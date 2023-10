Vinnarna i Kolla! 2023

För att ta hem pris bland 587 konkurrerande bidrag krävdes ett arbete utöver det vanliga. Jurypanelen med Sepidar Hosseini i spetsen har vänt, vridit, synat och analyserat för att ta fram de bästa av de bästa. Utöver ett starkt helhetsintryck behöver ett vinnande bidrag få höga poäng av juryn baserat på problemlösning i förhållande till uppdrag, målgruppsrelevans, hantverk, nyskapande och originalitet.

I kategorin Bild vann Patrik Svensson med sin illustration All Quiet on the Western Front. Patrik ritade bilden för en artikel i Harper’s magazine baserad på krigsrapporter.

Ur juryns motivering: ”Med en djup förankring i det klassiska bildspråket, där pennan alltid är starkare än svärdet, möter den här bilden dåtid och nutid – både i teknik, budskap och stämning…”

Grattis till vinsten! Hur känns det?

– Tack, det känns toppen! Jag tycker de andra bidragen var starka, så det är absolut en boost för självförtroendet.

Du jobbar mycket med utländska kunder, vad har varit mest givande att göra?

– Det stämmer, jag skulle uppskatta att runt 70-80 procent av mina kunder är amerikanska. Det som är mest givande för mig personligen och rent konstnärligt tycker jag dock är oberoende av vem kunden är, det handlar mer om bildidén och hur den rimmar med sammanhanget, själva utförandet och hur samarbetet med uppdragsgivaren känns.

Dina illustrationer har ett visst vemod över sig, var kommer djupet ifrån?

– Det beror lite på ämne, om det finns en brief från en kund eller så, men för mig ligger känslor som vemod och ljus eller djup och yta ganska nära varandra. Om det är en stämningsbaserad bild brukar jag försöka ligga mellan raderna snarare än på, så att säga.

– Ska jag till exempel visualisera en scen, gillar jag att gestalta det som snart ska hända eller just har hänt, snarare än att man som betraktare blir uppenbart styrd. Försöka hitta poesin i ett sammanhang utan att flumma loss helt crazy, typ. Sen har jag faktiskt gått alltmer åt ett mer färgstarkt håll det senaste året. Jag gillar att inte stå still utan försöker ompröva och testa nytt utan att tappa feeling.

För att se mer av Patrik Svensson besök psillustration.se och hans Instagram

I kategori Samarbete vann bidraget ”Byråkrat genom århundraden”, skapat av Björn Atldax på uppdrag av Kammarkollegiet.

Ur juryns motivering: ”Tack vare ett oväntat samarbete mellan illustratör, historiker och de anställda på världens äldsta myndighet utmärker sig den här serien av verk både vad gäller tillvägagångssätt och slutgiltigt resultat…”

Vinnaren i kategorin Form blev Lina Forsgren med sin Repertoar in a box för Riksteatern.

Ur juryns motivering: ”…Ett kongenialt designobjekt med stor finess som på ett lekfullt och finurligt sätt väcker mottagarens intresse…”

– Det känns jättekul! För en som jobbar själv vid sitt skrivbord känns det stort att få en utmärkelse och särskilt för det här projektet som varit så kul att jobba med, säger Lina.

Vilket av alla nominerade bidrag är din favorit?

– Alla är ju fantastiska på sina olika sätt, men Double Up Studios 3D-värld hade jag gärna levt inuti!

Mer av Lina Forsgren finns på linaforsgren.com och hennes Instagram

I kategorin Innovation var det bidraget Love So Cruel som tog hem segern. Videon är skapad av Louise Silfversparre och Lina Reidarsdotter Källström på uppdrag av Sarah Klang.

Ur juryns motivering: ”…När denna countrydoftande ballad kraschar med en visuell 3D-värld som frossar i realitysåpornas smäktande dramatik uppstår ljuv musik!…”

Så här säger Louise och Lina om bidraget:

– Musikvideon för Love So Cruel var ett av våra första projekt som Double Up! Ett drömuppdrag som vi genast tackade ja till. Vi hade aldrig gjort något liknande innan men vi kunde inte motstå en så rolig och originell utmaning, säger Louise.

– Att skapa en så pass lång 3D-animerad video på kort tid visade sig vara galet, men vi lärde oss otroligt mycket och hade väldigt kul genom hela processen. Vi är så himla stolta och glada över att juryn såg arbetet och kärleken vi lagt ned i det här projektet, säger Lina.

För mer kreationer av Double up-duon, se doubleup.studio och deras Instagram

I kategorin Hantverk vann Goodbye Kansas Studios med sin magiska och storslagna trailer för spelet Skull & Bones. Trailern skapades på uppdrag av Ubisoft/DDB med Jonathon Tyler som animation director och Gustaf Holmsten som art director, regisserat av Emnet Mulugeta.

Ur juryns motivering: ”…I en trailer fullspäckad med action och atmosfär, gör samspelet mellan projektets olika ansvarsområden utfallet till någonting väldigt vackert, uppslukande och omvälvande…”

Vad betyder vinsten i Kolla! för er?

Gustaf Holmsten: – Personligen känns det väldigt kul! Jag har följt priset Kolla! och Svenska Tecknare sedan jag pluggade design på HDK i GBG. Som företag är det roligt att uppmärksammas i ett sånt här sammanhang och i Sverige framför allt.

Emnet Mulugeta: – Så otroligt kul med ett erkännande från branschen här i Sverige. Liksom Gustaf så är min bakgrund i grafisk formgivning och visuell kommunikation, ett hantverk som jag i allra högsta drag har med mig idag som regissör.

Vad har varit den största utmaningen i skapandet av trailern?

Gustaf Holmsten: – Att hålla ihop det visuella när det är väldigt många artister som jobbar samtidigt på samma film. I detta fall var det lite extra utmanande då trailern innehåller så många miljöer och olika ljusförhållanden.

Emnet Mulugeta: – För mig som regissör så har det varit en utmaning att berätta historien om vår protagonist på ett koncist sätt och samtidigt skapa ett djup i honom som karaktär trots det dialogfria och främst visuella berättandet.

Kolla in mer av Goodbye Kansas på goodbyekansasstudios.com

I kategorin Kollektivet vann Siri Carlén med sitt julgranspynt inspirerat av utställningen Welcome to Norden. På uppdrag av Nordiska museet målade hon 500(!) ansikten som hängdes upp i granen.

Ur juryns motivering: ”En traditionell symbol i extreminkluderande tappning, uppförd på en plats som vill vara – men kanske ännu inte är – till för oss alla…”

– Det var stor spridning på bidragen och alla nominerade var så mäktiga. Jag blev riktigt glad och överraskad att just mitt projekt vann, säger Siri.

Vad betyder konst för dig?

– För mig betyder konst att låta, eller snarare tvinga, sin hjärna att växa. Det är både skönt och oskönt. Men utan konst som uttryck och intryck skulle jag få känslan av att stagnera, som att hjärnan skulle skrumpna, och det är min största skräck.

Se mer av Siri Carléns kreationer på hennes Instagram

I kategorin Studentarbete vann Moa Märta Markgren med sin film Illustrerad vardag.

Ur juryns motivering: ”Ett gripande allkonstverk i gränslandet mellan fantasi och diskbänksrealism där tingen får ett annat liv än vad vi först kan föreställa oss…”

Din film är väldigt rolig, hur kom du på idén till den?

– Vi hade en utforskande kurs i skolan där jag jobbade med att illustrera i 3D med olika tekniker vilket gjorde att jag hamnade på en plats någonstans mellan 2D och 3D. Jag kände då att mina objekt borde visa på hur dom fungerar i rummet och skådespela i en film. Objekten kommer till liv när jag försöker använda dem som man brukar göra men inget vill fungera, säger Moa.

Brukar du väva in humor i ditt skapande?

– Ja. Jag vill att det jag skapar ska vara lätt att ta till sig, men det får gärna förvirra lite också så att man stannar upp en stund. Förvirra utan att förarga – det är viktigt. Jag vill att man ska bli glad av det jag gör, så det är ju väldigt kul att filmen mottagits med just glädje!

Vilket av de övriga nominerade bidragen är din personliga favorit och varför?

– Poodles Eating Noodles av Emma Virke/Mogu Takahashi i kategorin samarbete. Jag älskar djur och gulliga saker och är väldigt svag för rim och tokigheter, så denna barnbok är verkligen allt jag tycker bäst om samlat i en otrolig mix. Vill bara räkna med rim, djur och ting för alltid!

Mer av Moa Markgrens kreativa projekt finns att beskåda på hennes Instagram

I kategorin Effekt vann byrån Naive med sin kampanjfilm ”Världens bästa djurskydd” för Djurens Rätt. Inspirationen till filmen har Naive hämtat från serien ”Creature Comforts” och kultregissören Roy Anderssons estetik.

Ur juryns motivering: ”Ett aktuellt ämne, som trots sitt allvar, förpackats på ett lättsamt och tillgängligt sätt för en bred publik. Bidraget lyckas med, inte bara konststycket att informera – utan även väcka nyfikenhet och engagemang utan allt för mycket pekpinnar…”