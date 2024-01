Vinnarna av Årets kort 2024

Av över 2000 inskickade bidrag har fem valts ut av juryn som vinnare. Juryn består av ett konstråd som sätts ihop specifikt för uppgiften. I år har konstrådet bestått av kreatören Mwuana, konstnären Mathilda Månsson, illustratören Johanna Welinder (aka Yoyo Nasty), multikreatören Gustav Broström samt fotografen och kreatören Micky Ho. Klicka här för att läsa mer om juryn och se deras kort.

Vinnarkorten

Fredrik Hannebo bor i Karlstad och jobbar för restauranggruppen Barjaco Group med marknadsföring för olika varumärken. Han har sedan tidigare en examen i Förpackningsdesign från Brobygrafiska.

Grattis till vinsten! Hur känns det?

– Det var verkligen en överraskning! Mina förväntningar var inte så höga då jag hade skrotat flera idéer innan som aldrig kändes unika utifrån det vykortsutbud som redan fanns i Swish-appen.

Hur har du gjort kortet och vad är inspirationen bakom?

– Till vardags sitter jag och skapar illustrationer till våra olika restauranger i marknadsföringssyfte och just den illustrationen som besitter vykortet har alltid varit en av mina favoriter. Den rätt simpla skiss-stilen är inspirerad av tidiga omslag av tidningen The New Yorker, säger han och lägger till:

– När jag bläddrade igenom mina skisser kändes det därför självklart att jag skulle skapa något med en koppling till ett restaurangbesök. Textens utformning var något jag lade extra tid på då jag ville få till en skön balans med de grova tusch-dragen.

@freizswe

Malmöiten Ricardo Lopez har många strängar på sin lyra. Han sysslar med allt ifrån illustrationer och animationer till rörlig grafik, foton och art direction. Sedan 2008 har Lopez arbetat för Smashing Magazine, en onlinepublikation baserad i Tyskland. Inspirationen till kortet kom från två håll: Ricardos kärlek till korv och sin korvliknande tax Pepsi.

– Tävlingen var en fantastisk chans att få visa upp min artistiska bredd och promota mitt arbete. Det var en vän som skickade länken till tävlingen och sa ”jag tror detta hade intresserat dig”, och det gjorde det!

Hur brukar du använda Swish och vykorten?

– Jag använder Swish när jag ska dela betalningar med vänner, oftast för Padel eller Tennis, och skicka pengar till min dotter. Jag lägger alltid till ett kort – det är den roligaste delen och alltid lika kul, säger han.

@ricardogimeneslopez

Emma Rigby bor I Stockholm och har en bachelor of arts i Mode och tryckdesign från Northumbria University. Hon har sedan fyra år tillbaka jobbat som tryckdesigner för H&M.

Vinnarkortet skapade hon på sin iPad i Adobe fresco under en tågresa till Uppsala. Emma förklarar att bakgrunden till kortet kommer ur hennes association mellan ljudeffekten när man swishar och ljudet av en basketboll som går genom korgen.

– Jag använder Swish dagligen till allt ifrån födelsedagspresenter till räkningar. Därför är det bra med ett kort som funkar i vilket sammanhang som helst. Korten blir en kul touch på något som annars är rätt trist, som att swisha min partner för veckohandlingen till exempel, säger hon.

@riggleprint

Sofia Bergvall tog examen från Berghs för tre år sedan och har sedan dess jobbat som art director på byrån Åkestam Holst i Stockholm.

– Det känns otroligt kul att vara en av vinnarna. Jag gillar alla typer av tävlingar som uppmuntrar kreativitet. Det var en kul liten uppgift att sätta sig in i. Korten är perfekta att skicka med för att göra swishen lite extra personlig.

Hur kom du på idén till kortet?

– Efter att en kompis tipsade mig om tävlingen började jag spåna på olika idéer och satte mig sen ner och började illustrera i datorn. Idén till kortet kom från att jag tänkte på mänskliga insikter kring swishandet, och landade i beteendet att ”runda upp” när man swishar och ville göra något kul på det, säger hon.

@bergvallsofia

Kentaro Hayashida är utbildad speldesigner och programmerare. Till vardags jobbar han som mjukvaru- och spelutvecklare i Stockholm.

Han berättar att han redan tagit emot flera kommentarer från folk som känner igen hans konst, och ser både idén med tävlingen och korten i sig som ett kul initiativ.

– Det är ju som en digital konstutställning, med miljontals besökare. Det var en rätt klipsk idé att introducera kort i Swish-appen för de som vill säga något extra. Ibland finns dock inte precis det kortet man söker, så tävlingen är en bra chans att låta oss swishare fylla i luckorna.

Kentaro förklarar att ankan som karaktär funnits med honom i många år och utvecklats i takt med hans konstnärliga erfarenhet.

– Den reflekterar lite mig själv som person – den kan ibland känna sig liten och betydelselös, och ha svårt att uttrycka känslor, men lever i sin egen färgglada värld där allt är möjligt. Kortet är gjort i vektorgrafik i en app som heter Figma, vilket är den föredragna metoden för mig som tycker om att skapa mer iterativt. Det ger en mer logisk formgivningsmetod, säger han.

@avokadomos