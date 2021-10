Vinnarna av Guldnyckeln 2021 står klara

Uppdragsgivare: Tre

Byrå: Tre

TRE

Lisa Björnskär, operations manager

Daniel Abrahamsson, automation specialist

Daniel Johansson, developer/content specialist

Björn Schöldström, content specialist

Cecilia Öfverström, project manager

Anna Dahlström, project manager

Fredrik Agmén, project manager

Håkan Kjellin, automation specialist

Malik Hammi, automation specialist

Jenny Ferm, DMP Specialist

Sammanfattning

Vi gör löpande en “abonnemangscheck” på våra befintliga privatkunder. Vi vill att kunderna till varje pris ska ha ett abonnemang som passar sina behov och uppskatta oss som teleoperatör.

Vi vill vinna våra kunders förtroende genom att inte låta dem betala för mycket och på så sätt få nöjdare kunder som stannar längre och engagerar sig mer i våra produkter och tjänster, vilket är lika med ökad lönsamhet för Tre!

Rent konkret innebär detta att vi utifrån data presenterar för varje kund hur det unika engagemanget ser ut och gör en rekommendation utifrån algoritmer.

Om en kund har lägre snittsurf i förhållande till sitt abonnemang, rekommenderar vi en billigare prisplan med mindre surf.

Om en kund köper kostsam extra surf eller har gjort av med sin surf tidigare i månaden rekommenderar vi en prisplan med mer surf, vilket också blir billigare för kunden.

Om en kund har många olika abonnemang rekommenderar vi att baka ihop dessa till ett mer lönsamt samla-/familjeabonnemang.

Juryns motivering

”Ibland behöver idéer inte vara så komplicerade, utan istället räcker det med att skapa rätt värde vid rätt tidpunkt för vid rätt tidpunkt till sina kunder. Och faktiskt lyckats visa att de offrar kortsiktiga intäkter för att göra sina kunder nöjdare i det långa loppet att ens kunder ska börja älska en. Det är precis det som Tre har lyckats med genom att dela med sig av rätt information.”

Vinnarfilm, Tre

GULD – Sense me – Sounds of Lust

Kategori: Bästa användning av sociala media

Uppdragsgivare: RFSU

Byrå: Scream och House of Radon

RFSU

Anette Otterström, communication and brand manager Nordic

Christina Gjerulf Branting, Nordic marketing manager

Pelle Ullholm, sakkunnig

Paulina Dukovska, junior brand manager

Scream

Sofi Rönnerstrand, projektledare

Cecilia Nyström, social media specialist

Åsa Sohl, innovation

Nathalie Smeds, AVM specialist

House of Radon

Frida Karlsson, account director

Hampus Fernström, project manager

Nathalie Folkeryd, pr specialist

Sarah Turner, copywriter

Gustaf Anker Söderman, art director

Magnus Klang, creative director

Teaser

Kornél Kovacs, musik

Marcus Lundin, regissör

Agnes Ahlstedt, producent

Andreas Almkvist, dop

Daniel Kieth, gaffer

Leo Köhler, motion design

Petrus Lidbeck, edit and grade

Carl Åborg, kompositör/sound design

Gustaf Anker Söderman, art director

Agnes Ahlstedt, producent

Niklas Panthell, dop

Johanna Nordlander, Mua

Petrus Lidbeck, Edit and grade

Sammanfattning

RFSUs lustserie Sense Me skapades för att öka njutningen av sex, ett hett ämne av stort intresse för många, men också hårt blockerat på många medieplattformar.

Produkterna Sense Me väcker sinnen som smak, lukt, syn och känsel, men det sinnet som saknades var ljud. Vi tog reda på vilka ljud som väcker mest lust, ifrån knastrande brasor till V8 motorer och regn.

Kampanjens bas var korta filmer med ljuden som visades på i ett ljudbibliotek på www.soundfsoflust.com, sociala medier och Youtube.

För att skapa uppmärksamhet skapades ett soundtrack, Szenzus, tillsammans med DJn Kornel Kovacs som släpptes på Spotify med flera. Låten lyftes i media som Årets hetaste låt med 47 000 spelningar på Spotify.

ör att väcka engagemang skapades en AR-lins på Snapchat som hjälpte användarna få idéer om vilka ljud som väckte lusten för dem, och den blev mest delade och engagerande AR-linsen!

Målsättningen för kategorin är att växa ca 8% per år, vilket redan uppnåtts med +20% och en marknadsandel på 85%.

Juryns motivering

”Att våga testa nya saker, vidga sina sinnen och gå utanför ramarna. Det är lovvärt både i ett förhållande och i marknadsföring. Med lust och lekfullhet, känsla för både målgruppen och medietrender levererar kampanjen en upplevelse som sticker ut, skapar nyfikenhet och intresse och i slutänden konverteringar. Att välja att använda öronen som primär mottagare av kampanjen är i en visuellt mättad tid både insiktsfullt och vågat.”

Vinnarfilm, RFSU, Scream och House of Radon

GULD – SPECIALPRISER

GULD – Elitfönster League

Kategori: Bästa CRM- och lojalitetskampanj

Uppdragsgivare: Elitfönster

Byrå: DET

Elitfönster

Mariette Lindsjö, marketing and innovation director

Bon-Hee Jones Svensson, marknadschef

DET

Anna Sjöberg, projektledare

Christian Söderholm, art director

Kristian Luoma, art director

Daniel Åkerlund, copywriter

Marie Arvidsson, produktionsledare

Jessica Dorsander, produktionsledare

Mikael Sonnenberg, digital director

Stefan Mantere, content producer

Anna Nilsson, grafisk formgivare

Crisp Film

Ali Memarchi, Director

More

Digitalbyrå

Sammanfattning

Vi byter aktivt fönster i snitt 2 gånger i livet. Det är en produkt som oftast inte ligger top of mind hos konsumenterna och när det är dags att byta eller köpa nya är valet av rationell karaktär. Man lägger med varm hand valet i händerna på återförsäljarna, vilket gör dem till Elitfönsters viktigaste säljkanal.

Vi ville skapa en värdefull relation med återförsäljarna och komma bort från generiska säljaktiviteter. EFL (Elitfönster League) är ett lojalitetsprogram över två säsonger, baserat på lustfylld kunskap, kunskap som återförsäljarna känt att de saknat. Vi gjorde filmer med tv-snickaren Björn Christiernsson, gäster som Kajsa Bergqvist och experter.

Återförsäljarna kunde se filmerna och träna för att bli redo att tävla. Under två säsonger fick de testa sina kunskaper mot andra. 25 % av alla bygghandlare deltog, i säsong två ökade vi antalet tävlande med 175 % men framför allt har Elitfönster blivit den kunskapsdrivande kraften i byggvaruhandeln.

Juryns motivering

”I en sällanköpskategori utan direktkontakt med slutkund är utmaningarna sannerligen tilltagna. För att nå ut och skapa resultat behövdes därför både utbilda och engagera återförsäljarnas butikspersonal. När dessutom budgeten är begränsad ställer det extra höga krav på relevans och insikt. Denna prisvinnande kampanj visar prov på utmärkt förståelse för målgruppen genom stort engagemang och fina resultat. En bonus är att detta dessutom är en kampanj som kan leva vidare i flera år – för både företaget, återförsäljarnas och slutkundernas bästa.”

Vinnarfilm, Elitfönster och Det

GULD – Earn The Jersey

Kategori: Bästa CSR kampanj

Uppdragsgivare: Adidas

Byrå: M&C Saatchi

Adidas

Qaroline Nähl, Nordic brand communications manager – Football

Henrik Hallberg, Nordic senior pr and newsroom manager Nordics

Anders Goding, sports marketing manager

Karolina Lander, pr and content manager

Jack Sundell, key account manager

Annahita Mojarrad, brand communication manager

M&C Saatchi

Kristina Annehed, projektledare

Klara Eide, strategiansvarig

Linus Larsson, produktionsledare

Henrik Almqvist, creative director/art director

Linda Elers, creative director/copywriter

Anton Hååg, Alexander Hedlund, studio/final artist

Josefin Löfgren, Yrla Persson, social media manager

Arvid Klintberg, social media art director

Fanny Klefelt, social media copywriter

Sammanfattning

Som barn i kvarterslaget lärde vi oss inte bara att dribbla och göra mål. Vi lärde oss att fotboll handlar om respekt, att spela enligt reglerna och att vara en del av ett lag. Att våra olikheter gör oss starkare och att vi spelar tillsammans.

Men det verkar vissa vuxna ha glömt. De påstår att de älskar fotboll – eller att de är sanna supportrar. Men den typ av ”support” de ger, är allt annat än stöttande.

Det visar de senaste årens ökning av hat, rasism och våld runt fotbollen. När adidas och SvFF skulle lansera herrarnas landslagströja inför EM var det dags för en påminnelse om vad fotboll egentligen handlar om.

Vi insåg det paradoxala med att spelarna behöver förtjäna att bära landslagströjan, när alla andra kan köpa den och sedan uppföra sig hur som helst.

Därför bestämde vi oss för att alla som ville köpa och bära tröjan, skulle få gå med på ett antal villkor som handlar om att vara en sann supporter. Det var dags att älska Sveriges herrlandslag på riktigt – men inte villkorslöst.

Juryns motivering

”Kärleken övervinner alltid hatet. Att göra något rätt litet för att skapa en stor och högljudd signal är inte lätt. Fotboll är livet som sägs i Ted Lasso och när hatet sipprar in där väljer den här kampanjen att ta ställning och hjälpa människor att ta ställning. En smart och insiktsdriven kampanj som bygger delaktighet i en aktuell fråga. Earn the jersey är så mycket mer än en fotbollströja; det är stolthet och vilja till förändring paketerat i en spjutspets-kampanj.”

Vinnarfilm, Adidas och M&C Saatchi

GULD – Happy Commuter

Kategori: Bästa datainspirerande kampanj

Uppdragsgivare: Ramboll

Byrå: Garbergs och DVA

Ramboll

Linus Almqvist, kommunikationschef

Karin Nedersjö, varumärkes- och marknadsföringsansvarig

Mario Frost, web manager

Anna Nourani, content

Boel Bengtsson, pr/press

Viveca Nauckhoff Sylvan, internkommunikation

Carmen Wargborn, event

Sara Sundin, grafisk form

Garbergs

Joakim Landin, strateg/projektledare

Malin Boustedt, produktionsledare

Fredrik Sundqvist, copy

Ine Bryhn/Mattias Alfborger, art director

Lowe Steiner, designer

Maja Nylund, motion designer/designer

DVA

Johan Anstérus, producent

Anna Adamson, exekutiv producent

Marcus Wård, creative technologist

Gabriel Shock, foto/klipp

Growth Hackers

Linn Rane

Sammanfattning

Luftföroreningar i form av mikroskopiska partiklar och flyktiga gaser går inte att se med blotta ögat och det du inte kan se, kan du inte heller undvika.

För att stärka Rambolls varumärke i ögonen på uppdragsgivare, upphandlare och aspirerande ingenjörer bestämde vi oss för att visa den goda kraften i ingenjörsskap och utveckla ett digitalt verktyg som adresserade en av vår tids stora frågor – luften vi andas.

Happy Commuter är en teknisk innovation som i realtid för samman luftkvalitetsdata, meteorologiska data, satellitdata och trafikdata – och som översätter datan till ett luftkvalitetsindex som går att applicera hyperlokalt längs med vägrutter i Google Maps.

Vem som helst kan nu ta reda på vilken cykelväg eller promenadväg som har den renaste luften och därmed välja vad de andas.

Happy Commuter ökade Rambolls varumärkeskännedom med 430 000 personer på bara ett år. Det är en rekordökning motsvarande mer än 4% av hela svenska befolkningen.

Juryns motivering

”När insikt, kreativitet och teknisk kunskap går i takt skapas något bra. Nåt som ger nytta, nåt som ger känslan ”att man inte tänkt på det förut”. Självklart inspirerar det till att bli mer nyfiken på företaget bakom – och om man själv är lite lagd på samma håll: big data, tekniska lösningar och sånt – då lär det här bli inspiration till att leta efter lediga jobb. Kampanjen vinner på att våga arbeta med flera mål-lager: att bygga nytta för allmänheten, nyfikenhet hos målgruppen och visa på hur framtidens datadrivna utveckling kan te sig.”

Vinnarfilm, Ramboll, Garbergs och DVA

GULD – VISA Chatvertising

Kategori: Bästa martech-kampanj

Uppdragsgivare: VISA

Byrå: Publicis Groupe Sweden

VISA Nordic

Elena Fadeeva, marknadsdirektör VISA Nordic

Paula Ståhlberg, senior brand manager VISA Nordic

Rikard Norman, senior brand manager VISA Nordic

Publicis Groupe Sweden

Jimmy Bolander, kundansvarig

Åsa Poltrago, client service manager Publicis Media

Mattias Franke, digital manager Publicis Media

Sammanfattning

Vi går mot ett kontantlöst samhälle. Fysiska betalningar kommer att flytta till mobilen och här behöver VISA ta snabba andelar.

Det finns dock en del hinder på vägen. Konsumentens oro för säkerhet samt okunskap om användning och fördelar jämfört med betal-/kreditkort är några exempel. För att nå VISA’s ambitiösa mål på nya användare behövde vi utbilda och få dem att känna sig trygga.

Att målgruppen var svårfångad och att vi hade ett komplext budskap som var svårt att få fram i en traditionell banner gjorde inte saken enklare.

Hur löste vi detta? VISA Chatvertising! En skräddarsydd annonslösning där vi integrerade en chatbot-lösning direkt i bannern. Här kunde vi snabbt utbilda och föra en dialog med konsumenten om användande och fördelar och få dem att känna sig trygga. En pratande banner helt enkelt.

Genom en enkel, innovativ lösning lyckades vi nå VISA:s målgrupp på deras villkor. VISA Chatvertising engagerade och utbildade målgruppen med fantastiska resultat i nya användare!

Juryns motivering

”En av juryn har en mugg där det står ”that zzzznoose-fest called Martech”. Att bygga ihop data, teknikstackar och en kreativ output är en utmaning som få lyckas med. Det är lätt att gå vilse i tekniken och glömma användaren. Vinnande kampanjen har lyckats att samla ihop allt det här och skapa något som ger användaren sömlös tillgång till både kunskap och svar; direkt och utan krusiduller. Valet att använda ett av de minst älskade formaten för digital marknadsföring och göra det till en öppning mellan företaget och publiken; det statiska till det dynamiska är smart och kreativt – och visar på insikt både om våra beteenden, teknikens möjligheter och mod att koppla ihop det med varandra.”

Vinnarfilm, Visa och Publicis

SILVER – BRANSCHKATEGORIER

SILVER – Triggered News

Kategori: Finans och försäkringar

Uppdragsgivare: Nordnet

Byrå: Remotion

Nordnet

Filip Erlandsson, marketing automation specialist

Jeanette Eliasson, head of marketing

Richard Meurlin, marketing owner customer engagement

Andreas Nielsen, content manager

Ida Lövaas, projektledare

Rasmus Järborg, chief product officer

Remotion

Jesper Molinder, requirements analyst and implementation lead

Per Willebrand, project manager

Hannes Bünger, business analyst

Julia Ridderstad Willebrand, content developer

Sammanfattning

På Nordnet har vi som mål att demokratisera sparandet och hjälpa våra kunder att alltid kunna ta sitt sparande till nästa nivå.

I genomsnitt publiceras 800 nyheter i timmen på Nordnets plattform. Vi identifierade att en stor utmaning för våra kunder är att sålla och förstå vilka nyheter som var relevanta för dom.

För att våra kunder ska ha de bästa förutsättningarna för att snabbt kunna ta informerade beslut om sina investeringar skapade vi Triggered News – en kostnadsfri och automatiserad nyhetstjänst.

Målgrupper tas fram för nyheter genom att matcha dom med kundens engagemang och intresse. Dessa skickas sedan till kunden via e-post i real-tid. E-posten berikas med bolagsdata som nyheten berör.

Resultatet är en aktivitet som nyttjar tekniken och förenar lönsamhet med kundnöjdhet.

Vinnarfilm, Nordnet och Remotion

SILVER – Omfamningen: En nära-kram-upplevelse från Hjärtat

Kategori: Hälsa och sjukvård

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Byrå: Wenderfalck

Apotek Hjärtat

Isabella Rönnmark, pr-ansvarig

Wenderfalck

Ola Granfeldt, kundansvarig

Nils Nyebølle, produktionsledare

Tanja Peltoarvo, art director

Joel Klasén, designer

Daniela Westmark, copywriter

Anders Malm, copywriter

Nathalie Folkeryd, pr-kreatör

Frida Lind, pr-kreatör

Nina Johansson, pr-konsult

Sofi Viebke, pr-konsult

Emma Svensson, fotograf

Linus Larsson, filmproduktion

Carl Wachtmeister, ljudproduktion

Casting by Smile

Sammanfattning

Senaste året har varit ett svårt år på många sätt. Bland annat för att man inte fått lov att krama de man tycker om.

I en SIFO, vars data kampanjen sedan byggde på, uppgav hela 70 % av svenskarna att de saknade att krama nära och kära.

Med det i ryggen valde vi att inleda ett samarbete med en hjärnforskare och en ljuddesigner för att skapa världens mest coronasäkra kram – den digitala omfamningen!

Forskning visar nämligen att man kan lura hjärnan till att känna samma sak som vid en riktig kram genom att se eller höra en kram.

Så i samband med den internationella Kramdagen, 21 januari, tog Apotek Hjärtat fram en digital kram-upplevelse och uppmanade hela landet att omfamna varandra och sprida kärlek och värme.

Vinnarfilm, Apotek Hjärtat och Wenderfalck

SILVER – Avboka Alicante

Kategori: Resor, transporter & fordon

Uppdragsgivare: KLM

Byrå: M&C Saatchi

Air France-KLM

Maria Hagelberg, marketing manager North Europe

Dan Hammarberg, brand manager, North Europe

Gauthier Le Masne de Chermont, commercial director North Europe

Carina Bergqvist, brand manager and pr

Nicolina Valente, marketing campaign coordinator

M&C Saatchi

Kristina Annehed, projektledare

Erika Fondin, strateg

Tove Sandström, produktionsledare

Alexander Elers, creative director/art director

Linda Elers, creative director/copywriter

Robin Wiman, art director

Anton Hååg, studio/final art

Desirée Larsson, social media manager

Arvid Klintberg, social media art director

Sammanfattning

Få branscher drabbades lika hårt av Covid19 som flygindustrin. I mars 2021 när kampanjen gick live var flygandet samt efterfrågan på resor historiskt lågt.

Målgruppen hade ett uppdämt resebehov, men rädslan för att boka en flygresa som man kanske skulle tvingas ställa in och riskera att förlora pengar, var större. Insikten låg alltså i att den största tröskeln var ekonomisk. Vi behövde få folk att våga drömma om att resa igen.

Därför sällade vi oss inte till mängden flygbolag som visade flygvärdinnor i munskydd, då det bara påminner om risker, virus och sjukdom och knappast väcker reslust. I stället valde vi att lägga fokus på KLMs helt öppna köp – marknadens schystaste avbokningspolicy.

Lösningen blev en kampanj som inte sålde resor, utan avbokningar. Givetvis med härligt inspirerande semesterbilder som fond för att just väcka reslusten. Tilltaget gav resultat. Plötsligt vågade vi frusna nordbor boka biljetter igen och försäljningen av sommarresor ökade +70% under kampanjperioden.

Vinnarfilm, KLM och M&C Saatchi

SILVER – Barn och cancer hör inte ihop

Kategori: Samhällsservice, utbildning och ideellt

Uppdragsgivare: Barncancerfonden

Byrå: Garbergs och Carat Sverige

Barncancerfonden

Michel Brygiewicz, marknadschef

Anne Bergsten, varumärkesansvarig

Johnny F Kroneld, enhetschef kampanj och event

Carat

Evelina Dahlman, client director

Petter Janbell, strategy director

Adam Kristiansson, Activation manager/digital Lead

Garbergs

Mehrnaz Bejne, projektledare

Mattias Dahlqvist, art Director

Fredrik Sundqvist, copywriter

Lowe Steiner, formgivare/designer

Rebecca Lundin, planner

Birgitta Bergström, produktionsledare

Garbergs Film

Annika Witkowska, byråproducent,

Anna Hugosson/Iris Rylander/Danielle Miltenberger, motion creative

Najeb Albakar, motion graphic creator

Fotograf och dop för Dela ordet filmer/stills

Anders Thessing, fotograf

Olof Johnsson, dop

Aspekt (produktionsbolag konceptfilmer ”Barn och cancer hör inte ihop”)

Linnéa Bergman, regissör

Linnea Bergman och Mårten Melinder, regissör julfilm

Kim Buisson och Liz Dussault, exekutiv producent

Eva Tempelman , producent

Jenny Ring, music supervisor

Sammanfattning

Ord kan vara vackra att se på, behagliga att lyssna till. De kan vara glada, få dig att le, kanske till och med locka fram ett skratt. De kan också berätta saker, informera, utbilda, få dig att öppna ögonen. Men alla ord är inte goda eller hjälpsamma.

Det finns de vi varken vill se, säga, höra eller tänka på, än mindre vara med om. Två ord som aldrig någonsin borde nått varandra är barn och cancer. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige idag. För att öka angelägenhetsgraden och samla in pengar till den livsviktiga barncancerforskningen bestämde vi oss för att dela ordet och bokstavligt talat hålla cancer borta från barn.

“Barn och cancer hör inte ihop” gav omedelbart effekt. Redan första veckan ökade insamlingen med 400% och sett över hela kampanjperioden ökade insamlingen med 78% i jämförelse med tidigare år. När kampanjen sammanfattades stod det klart att insamlingen slagit all time high.

Vinnarfilm, Barncancerfonden, Garbergs och Carat Sverige

SILVER – Hemligheten

Kategori: Samhällsservice, utbildning och ideellt

Uppdragsgivare: Göteborgs Stadsmission

Byrå: Dear Friends och Oddway Film Production

Göteborgs Stadsmission

Camilla Hall, ansvarig företagssamarbeten

Emma Anderberg, enhetschef

Frida Lundmark, kommunikatör och digital marknadsförare

Jennie Elheim, insamlingschef

Martin Watsfeldt, kampanjansvarig privata gåvogivare

Sofie Lindh, kommunikatör och kontaktperson för församlingar/pastorat

Dear Friends

Agnes Edin, copywriter

Calle Österberg, art director och creative director

Charlotte Liljesand, designer

Katarina Amneus, projektledare

Sarah Bengtsson, digital designer

Johan Westerlind, stillbildsfotograf

Oddway Film Production

Adam Södersten, b-foto

Anton Källrot, director

Bengt Grewin, gaffer

Karin Larsson, make/style

Kenneth Ishii, dop

Lars Bergbom, c-foto/grip

Martin Jönsson, set design

Petter Nilsson, sound

Richard Tsalikis, producer

Spike Jonzon, spark

Emma Lindberg, skådespelare

Catharina Gallon, skådespelare

Oliver Akyuz, skådespelare

Håkan Hellström, musiker

Björn Lindborg, Sound design, Woah Dad Sonner produktion

Sammanfattning

Under 2020 blev tusentals människor arbetslösa. Många av dem var unga föräldrar som plötsligt inte hade råd med mat på bordet.

Vårt uppdrag var att skapa en julkampanj som lyfte problemet och fick göteborgarna att skänka pengar till Stadsmissionen. De här familjerna skäms ofta över sin situation och både barn och vuxna lär sig snabbt att dölja fattigdomen. Det är en hemlighet som hela familjen gör allt för att inte avslöja. Men bara för att fattigdomen inte syns betyder det inte att den inte känns.

Välgörenhetsorganisationer har en tradition av att måla upp värsta tänkbara scenario. Genom att välja en annan väg kunde vi väcka igenkänning och sympati och samtidigt skapa känslan av att det här kan hända vem som helst, vilket det också kan.

Familjen i kampanjen bor inte på gatan. De bär inte trasiga kläder. De ser ut precis som du och jag och våra barn. Genom att visa en verklighet målgruppen inte sett förut, lyckades vi öka summan av gåvorna och antalet nya givare med 42 respektive 53 %.

Vinnarfilm, Göteborgs Stadsmission, Dear Friends och Oddway Film Production

SILVER – Från skval till aktivt val

Kategori: Underhållning, media och sport

Uppdragsgivare: Sveriges Radio

Byrå: The Amazing Society

Sveriges Radio

Olof Heijer, kommunikationspartner Play

Karin Petersson, creative director, kommunikationsenheten.

The Amazing Society

Christina Knight, executive creative director

Ena Catic, projektledare

Sara Hadgu, produktionsledare

Johanna Andersson, content specialist

Carin Stegen, motion designer/illustratör

Julia Bläckt, digital media specialist

Sammanfattning

Sveriges Radios har ett uppdrag; sänd radio i allmänhetens tjänst. Men radion har ändrat skepnad genom åren, från möbel till en app.

Och lyssnandet har följt med – vi väljer oftast det vi redan tycker om och lyssnar när vi vill.

Så hur kan SR verka i allmänhetens tjänst nu, när valmöjligheterna är oändliga? Jo, vi gjorde reklam av redaktionellt innehåll, hjälpte SR från skval till aktivt val och ökade app- nedladdningen med 54,75%!

Vinnarfilm, Sveriges Radio och The Amazing Society

SILVER – KANALKATEGORIER

SILVER – Skogen

Kategori: Bästa användning av sociala media

Uppdragsgivare: Liseberg

Byrå: Welcom och Lucky Punk

Liseberg

Robert Arvidsson, head of marketing

Lisa Müller, marketing communications manager

Marcus Nylund, project manager

Ebba Källeskog, pr

Welcom

Andreas Larsson, art director

Niclas Hallgren, copywriter

Jonas Sjövall, creative director

Joakim Brinkenberg, account director

Monica N Persson, account manager

Julia Erlingsson, pr consultant

Adam Wladis, pr consultant

Lucky Punk

Dennis Petersen, commercial director

Pelle Roskvist, producer

Sammanfattning

En skräckfilm är inte läskig om innehållet avslöjats i förväg. Samma sak gäller för Halloween på Liseberg.

Hur berättar vi om årets skräcknyhet utan att avslöja det som väntar? Vi låter andra berätta som sina upplevelser.

Vi bjöd in 45 influencers till ett VIP-event och filmade deras upplevelser med go-pro kameror. Tillsammans med egna klipp före och efter besöket skapades starkt och lockande innehåll utan att avslöja vad som hände i attraktionen. Resultat: Besökare +27%, Omsättning +40%, PR-värde 58 500 000 kr.

Vinnarfilm, Liseberg, Welcom och Lucky Punk

SILVER – SPECIALPRISER

SILVER – Stoppa bostadskaoset

Kategori: Bästa datainspirerande kampanj

Uppdragsgivare: Hyresgästföreningen

Byrå: DET

Hyresgästföreningen Region Stockholm

Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef

Carin Lindell, kommunikatör

Max Karlsson, kommunikatör

Emelie Gårdeler, grafisk formgivare och kommunikatör

Ola Palmgren, förbundsstyrelsen

Mikael Karlsson, press- och medieansvarig

DET

Anna Sjöberg, projektledare

Cajsa Correa, produktionsledare

Maja Bergsten, planner

Christian Söderholm, art director

Mats Gardmo, copywriter

Katarina Borgedahl, content manager

Stefan Mantere, content producer

Mikael Sonnenberg, digital director

Ninna Borg, produktionsledare

Stefan Hansius, grafisk formgivare

Agent Bauer

Anders Lindén, fotograf

Frank Agency

mediebyrå

Rippler

pr-byrå

Trickle

distribution

Sammanfattning

67 000 unga stockholmare bor hemma trots att de inte vill. I jakten efter ett eget boende möts man ofta av ocker, ovälkomna sexuella inviter, hot, svartkontrakt och undermåliga bostäder. Den verkligheten bekräftades av en undersökning och erfarenheter från Hyresgästföreningens kundtjänst.

I ett första skede dramatiserades detta för att få unga att dela med sig av sin bostadssituation. Allt för att få igång deras engagemang och visa att Hyresgästföreningen arbetar för en förändring.

Berättelserna strömmade in och blev ett självspelande piano, där varje vittnesmål genererade ännu fler. Under parollen Stoppa bostadskaoset lyckades vi vända de ungas hopplöshet till ett kollektivt engagemang genom att få tusentals unga att dela med sig av sina upplevelser av den kaotiska bostadsmarknaden.

Många valde även att bli medlemmar i Hyresgästföreningen. Och media snappade upp budskapet och tog det vidare hela vägen upp till maktens korridorer och ett samtal med bostadsministern.

Vinnarfilm, Hyresgästföreningen och Det

BRONS – BRANSCHKATEGORIER

BRONS – En irriterande livsstil

Kategori: Konsumtionsvaror och övriga tjänster

Uppdragsgivare: Nutrilett

Byrå: M&C Saatchi

Nutrilett/Orkla Care Sverige

Kristina Lidvall, f.d. head of marketing

Charlotta Krusfeldt, brand manager

Johan Bassman, digital manager

Karl-Johan Rydberg, marketing manager Health and Wound

M&C Saatchi

Kristina Annehed, projektledare

Klara Eide, strategiansvarig

Mounes Zandi, strateg

Linda Norberg, produktionsledare

Henrik Almqvist, creative director/art director

Linda Elers, creative director/copywriter

Gustav Egerstedt, art director

Johan Holmström, copywriter

Anton Hååg, Alexander Hedlund, studio/final artist

Josefin Löfgren, social media manager

Arvid Klintberg, social media art director

Fanny Klefelt, social media copywriter

Sammanfattning

Vad händer när någon kickstartat sitt nya liv, lagt om livsstilen och plötsligt blivit en hälsosam person? Naturligtvis får det konsekvenser – men inte bara önskade sådana. Tack vare den insikten, utvecklade vi konceptet ”Rivstarta en ny irriterande livsstil” för en nylansering av Nutrilett.

Med hjälp av humor och igenkänning kunde vi vända uppfattningen om Nutrilett som en daterad, ineffektiv bantningsprodukt, och i stället fokusera på att på ett tydligt och direkt sätt visa att det verkligen fungerar.

En rivstart kan leda till den där omställningen av livsstilen som krävs för en långvarig viktminskning, och genom att visa de ”irriterande” människorna som redan har lyckats, ställde vi oss på målgruppens sida.

I en känslig kategori som inte direkt präglas av självdistans, lyckades vi med något som verkade näst intill omöjligt och skapade en otrolig försäljningsökning. Helt utan kroppshets och pekpinnar.

Vinnarfilm, Nutrilett och M&C Saatchi

BRONS – #Ensammatillsammans.

Kategori: Telekom, IT och energi

Uppdragsgivare: Telia

Byrå: Forsman & Bodenfors

Telia

Gina Azaric, marknadschef

Cecilia Hedström, chef massmarknad

Julia Högfeldt, projektledare

Angelika Gertell, chef CVM

Negar Zaerzadeh, CVM-projektledare

Cecilia Hagertson, content

Cecilia Levin Destoup och Roija Rafii, pr

Forsman & Bodenfors

Jacob Nelson, copy

Tomas Granath, art director

Adam Ulvegärde, art director

Charlotte Nordling, projektledare

Karin Hubinette, projektledare

Sara Kling, produktionsledare

Jens Odelbring, byråproducent

Amat Levin, pr

Kalle Garmark, designer

Carl-Johan Schultz, planner

New Land

Johanna Nordahl, regissör

Dea Saracevic och Adam Holmström, producent

Sammanfattning

Våren 2020 sveper Corona-pandemin över världen och i Sverige rekommenderas alla över 70 år att begränsa sina kontakter.

Många äldre blir isolerade i sina hem. Utan att kunna träffa nära och kära, och det ville vi ändra på. Vi lanserade #ENSAMMATILLSAMMANS för att inge hopp och för att inspirera. Håll avståndet, men behåll kontakten.

Vi gav alla över 70 år och ett mobilabonnemang hos Telia 100 GB Extra surf utan kostnad. Idén stöttades med ett koncept genomsyrat av värme och kärlek mellan vår äldre generation och alla dess nära och kära.

Videosamtal som porträtterar när de sjunger “Så länge vi har varann” tillsammans. Vi följde även upp med kommunikation (print och digitalt) dör vi gav tips på sätt att hålla kontakt med omvärlden på säkra sätt. Allt från kommunikationsvis, hur näthandel går till, intro till BankID etc.

BRONS – SPECIALPRISER

BRONS – Mobilkörkortet

Kategori: Bästa CSR kampanj

Uppdragsgivare: Telia

Byrå: JMW Golin

Telia

Anna Augustsson, sustainability

Magnus Lindwall, sustainability

Lisa Alsterlund, marketing, project leader

Roija Rafii, pr and media lead

Cecilia levin Destoup, pr and media lead

Nathalie Carlsson, social media lead

Christer Andersson, site and content lead

Niklas Wallenberg, site and content lead

Angela Eldh, test development and design lead

Jonathan Högnelid, test development and design lead

JMWGolin

Samuel Garlöv, creative director

Janna Schibbye, projektledare

Björn Mellstrand, kundansvarig

Sammanfattning

Telia har samarbetat tillsammans med Friends för att motverka mobbing på nätet i många år.

Syftet är att göra nätet till en roligare, tryggare och mer inspirerande plats för barn och unga. Idag kopplar vi upp oss mer än någonsin, så även barnen.

Med en smartphone i handen öppnas en värld även möjligheter. Men det finns också baksidor. Som kränkningar och mobbing.

Idag har 40% av barn med en mobil i åldersgruppen 6-9 år utsatts för någon form av mobbing online. Telia genomförde även en undersökning som visade att 9 av 10 föräldrar oroade sig för baksidorna på nätet och att barnen ska råka illa ut. Den visade också att var fjärde förälder inte förberett sitt barn ordentligt för ett liv på nätet.

Telia och Friends skapade därför Mobilkörkortet. Ett stöttande verktyg främst för föräldrar med barn i åldern 6-9 år som tar upp olika ämnen, bland annat om hur man är en bra kompis – men även säkerhet, troll och virus, spel och sociala medier.

Vinnarfilm, Telia och JMW Golin

BRONS – Martech för förbättrad kundupplevelse som syns i resultatet

Kategori: Bästa martech-kampanj

Uppdragsgivare: Musti Group

Byrå: Remotion

Musti Group

Malin Nygren, chief customer officer

Emma Kennerö Wallin, head of customer experience and loyalty

Jakob Flygare, data scientist

Anh Nguyen, marketing automation specialist

Tuyen Nguyen, data analyst

Sarah Gustafsson, ecommerce manager

Marjaana Putro, head of data and customer solutions

Petri Luostarinen, IT solution manager

Tiina Korvenoja, business developer

Essi Kivelä, copywriter

Suvi-Tuuli Kiilunen, graphic designer

Remotion

Jesper Molinder, requirements analyst and implementation lead

Per Willebrand, project manager

Ina Inborr, business analyst and implementation lead

Hannes Bünger, business analyst

Julia Ridderstad Willebrand, content developer

Sammanfattning

Musti Group är den ledande pet retailern i Norden med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Musti stod inför utmaningen att bevara en positiv kundupplevelse genom en allt mer komplex kundresa, med både fysiska och digitala beröringspunkter. Nyckel fanns i att förbättra kundupplevelsen. Enkelt uttryckt: Musti behövde stärka relationen till varje kund genom att kommunicera med dem kring deras intressen och behov, istället för genom likriktade Black Friday-kampanjer. Musti behövde ny teknik för att realisera detta. Som bas i den nya Martech-stacken valdes en Data Lake, kompletterad med en Customer Data Platform och en Personalization Engine.

Under året har Musti med sin nya Martech-arkitektur kunnat skapa över 20 kundbearbetningsprogram med omnikanalupplevelse. Dessa har genererat intäkter på 3 MEUR på ett år, jämfört med kontrollgrupp. Resultatet är statistiskt säkerställt. Summan motsvarar ca 10 gånger licenskostnaderna.

Vinnarfilm, Musti Group och Remotion