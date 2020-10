Svenska kultursymboler i nyllet, Bahkadisch!

TEXT Lamin Kivelä

Svenska kultursymboler och män i Sverige är återkommande i Karin Ohlssons ofta ironiska illustrationer, fast kärleken går inte att ta miste på. Men vi tar det från början och låter henne berätta, bah. Kadisch!

Klockan är strax före 10.30 och vi har precis klivit in på Café Saturnus på Eriksbergsgatan 6 i Stockholm. Mycket folk där de flesta hjälper till att driva upp ljudvolymen. Inte för högt, men högt. Och varmt.

Det närmar sig slutet av oktober. Ute klamrar sig temperaturen enligt väderrapporten på mobiltelefonen fast kring 12 grader. Duggregnet ser ut att göra vad det kan för att skynda på vintern – som utan att fråga redan verkar ha satt datumet för ankomst i kalendern.

Medan vi stått i kö har Karin Ohlsson hunnit komma in och efter en stund har vi båda beställt en varsin kaffe och sitter vid ett bord en bit in till höger.

Då vi ber henne beskriva vad hon ser omkring sig från sin plats mitt emot kommer observationerna snabbt; de höga fönstren med träramar som upptill avslutas med tre rader spröjs, de klassiska caféstolarna i mörkt trä med bågformad rygg, och tapeterna med breda, lodräta ränder i ljusblått och hallonrött som avslutar det unika mosaikgolvet.

Den observerade tidlösheten går igen i Karin Ohlssons illustrationer, som ibland är övertydligt sprungna ur de ”doodles” som sedan starten för omkring sex år sedan blivit hennes signum – skarpa linjer och detaljer dragna med fineliners och med tiden mer kompletterade med färger lagda med akvarell och budskap vi enligt henne alltid matats med, som ”nu har vi det bra”, fikastunderna som fått bli ”Swedish fika” och de skäggiga männen från Södermalm.

Vad har format din stil och uttryck?

– När jag insåg att jag bara kunde skita i alla de där reglerna som finns och rita två högerhänder på en gubbe utan att någon brydde sig.

I illustrationerna finns en exakthet i linjer och detaljer och vi tänker att kanske mixen mellan exakt, ”fel” och doodlande är det som skapar den där känslan av liv och direkthet?

Företaget Bahkadisch fick hon hjälp att dra igång som ett inkubator-projekt under utbildningen i grafisk design och kommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Men inte ens då var det självklart att börja leva på eget företag och att illustrera.

Just nu jobbar Karin Ohlsson på ett projekt för Volvo i Taiwan. Utan att säga för mycket kan vi konstatera att de skäggiga gubbarna finns med. Och humorn.

Hennes manér med svarta, tydliga detaljer och konturer av fineliners och färgfält satta med akvarell, tillsammans textuella och ofta vridna beskrivningar av svenska kulturyttringar växte till sig som doodles under de många mötena på reklambyrån Søder i Stockholm, där hon börjat som art director efter studierna i Sundsvall.

På byrån Søder lärde hon sig deras kreativa process, med alltifrån offerter och avtal till att anlita illustratörer och ta betalt. Det var också någonstans där hon insåg att illustratörerna var dem som fick göra allt det roliga, och dessutom fick bra betalt för det.

Hennes första produkt på Bahkadisch hade samtidigt börjat sälja bra, en skäggig gubbe med texten ”Shaving is only for men who swim in the olympics” på en affisch. Efter mammaledigheten 2014 hade hon tänkt klart och hon ville sluta på byrån.

– Søder var jättesnälla och lånade till och med ut en skrivbordsplats under min första tid som egen.

Var kommer namnet Bahkadisch ifrån?

– Det är en ljudeffekt jag använde då jag var liten, fast då bara ”kadisch”.

Efter en del efterforskningar upptäckte hon att Kadisch också är namnet på en judisk bön som används vid begravningar och tyckte inte det kändes rätt att använda samma namn på ett företag. Därför lade hon till ”bah” (från slang för ”bara”, reds. anm.) och namnet blev då ”Bahkadisch.”

När det gäller prissättning i eget företag tycker Karin Ohlsson inte att produkterna är svåra, där vet hon att de relativt små volymerna till webbutiken för Bahkadisch drar upp priset. Något hon sedan sedan måste ta igen vid försäljning.

– Med 50–100 exemplar av varje produkt i lager för webbutiken är det mycket dyrare för mig att ta fram en produkt än för en större inköpsavdelning. Därför måste jag hela tiden stämma av så att min prissättning är hållbar.

Det kan vara värre att ta bra betalt för beställda jobb, eftersom hon, likt många andra kreatörer vill bli vald även för nästa jobb. Men där har hon kommit på en lösning som fungerar för henne.

– Jag brukar vända på det och i stället fråga vilken budget som finns att jobba med.

Fram till pandemin med covid-19 bröt ut var det återförsäljarna som stod för de största intäkterna.

– Den försäljningen har nästan helt stannat av och det kommer inte längre ordrar från dem. Men verksamheten består av tre olika ben; webbutiken, återförsäljare och uppdrag som illustratör.

På Karin Ohlssons Instagram blir det tydligt att de tre benen rymmer en väldig bredd, med alltifrån sättning och grafisk form för böcker, produkter med hennes illustrationer, grafisk design av etiketter för till exempel ölburkar och beställningsjobb av olika slag.

När pengarna från återförsäljarna inte kom längre, blev hon tvungen att hitta på något annat.

– Jag måste dra in pengar på något sätt och fick komma på andra saker att göra i stället och satte upp ett frågeformulär på Instagram stories där folk fick skicka in önskemål till mig, mellan nio och tre varje onsdag.

Redan samma kväll fanns sedan illustrationerna i webbutiken och de som ville kunde köpa originalen.

En önskning var Pippi med skägg. Det fick bli Pappi, med flätor i skägget och en helt egen stil.

Hon har själv varit med om att företag använt hennes illustrationer olovandes. Inte minst därför blir det viktigt att göra rätt då hon jobbar med andras verk som förlaga. För Pappi kontaktade hon juristen Sandra Åkesson på Svenska Tecknare.

– Pappi med skägg hade enligt henne tillräcklig verkshöjd för att inte bli en kopia av Pippi Långstrump.

Att rita live på Instagram började hon med i mars, då alla blev tvungna att sitta hemma (på grund av pandemin, reds. anm.).

– Det var jättekul och växte mer och mer för varje vecka.

Hon gjorde alla illustrationer på ett kvadratiskt papper, som ska föra tankarna till formatet på Instagram. Förutom att rita själva motiven och hantera dem i webbutiken lade hon också upp en bild med alla dagens illustrationer samlade i ett inlägg på Instagram.

– Dagen efter hade jag kanske 30 ordrar att packa och lämna till Posten.

Men efter 10 veckor började samma önskningar återkomma och det blev för mycket förfrågningar om sådant som berör pandemin. Då pausade hon projektet, men berättar att hon planerar att ta upp det igen framöver.

– Instagram är en jätteviktig kanal. Men jag förstår att ingenting varar för evigt och har också en hemsida med portfolio, samlar mejladresser för nyhetsbrev, har visitkort som folk vill ha och såna saker.

Visitkorten är underlägg för dryck, med hennes egna illustrationer på både ovan- och undersidan. Vårt ligger framme hela tiden och är en sån där sak som är lätt att tycka om.

Sedan februari 2017 jobbar Karin Ohlsson från den egna lokalen på Cedergrensvägen 43. Den fungerar både som arbetsplats för henne och för de tre kreatörer hon hyr ut plats till.

Där har hon nu också det lager med illustrerade produkter hons säljer i webbutiken och ibland även på plats från lokalen. Produkterna låter hon tillverka till absolut största delen i Sverige och alla prints trycker hon i Hägersten.

Nu har vi fikat klart.