatchi, New York, NY, USA

Julie Matheny, associate creative director, Droga5, New York, NY, USA

Mietta McFarlane, copywriter, Droga5, New York, NY, USA (ursprungligen från Sidney, Australien)

Krystle Mullin, associate creative director, RPA, Santa Monica, CA, USA (ursprungligen från Toronto, Kanada)

Jessica Shriftman, art director, Wieden+Kennedy, New York, NY, USA

Gayatri Sriram, digital creative head, FCBUlka, New Delhi, Indien

Lizzie Wilson, associate creative director, McCann New York, NY, USA