Swedma flyttar in hos Sveriges Annonsörer

TEXT Camilla Buch

Swedma bjöd in till inflyttningsmingel och berättade om höstens program.

De nya lokalerna på Klara Östra kyrkogata, som de delar med Sveriges Annonsörer, fylldes under tisdagen upp med medlemmar och god stämning. Swedma, Swedish Data & Marketing Association, samlar hela värdekedjan inom datadriven marknadsföring och under minglet passade de på att berätta om kurserna de håller under hösten. Själva passade vi på att prata med några av de närvarande om varför de är medlemmar hos Swedma.

Jenny Sondell, CMO hos Odyssey

– Att bli medlem i Swedma var en av mina första åtgärder när jag började på Odyssey som CMO. Det ger så mycket, från själva nätverker till kurser till juristhjälp. Genom dem har vi en extra plattform att kommunicera genom, det är ett väldigt givande samarbete. Swedma är en fantastisk resurs för marknadsförare, jag är förvånad att fler inte drar nytta av deras tjänster, säger Jenny Sondell, CMO hos Odyssey.

Tillsammans med Odyssey har Swedma startat Customer NXT – ett exklusivt framtids- och forskningsnätverk. Under kurstillfällena diskuterar nätverket vad som formar framtidens kundrelation och vad du som bolag behöver göra för att fortsätta att leverera kundvärde.

Nina Baade-Mathiesen och Lars Pahlman från Nepa

– Swedma har en fantastisk plattform för kunskapsdelning – någonting man aldrig kan få nog av, säger Lars Pahlman, senior advisor inom varumärkes- och kommunikationsutveckling på Nepa. Han är en av föreläsarna på Swedmas nya utbildning som lär dig analysera och äga dina marknadsinvesteringar.

Fler utbildningar under hösten är:

ADMA, Auktoriserad Data & Marketing Ansvarig– Swedmas utbildning i marknadsrätt, etik och personuppgiftshantering.

CRM diplom utbildning: Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om CRM och du får helt enkelt praktiska kunskaper som du direkt kan börja tillämpa i ditt CRM-arbete.

Dessutom drar höstens frukostseminarier igång i början av september. Först ut är ”Så skapar du förutsättningar för att behålla fler medlemmar eller givare”.